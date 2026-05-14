Migrantes Una mujer arrestada en El Río podría estar relacionada con los seis migrantes fallecidos en el tren Mayra Huerta está acusada de alojar en su residencia a migrantes ilegales que cruzan la frontera. La policía de Laredo que investiga las trágicas muertes del tren reconoció que su testimonio puede contribuir al caso



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La detención de Mayra Huerta se produce solo horas después de que se hallara a los seis migrantes muertos por asfixia en el vagón de un tren en Texas. La policía de Laredo acaba de avanzar en una comparecencia de prensa las últimas informaciones sobre la investigación. Preguntados por la mujer arrestada, no confirman que estuviese involucrada con la tragedia de migrantes, pero sí reconocen que forma parte de la “multitud de personas” a las que van a entrevistar.

El jefe de la policía de Laredo, Miguel A. Rodríguez, explicaba que harán múltiples entrevistas a cualquiera que haya podido ver algo, “ya sea un teléfono, un carro que se vio, a alguna persona que se pudo ver o algo; a todas esas personas las vamos a interrogar para que se pueda hacer justicia con estas seis personas”. La arrestada Mayra Huerta formaría parte de ese grupo de personas que pueden aportar información relevante.

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¿Qué relación podría tener?

En la orden de arresto, a la que ha tenido acceso N+ Univisión, los oficiales especifican la cronología de los hechos. Afirman que el mismo domingo, cuando empiezan a investigar el caso, les hablan de un lugar cercano que podría estar albergando en su interior a migrantes ilegales. Se trata de una vivienda en Vega Verde Road, vinculada a un conocido facilitador del tráfico de personas.

Esa información lleva a los agentes de Seguridad Nacional (HSI) hasta una zona de la localidad fronteriza de El Río, conocida como “ la Vega”, justo pegada al cauce del Río Grande. Investigan la información exacta del domicilio y un día después, el lunes 11, los agentes se personan en el lugar. Adjuntan que, cuando están llegando a la residencia, ven a tres personas huir cruzando el río en dirección a México.

En el domicilio encuentran a Mayra Huerta y queda arrestada bajo sospecha de que haya albergado a migrantes ilegales. En el informe, los oficiales señalan que hallaron en la residencia varias armas y 53.000 dólares en efectivo.

¿Qué datos aportaron los interrogatorios?

Según consta en los documentos judiciales, durante los interrogatorios realizados el 11 y el 12 de mayo, Huerta declaró a los investigadores que llevaba dos años viviendo en la casa con su esposo, de quien reconoció saber que era ciudadano mexicano sin estatus legal para estar en Estados Unidos. También les dijo a los agentes que el hijo y el sobrino de su esposo vivían allí y que también eran ciudadanos mexicanos sin régimen legal.

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Huerta declaró que ella mantenía la casa y que no trabajaba. La arrestada especificó que recibe dinero de un matrimonio anterior (por manutención) y que se gana la vida vendiendo artículos en páginas de venta online.

La denuncia no acusa a Mayra Huerta de haber causado la muerte de los migrantes encontrados en San Antonio o Laredo, pero proporciona nuevos detalles sobre una investigación de Del Río que se desarrolló mientras las autoridades trabajaban para rastrear la ruta de un tren de carga relacionado con ambos casos.