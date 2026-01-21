Tormenta invernal ¿Por qué los árboles pueden “explotar” durante una tormenta invernal? Durante una tormenta invernal, como la que llegará a Estados Unidos el fin de semana, algunos árboles pueden 'explotar' repentinamente, según el Servicio Forestal de EEUU.

Con la llegada de una tormenta invernal a Estados Unidos, ha circulado en redes sociales que los árboles pueden ' explotar' debido al frío y aunque pareciera falso, los expertos confirman que sí pasa.

De acuerdo con el Servicio Forestal de Estados Unidos, la ‘ explosión’ de los árboles es un fenómeno conocido como frost crack o grieta por helada, en el que el tronco o ramas de un árbol se dividen de manera repentina y con un sonido fuerte, a veces parecido al de un disparo o estallido.

Esto ocurre por la expansión del agua y la savia al congelarse dentro de los tejidos del árbol, sumada a la contracción rápida de la corteza cuando las temperaturas caen bruscamente. Los árboles están formados por capas internas y externas de madera y corteza que responden de manera diferente al frío.

“Las grietas por heladas generalmente afectan el tronco del árbol, especialmente en las secciones inferior y media, donde se almacena gran parte de la humedad.

Una grieta por heladas puede medir entre unos cinco centímetros y varios metros, dependiendo del tamaño y el tipo de árbol. Algunos de los factores que afectan la vulnerabilidad de un árbol a las grietas por heladas incluyen el tipo de corteza, la especie y su edad”, informó Nashville Tree Conservation Corps.

Cuando la temperatura exterior desciende con rapidez, la corteza externa se enfría y se contrae más rápido que la madera interna, creando tensiones que pueden provocar una ruptura vertical a lo largo del tronco.

Este tipo de fisura puede producir un crujido o estallido audible, pero no una explosión con fragmentos volando como metralla.

Las especies más susceptibles incluyen robles, arces, sauces y álamos, sobre todo si los árboles tienen mucha agua en su interior o experimentan cambios rápidos de temperatura.

¿Cómo puedes proteger a los árboles de una 'explosión'?

Envuelve el tronco: Usa envolturas comerciales para árboles, arpillera o incluso protectores de plástico para proteger el tronco.

Riega los árboles: Asegúrate de regar bien los árboles en otoño, antes de que el suelo se congele.

Evita la poda tardía: No podes los árboles en otoño, ya que esto puede estimular el crecimiento de nuevos árboles, que son más vulnerables a los daños del invierno.