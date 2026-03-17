Irán Renuncia director antiterrorismo de Trump y aclara si Irán era amenaza para Estados Unidos “Es evidente que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense”, expresó Joe Kent



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Este martes, 17 de marzo, Joe Kent, quien fungía como director del Centro Nacional Antiterrorista de Trump, renunció a su puesto y aclaró si Irán era una amenaza para Estados Unidos.

A través de su cuenta de X, Kent dijo que no podía, “en conciencia”, apoyar la guerra en curso con la República Islámica.

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¿Qué dijo sobre Irán?

Joseph señaló que Irán "no presentaba una amenaza inminente a nuestra nación".

“Es evidente que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense”, expresó.