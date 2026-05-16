hispanos Niño excluido de su graduación en Texas genera indignación: 'Se nos partió el corazón de verlo', dicen sus padres Rigoberto Contreras, un niño de 6 años con trastorno de desarrollo global, fue excluido de su ceremonia de graduación en Texas. Las imágenes del menor observando el evento desde fuera del auditorio desataron críticas y acusaciones de discriminación contra la escuela.

Video Video: Niño observa a sus compañeros en su graduación y a él lo dejan afuera

Lo que se supone que sería el primer logro de su vida académica se convirtió en un suceso que ha generado indignación en la sociedad. El pequeño Rigoberto Contreras se quedó fuera de su ceremonia de graduación del preescolar; e imágenes captadas por sus padres muestran al menor de rodillas sin comprender por qué había sido excluido del primer evento académico de su vida.

Rigoberto, de 6 años, lleva puesta una toga y birrete color morado, mientras observa de rodillas a través de una puerta de cristal, cerrada, cómo decenas de sus compañeros se encuentran presentes a una ceremonia a la que a él se le habría impedido el acceso.

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“Se nos partió el corazón de verlo, que no estaba con sus compañeritos, porque él gritaba ‘mis friends’ y los niños nada más lo saludaban”, reclamó la madre del niño Adriana Contreras en declaraciones a N+ Univision.

Las imágenes fueron captadas por su padre Rigoberto Contreras, quien al ver cómo su hijo rompía en llanto al no poder estar presente en la ceremonia, junto a sus compañeros de clases, comenzó a grabar la desgarradora escena.

Los padres se mostraron indignados porque, según dicen ellos, los directivos de la escuela MS Ryan Elementary School, ubicada en Texas, los habrían obligado a estar en una biblioteca mientras se desarrollaba la ceremonia dentro del auditorio.

De acuerdo con las declaraciones de los padres del pequeño estudiante, el personal de la escuela le llamó a la madre para citarla en el plantel a las 9 de la mañana, mientras el resto de los alumnos habían sido citados a las 7 de la mañana para convivir y desayunar juntos previo a la ceremonia de entrega de diplomas.

Según el testimonio, el menor de 6 años vio desfilar a más de 100 de sus compañeros antes de que le permitieran ingresar al auditorio para ser el último en recibir su diploma, mientras sus padres observaban la escena con impotencia.

El niño Rigoberto tiene diagnóstico de trastorno de desarrollo global lo que le provoca hiperactividad, problemas de aprendizaje y distracción, lo que se trataría de un cruel caso de discriminación por parte de la escuela que debe ser un espacio seguro para todos sus estudiantes.

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Según los padres Rigoberto y Adriana Contreras, la escuela rechazó una solicitud para que fuera incluido en un salón de atenciones especiales.

“Lo discriminaron, es una palabra muy fuerte pero él no les dio un motivo para que ese día lo excluyeran”, dijo la tía del menor Nallely Esquivel, quien fue la encargada de compartir en redes sociales las imágenes del pequeño en la mañana de su ceremonia de graduación.

El distrito escolar independiente de Laredo afirmó que el pequeño Rigoberto Contreras sí participó en todas las actividades de la graduación y añadió que “comentar más sería violar los derechos de privacidad del estudiante bajo la Ley”.