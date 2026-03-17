Irán

Renuncia director antiterrorismo de Trump y aclara si Irán era amenaza para Estados Unidos

“Es evidente que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense”, expresó Joe Kent

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Por:N+ Univision
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Video Conferencia Donald Trump: Hezbolá es un problema para Líbano y Irán casi ya no tiene misiles y drones

Este martes, 17 de marzo, Joe Kent, quien fungía como director del Centro Nacional Antiterrorista de Trump, renunció a su puesto y aclaró si Irán era una amenaza para Estados Unidos.

A través de su cuenta de X, Kent dijo que no podía, “en conciencia”, apoyar la guerra en curso con la República Islámica.

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En este LIVEBLOG de N+ Univision puedes seguir toda la información más actual y las últimas noticias sobre la guerra en Irán.

¿Qué dijo sobre Irán?

Joseph señaló que Irán "no presentaba una amenaza inminente a nuestra nación".

“Es evidente que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense”, expresó.


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