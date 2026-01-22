Tormenta invernal

¿Dónde empieza la tormenta de nieve mañana viernes? Esperan daños parecidos a los de un huracán

Según el Servicio Meteorológico Nacional, unas 132 millones de personas están bajo alerta la tormenta invernal que afectará casi todo el mapa de los EEUU.

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google
Video ¿Hasta cuándo se extenderá el mal tiempo en gran parte de Estados Unidos? Este es el pronóstico

Una enorme tormenta invernal se dirige hacia los dos tercios orientales del mapa de los Estados Unidos.

De acuerdo con especialistas, el sistema de tormentas masivo incluye una tormenta de hielo paralizante desde Texas en partes del sur, potencialmente alrededor un pie de nieve desde Oklahoma hasta Washington, D.C.; Nueva York y Boston, y luego un golpe final de aire glacial que podría hacer caer las sensaciones térmicas a menos 50 grados Fahrenheit en partes de Minnesota y Dakota del Norte.

PUBLICIDAD

Los meteorólogos advierten que los daños, especialmente en áreas que reciben una gran cantidad de hielo, e incluso los comparan con los que un huracán puede provocar.

Mapa del NWS señala las áreas que pueden ser afectadas por tormenta invernal en Estados Unidos

Más sobre Tormenta invernal

Alerta por nevada histórica en estos lugares: así será el clima extremo de hoy en Estados Unidos
2 mins

Alerta por nevada histórica en estos lugares: así será el clima extremo de hoy en Estados Unidos

Estados Unidos
Así estará el clima mañana en Estados Unidos: ¿En dónde hay alerta por fuertes nevadas este miércoles?
2 mins

Así estará el clima mañana en Estados Unidos: ¿En dónde hay alerta por fuertes nevadas este miércoles?

Estados Unidos
El mal tiempo continúa en gran parte de EEUU lo que resta de la semana de ‘Thanksgiving'
2 mins

El mal tiempo continúa en gran parte de EEUU lo que resta de la semana de ‘Thanksgiving'

Estados Unidos
Partes de EEUU tendrán nevadas por el 'efecto lago': dónde se sentirán más
4 mins

Partes de EEUU tendrán nevadas por el 'efecto lago': dónde se sentirán más

Estados Unidos
En un minuto: Trump intensifica su arremetida contra Zelensky y lo llama “dictador sin elecciones”
1:13

En un minuto: Trump intensifica su arremetida contra Zelensky y lo llama “dictador sin elecciones”

Estados Unidos
En un minuto: Donald Trump y Elon Musk defienden los recortes gubernamentales del DOGE
1:17

En un minuto: Donald Trump y Elon Musk defienden los recortes gubernamentales del DOGE

Estados Unidos
En un minuto: La batalla legal contra el fin a la ciudadanía por nacimiento decretado por Trump
1:17

En un minuto: La batalla legal contra el fin a la ciudadanía por nacimiento decretado por Trump

Estados Unidos
Estados de la Costa del Golfo de México enfrentan tormenta invernal de magnitud histórica
2 mins

Estados de la Costa del Golfo de México enfrentan tormenta invernal de magnitud histórica

Estados Unidos
El sur de EEUU sigue en alerta por los efectos de la potente tormenta invernal
2 mins

El sur de EEUU sigue en alerta por los efectos de la potente tormenta invernal

Estados Unidos
En un minuto: Tres devastadores incendios convierten al condado de Los Ángeles en un infierno
1:20

En un minuto: Tres devastadores incendios convierten al condado de Los Ángeles en un infierno

Estados Unidos

Según el Servicio Meteorológico Nacional ( NWS), 132 millones de personas están bajo alerta por nieve, aguanieve y lluvia helada.

El NWS incluso compartió un mapa en el que señala las zonas afectadas por la tormenta invernal.

Mapa ¿En qué estado de USA empieza la tormenta de nieve? Así avanzará amenaza invernal comparada con huracán
Mapa ¿En qué estado de USA empieza la tormenta de nieve? Así avanzará amenaza invernal comparada con huracán
Imagen Servicio Meteorológico Nacional (NWS)

¿Dónde empieza la tormenta de nieve?

A decir de las predicciones, la tormenta afectará la mayor parte del mapa de Estados Unidos, iniciaría el viernes en Nuevo México y Texas, y luego lo peor del clima se dirigiría al este, antes de enfilarse por la costa y arrojar nieve en Nueva Inglaterra.

De igual forma, se prevé que el golpe de frío tomará un tiempo en descongelarse, hecho que es considerado peligroso en lugares donde el hielo y la nieve pesan sobre las ramas de los árboles además del cableado eléctrico y cortan la electricidad, incluso durante días.

Con este panorama, las carreteras y aceras podrían permanecer heladas hasta bien entrada la próxima semana.

Notas Relacionadas

¿Cuáles serán los efectos de la tormenta invernal masiva que azotará a EEUU el fin de semana?

¿Cuáles serán los efectos de la tormenta invernal masiva que azotará a EEUU el fin de semana?

Meteorología
2 min


Se esperan temperaturas bajo cero hasta Florida y las mínimas en el norte y la región centro-norte del país, se prevé que lleguen hasta los menos 25 o 30 grados Fahrenheit, según los meteorólogos.

PUBLICIDAD

Las tormentas invernales pueden ser difíciles de predecir, pues de acuerdo con meteorólogos, uno o dos grados pueden significar la diferencia entre una catástrofe o una lluvia fría, además señalan que los lugares con el peor tiempo no se pueden determinar hasta que el evento comience.

Mira también:

Relacionados:
Tormenta invernalTiempoInviernoNieve

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tráiler: El Mochaorejas
El hilo rojo
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX