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Texas activa vigilancia por tormentas severas con riesgo de tornados y granizo gigante

El norte y centro de Texas permanecen bajo alerta por tormentas capaces de producir granizo del tamaño de pelotas de tenis

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Por:N+ Univision
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Fuertes tormentas mantienen este domingo por la noche bajo alerta a amplias zonas del norte y centro de Texas, donde autoridades meteorológicas advirtieron sobre el riesgo de inundaciones repentinas, granizo del tamaño de pelotas de tenis, vientos destructivos y posibles tornados aislados.

La situación más crítica se concentra en áreas del centro de Texas, incluyendo Hamilton, Waco, Temple y Killeen, donde la amenaza de clima severo permanecerá activa al menos hasta las 9 p.m., mientras las tormentas avanzan hacia el sureste a aproximadamente 20 millas por hora.

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El Servicio Meteorológico Nacional emitió además una Vigilancia de Tormenta Severa para regiones del oeste del norte y centro de Texas debido a la posibilidad de ráfagas de viento de hasta 80 millas por hora, así como caída de granizo de gran tamaño capaz de provocar daños en vehículos, techos y ventanas.

En el condado de Coryell, las lluvias intensas incrementaron el peligro de inundaciones repentinas, por lo que autoridades pidieron evitar conducir sobre carreteras cubiertas por agua, especialmente durante la noche, ante el riesgo de que el pavimento haya sido arrastrado por la corriente.

Las tormentas también han generado caída de granizo en zonas cercanas y al oeste de la carretera 281, donde meteorólogos alertaron sobre piedras de hielo de hasta tamaño pelota de tenis.

Ciudades como Dublin, Stephenville y Desdemona se encuentran entre las áreas con mayor riesgo por el avance de tormentas severas capaces de producir granizo gigante y fuertes ráfagas de viento.

¿Qué acciones debes tomar ante las tormentas?

-No atravieses caminos inundados, pues no puedes saber qué tan profundo está.
-Ten precaución extra con cruces de agua y áreas de drenaje ineficiente, así como zonas de construcción.
-Considera que tu trayecto podría verse afectado por inundaciones, por lo que tomaría más tiempo el llegar a tu destino al utilizar rutas alternativas.

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