Migrantes De Laredo a San Antonio: tres mexicanos entre los siete cuerpos vinculados a un mismo vagón de tren A partir de los exámenes realizados por la Oficina del Médico Forense del Condado de Webb, se identificó que una mujer de 29 años murió por las altas temperaturas del vagón en el que se trasladaba junto con cinco hombres más



Video Identifican a mujer mexicana de 29 años entre los seis fallecidos en vagón de tren en Texas

Las investigaciones por los seis cuerpos en un vagón de la empresa Union Pacific, en Laredo, Texas, entre ellos el de dos hombres y una mujer de nacionalidad mexicana, comenzaron a dar giro con la localización de un cadáver más a 150 millas al norte del hallazgo.

El rompecabezas que comenzaron a unir las autoridades, en un principio, tenía como principal hipótesis que las seis personas —cinco hombres y una mujer— abordaron el vagón para ingresar a Estados Unidos de forma ilegal. En su trayecto murieron a consecuencia de un golpe de calor.

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La autopsia efectuada por la Oficina del Forense del Condado de Webb a la mujer de 29 años permitió establecer que ella presentó un caso de hipertermia, la cual se genera en el cuerpo si se sobrecalienta y no puede enfriarse lo suficientemente rápido.

La situación se agrava cuando la temperatura llega a los 104 grados Fahrenheit, originando que los órganos principales empiecen a fallar. Las autoridades suponen que lo mismo sucedió con las otras tres personas que se presume sean de nacionalidad hondureña.

Un giro de 360 grados

Ahora, todo dio un giro de 360 grados al reportarse el hallazgo del cuerpo de un hombre más. La localización del séptimo cuerpo fue reportada por el sheriff del condado de Bexar, Javier Salazar.

Después de ser encontradas las seis personas sin vida, las autoridades realizaron un seguimiento al trayecto del tren antes de llegar a Laredo, porque detectaron que, en algún punto, se abrió la puerta del contenedor donde fueron encontrados.

Las autoridades indican que, tras abrirse las compuertas, se activó una alerta, lo que generó algunas dudas entre las autoridades, que decidieron realizar un seguimiento de la ruta del tren. El personal de seguridad recorrió el trayecto hasta identificar un cuerpo más en las vías al suroeste de San Antonio, Texas.

Con el hallazgo, la hipótesis planteada por las autoridades apunta a que, en el momento en que se abrieron las compuertas, la persona murió al tratar de bajar del tren o su cuerpo fue arrojado.

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A partir de las primeras líneas de investigación realizadas por las autoridades, se sospecha que en el mismo contenedor o vagón del tren se trasladaban más mujeres y hombres, por lo que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas integró un expediente por tráfico de personas.

Además, la investigación llevó a las autoridades a identificar que, una vez en Estados Unidos, el tren se dividió en dos. Uno tomó la ruta a Houston y otro a Laredo, donde comenzó la investigación.

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Hallazgo remite a la muerte de 53 migrantes en 2022

Este hallazgo recuerda el realizado el 27 de junio de 2022, cuando 53 migrantes murieron asfixiados por hipertermia en la caja de un tráiler abandonado en San Antonio, Texas.

Las víctimas eran originarias de México, Guatemala, Honduras y El Salvador. Los cuerpos fueron encontrados en condiciones inhumanas. A partir de las investigaciones de las autoridades, se determinó que las víctimas llegaron por la misma ruta de Laredo, Texas.

Después fueron ingresadas en un tráiler refrigerado que resultó insuficiente para un viaje de tres horas a San Antonio, con esa cantidad de personas en su interior.

La temperatura aumentó gradualmente dentro del camión. De acuerdo con la versión oficial, las personas que estaban dentro gritaban y golpeaban las paredes pidiendo ayuda o intentaban abrirse camino hacia afuera.

La mayoría finalmente se desmayó y asfixió. Cuando el tráiler fue abierto en San Antonio, 48 personas ya estaban muertas. Otras 16 fueron llevadas a hospitales, donde cinco más murieron. Entre los muertos había seis niños y una mujer embarazada.