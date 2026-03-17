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Trump y Leavitt responden a carta de Joe Kent y dicen que Irán sí era amenaza para Estados Unidos

"Siempre pensé que era un buen tipo, pero siempre pensé que era débil en materia de seguridad”, declaró el mandatario estadounidense.

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Por:N+ Univision
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Video Joe Kent renuncia al Centro de Contra el Terrorismo por diferencias éticas; “Irán no suponía una amenaza”

Este martes 17 de marzo del 2026, el presidente Donald Trump y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, respondieron a Joe Kent, quien en la carta para informar su renuncia señaló que Irán no representaba una amenaza inminente para Estados Unidos.

Video "Se está investigando": Trump habla sobre la alerta por posibles ataques iraníes con drones en California

¿Qué dice la carta de Joe Kent?

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La mañana de este martes Joe Kent dio a conocer su renuncia inmediata como director del Centro Nacional Antiterrorista, en una carta donde afirmó que Irán no era una amenaza inminente para Estados Unidos.

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“Es evidente que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense”, expresó.

“Al principio de este mandato, altos cargos israelíes y miembros influyentes de los medios de comunicación estadounidenses pusieron en marcha una campaña de desinformación que socavó por completo su plataforma ‘America First’ y sembró sentimientos belicistas para fomentar una guerra con Irán. Esa cámara de eco se utilizó para engañarle y hacerle creer que Irán representaba una amenaza inminente para Estados Unidos y que, si atacaba ahora, el camino hacia una victoria rápida estaba despejado”, se lee en la carta.

Kent explica en el documento que todo lo que le presentaron a Trump era “una mentira y es la misma táctica que utilizaron los israelíes para arrastrarnos a la desastrosa guerra de Irak, que le costó a nuestra nación la vida de miles de nuestros mejores hombres y mujeres. No podemos cometer este error de nuevo”.

Además, escribió: “Como veterano que ha sido desplegado en combate en 11 ocasiones y como esposo de una ‘Gold Star’, y perdí a mi amada esposa Shannon en una guerra fabricada por Israel, no puedo apoyar el envío de la próxima generación a luchar y morir en una guerra que no beneficia al pueblo estadounidense, ni justifica el coste de vidas estadounidenses”.

“Ruego que reflexionen sobre lo que estamos haciendo en Irán y para quién lo estamos haciendo. Ha llegado el momento de actuar con valentía. Pueden cambiar de rumbo y trazar un nuevo camino para nuestra nación, o pueden permitir que sigamos deslizándonos hacia el declive y el caos. Ustedes tienen las cartas en la mano”, finalizó.

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Trump habla sobre salida de Kent

Luego de que se informara sobre la renuncia de Joe Kent, Donald Trump habló durante un evento con medios de comunicación.

"Siempre pensé que era un buen tipo, pero siempre pensé que era débil en materia de seguridad”, declaró Donald Trump.

Sin embargo, criticó que Kent consideró que "Irán no era una amenaza" y fue enfático al señalar: "Irán era una amenaza tremenda".

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