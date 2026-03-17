Noticias ¿Cuándo viajará Trump a China? Esto dijo el presidente de Estados Unidos El presidente estadounidense señaló cuándo viajará a China

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó cuándo podría viajar a China, en N+ Univision te compartimos qué dijo.

El mandatario señaló que irá al país encabezado por el presidente Xi Jinping en "cinco o seis semanas".

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El anuncio se dio durante una reunión en la Casa Blanca con el primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, donde el mandatario estadounidense ofreció detalles sobre el nuevo calendario.

De igual manera, confirmó que el viaje será reprogramado para reunirse con el presidente chino, Xi Jinping, pero no dio más detalles sobre la agenda o los temas a tratar.



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