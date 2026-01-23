Clima

¿En dónde hay advertencia por fuerte tormenta de nieve mañana en Estados Unidos?

Continuarán las condiciones adversas climáticas mañana en varias partes de Estados Unidos

Estados Unidos ha padecido condiciones climáticas adversas varios días por las bajas temperaturas que continuarán mañana, 24 de enero de 2026, por ello, te indicamos en dónde hay alerta por fuerte tormenta de nieve para que lo tomes en cuenta y tengas cuidado.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) compartió una advertencia por las afectaciones que se prevén por la fuerte tormenta de nieve en varios lugares de EEUU, debido al alto riesgo para la población, principalmente por carreteras peligrosas, cortes de energía y visibilidad reducida. Señaló que la vigilancia por este fenómeno climático está vigente hasta el domingo 25 de enero de 2026.

¿En qué lugares hay advertencia por la fuerte tormenta invernal?

La tormenta de nieve se pronostica para varios lugares, la nieve comenzará a acumularse desde el norte de Texas, Oklahoma hasta Carolina del Norte, Virginia y Maryland y de acuerdo con los reportes del NWS, las zonas con advertencia activa por tormenta invernal incluyen:

  • Panhandle de Texas y Oklahoma con acumulación de nieve de entre 6 y 12 pulgadas, habrá capa ligera sobre carreteras, podría haber riesgos en puentes y pasos elevados extremadamente resbaladizos y viajar podría ser muy difícil o peligroso; las ráfagas podrían llegar hasta 35 mph.
  • Arkansas, Tennessee y sureste de Missouri: nieve y aguanieve de 4 a 7 pulgadas, se prevé hielo de hasta dos décimas de pulgada, ráfagas de hasta 35 mph y posibles interrupciones eléctricas

En breve más información.

