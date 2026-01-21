Noticias ¿Cuáles serán los efectos de la tormenta invernal masiva que azotará a EEUU el fin de semana? Una tormenta invernal afectará a Estados Unidos este fin de semana con nieve intensa, hielo, frío extremo y posibles apagones, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

Video Se aproxima un frente ártico al área de Houston: ¿habrá o no lluvia helada?

Una tormenta invernal de gran magnitud impactará este fin de semana amplias zonas de Estados Unidos y dejará efectos severos que van desde nevadas intensas y hielo peligroso hasta frío extremo y cortes de energía.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional ( NWS), entre los principales efectos previstos se encuentran condiciones de viaje extremadamente peligrosas, ya que la tormenta provocará nieve, aguanieve y lluvia helada desde las llanuras del sur hasta el noreste del país a partir del viernes.

El NWS advirtió que carreteras cubiertas de hielo, baja visibilidad y fuertes vientos podrían provocar accidentes y cierres viales prolongados.

Otro impacto será el riesgo de apagones, pues la a cumulación de hielo sobre líneas eléctricas y árboles, combinada con ráfagas de viento, podría causar interrupciones prolongadas del suministro eléctrico, especialmente en estados del sureste.

Autoridades locales han pedido a la población prepararse para quedarse sin luz y calefacción durante periodos prolongados.

En las llanuras del norte, incluyendo partes de Dakota del Norte y Minnesota, la sensación térmica podría caer por debajo de los –50 grados Fahrenheit, mientras que en una franja que va desde Texas hasta Carolina del Norte se esperan temperaturas bajo cero, condiciones inusuales para el sur del país, según el NWS.

Meteorólogos explican que la severidad del fenómeno se debe a la combinación de una ráfaga de aire ártico procedente de Canadá con aire más cálido del sur, lo que favorecerá acumulaciones significativas de nieve y hielo incluso en regiones poco acostumbradas a este tipo de eventos.

Aunque los expertos confían en que se trata de una tormenta invernal “impactante y prolongada”, advirtieron que los detalles sobre qué zonas recibirán más nieve o hielo podrían cambiar conforme el sistema avance.

Hasta la tarde del miércoles, el NWS había emitido alertas de tormenta invernal para estados como Texas, Oklahoma, Arkansas, Misisipi, Kentucky, Misuri, Luisiana, Tennessee, Carolina del Norte, Virginia Occidental y Virginia.

¿Cómo prepararse para una tormenta invernal?

Aisla todas las tuberías de agua ubicadas a lo largo de paredes que den al exterior para reducir la probabilidad de que su suministro de agua se congele.

Instala masilla alrededor de las puertas y ventanas.

Agrega material aislante en las paredes y el ático.

Instala contraventanas o ventanas aisladas térmicamente, o cubre las ventanas con plástico desde adentro.