Tormenta invernal ¿Dónde empieza la tormenta de nieve mañana viernes? Esperan daños parecidos a los de un huracán Según el Servicio Meteorológico Nacional, unas 132 millones de personas están bajo alerta la tormenta invernal que afectará casi todo el mapa de los EEUU.

Video ¿Hasta cuándo se extenderá el mal tiempo en gran parte de Estados Unidos? Este es el pronóstico

Una enorme tormenta invernal se dirige hacia los dos tercios orientales del mapa de los Estados Unidos.

De acuerdo con especialistas, el sistema de tormentas masivo incluye una tormenta de hielo paralizante desde Texas en partes del sur, potencialmente alrededor un pie de nieve desde Oklahoma hasta Washington, D.C.; Nueva York y Boston, y luego un golpe final de aire glacial que podría hacer caer las sensaciones térmicas a menos 50 grados Fahrenheit en partes de Minnesota y Dakota del Norte.

Los meteorólogos advierten que los daños, especialmente en áreas que reciben una gran cantidad de hielo, e incluso los comparan con los que un huracán puede provocar.

Mapa del NWS señala las áreas que pueden ser afectadas por tormenta invernal en Estados Unidos

Según el Servicio Meteorológico Nacional ( NWS), 132 millones de personas están bajo alerta por nieve, aguanieve y lluvia helada.

El NWS incluso compartió un mapa en el que señala las zonas afectadas por la tormenta invernal.

Mapa ¿En qué estado de USA empieza la tormenta de nieve? Así avanzará amenaza invernal comparada con huracán Imagen Servicio Meteorológico Nacional (NWS)

¿Dónde empieza la tormenta de nieve?

A decir de las predicciones, la tormenta afectará la mayor parte del mapa de Estados Unidos, iniciaría el viernes en Nuevo México y Texas, y luego lo peor del clima se dirigiría al este, antes de enfilarse por la costa y arrojar nieve en Nueva Inglaterra.

De igual forma, se prevé que el golpe de frío tomará un tiempo en descongelarse, hecho que es considerado peligroso en lugares donde el hielo y la nieve pesan sobre las ramas de los árboles además del cableado eléctrico y cortan la electricidad, incluso durante días.

Con este panorama, las carreteras y aceras podrían permanecer heladas hasta bien entrada la próxima semana.



Se esperan temperaturas bajo cero hasta Florida y las mínimas en el norte y la región centro-norte del país, se prevé que lleguen hasta los menos 25 o 30 grados Fahrenheit, según los meteorólogos.

Las tormentas invernales pueden ser difíciles de predecir, pues de acuerdo con meteorólogos, uno o dos grados pueden significar la diferencia entre una catástrofe o una lluvia fría, además señalan que los lugares con el peor tiempo no se pueden determinar hasta que el evento comience.