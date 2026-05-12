Migrantes Denis Anariba, el joven hondureño que fue deportado y volvió para estar con su hija y su mujer: murió en un tren al cruzar la frontera El joven, originario de Honduras, fue deportado de Estados Unidos el pasado 24 de diciembre, luego de haber vivido cinco años en el área de Houston

Video Joven cruzó la frontera para estar con su hija y su esposa; murió en el tren por un golpe de calor

Denis Isaías Anariba Herrera soñaba con volver a abrazar a su esposa y a su hija de un año en Houston. Pero el joven hondureño, que en dos semanas cumpliría 25 años, murió junto a otros seis migrantes dentro de un vagón de tren en Texas, en un caso que las autoridades investigan como posible tráfico de personas.

La tragedia ocurrió el domingo 10 de mayo de 2026 en el área de Laredo, donde autoridades localizaron varios cuerpos dentro de un contenedor ferroviario de la empresa Union Pacific. De acuerdo con información preliminar del médico forense del condado de Webb, las víctimas habrían muerto por golpe de calor tras permanecer encerradas bajo temperaturas extremas.

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Entre los fallecidos se encontraba Denis, originario de Honduras y deportado de Estados Unidos el pasado 24 de diciembre, luego de haber vivido cinco años en el área de Houston.

Su madre, Denia Herrera, contó a N+ Univision que el joven intentaba regresar para reunirse con su familia, aunque nadie sabía que abordaría un tren durante su trayecto.

"Su anhelo era regresar aquí por su hija porque tiene una niña de un año", relató la mujer.

Según su familia, Denis pasó cerca de dos meses en México antes de llegar a Piedras Negras, Coahuila, punto desde donde presuntamente subió al tren rumbo al norte de Texas.

La última vez que hablaron fue el lunes pasado. Su madre aún recuerda las palabras que él le dijo antes de despedirse... para siempre.

"Lo último que él me dijo cuando hablamos fue: 'Nunca te olvides de mi gordita (su hija de 1 año), siempre ve a verla, visítala'", recordó entre lágrimas.

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Buscan repatriar los restos de Denis

Ahora, además del duelo, la familia enfrenta otro desafío: reunir dinero para recuperar el cuerpo y realizar el funeral del joven hondureño.

Hasta el momento, autoridades del condado de Webb han identificado oficialmente a varias de las víctimas localizadas en el tren, entre ellas migrantes de Honduras y México. La investigación continúa para determinar cómo viajaban encerrados dentro del vagón y quiénes estarían detrás del traslado.

El caso revive las alertas sobre los riesgos que enfrentan miles de migrantes que intentan cruzar hacia Estados Unidos en rutas cada vez más peligrosas, especialmente ante las altas temperaturas que ya comienzan a registrarse en la frontera sur de Texas.