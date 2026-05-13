Noticias Un viaje que no terminó: Nelson Davian Portillo Martínez, el menor de 14 años hallado sin vida en un vagón de tren en Texas El menor viajaba con su madre y hermano con la idea de llegar a Estados Unidos, retomar sus estudios y la vida que había dejado hace unos meses; sin embargo, su recorrido terminó trágicamente al ser encontrado sin vida junto a otras cinco personas en el interior de un vagón de tren

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Con un fuerte golpe de calor terminó el viaje y la vida de Nelson Davian Portillo Martínez, un joven hondureño de 14 años que soñaba con volver a Estados Unidos.

Su idea era clara en la cabeza: regresar a estudiar, a reencontrarse con amigos, a la vida que alguna vez conoció en Estados Unidos. No llevaba equipaje visible, pero sí una historia que terminó en silencio, dentro del vagón de tren sin ventilación bajo el calor extremo de Laredo, Texas.

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La historia interrumpida de Nelson Davian Portillo Martínez

Nelson era el mayor de dos hermanos; entre 2016 y 2025 vivió con su familia en Estados Unidos, hasta que regresaron a su país. En 2026, el plan era intentar nuevamente el camino hacia el norte, concretamente a la ciudad de Atlanta, Georgia. Un sitio que conocían bien y donde tenían amistades e historias.

En algún punto de la ruta, sobre el territorio mexicano, Nelson se separó de su madre y su hermano menor. Desde entonces, continuó solo; se sabe que viajaba junto a otro hondureño, Denis Isaías Anariba Herrera, y tres mexicanos más, cuyos nombres no han sido revelados.

Nelson Davian Portillo Martínez Imagen Cortesía.

El padre de Nelson, quien permanece en Honduras, inició gestiones para obtener una visa humanitaria que le permita viajar a Estados Unidos para repatriar el cuerpo de su hijo. Por el momento, la madre y el hermano de Nelson aún permanecen en México en espera de ayuda consular que les permita volverse a reunir.

El punto final del recorrido: un vagón sellado, seis víctimas

El domingo 10 de mayo de 2026, Día de la Madre, trabajadores de la empresa ferroviaria Union Pacific realizaron una inspección de rutina en un depósito en Laredo. Dentro de un vagón, hallaron los cuerpos de cinco hombres y una mujer, entre ellos, Nelson Davian Portillo Martínez. Los fallecidos tenían entre 14 y 56 años.

Nelson Portillo de 14 años viajaba solo hacia Estados Unidos, con la intención de reunirse con su familia y retomar sus estudios; sin embargo, su recorrido terminó trágicamente al ser hallado sin vida junto a otras cinco personas en Laredo, Texas. Imagen Cortesía.



La Oficina del Médico Forense del Condado de Webb confirmó que cinco de las seis víctimas fueron identificadas por origen y edad, pero no por nombre en todos los casos. La causa probable de muerte fue hipertermia (golpe de calor); las temperaturas superaron los 105 grados Fahrenheit, mientras las víctimas permanecían atrapadas sin ventilación en un vagón de tren.

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Horas más tarde, en San Antonio, fue localizado el cuerpo de otro hombre presuntamente vinculado al mismo grupo. Las autoridades mantienen abierta la investigación ante la posibilidad de tráfico de personas.