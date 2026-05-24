Ice Inician huelga de hambre en el centro del ICE en de Adelanto, California; exigen mejores condiciones Representantes de Defend Migrants Alliance afirmaron que el objetivo de hacer pública la acción era dar mayor visibilidad a las demandas urgentes de las 20 personas en huelga

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Los detenidos en el anexo Desert View del centro de procesamiento de ICE en Adelanto, California están en huelga de hambre para concienciar sobre las condiciones dentro de las instalaciones.

El lunes 20 de mayo, la Alianza para la Defensa de los Migrantes del Sur de California celebró una rueda de prensa para anunciar la huelga de hambre, junto con otras organizaciones comunitarias, entre ellas la Coalición para el Cierre de Adelanto.

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Representantes de Defend Migrants Alliance afirmaron que el objetivo de hacer pública la acción era dar mayor visibilidad a las demandas urgentes de las 20 personas en huelga, quienes afirman exigir derechos humanos básicos y ser tratadas con dignidad dentro del centro.

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Bertie Hernández fue detenida en el centro en 2019, durante el primer mandato de Donald Trump. Ahora, forma parte del equipo legal que defiende a niños inmigrantes a través de la Coalición para el Cierre de Adelanto. Afirma que las condiciones no han cambiado desde su detención en el centro de Adelanto. De hecho, asegura que han empeorado.

“Hay escasez de productos de higiene, la comida está podrida, hay negligencia médica y el abuso es diario en el centro de detención”, agregó Hernández en español durante la conferencia. “Lo viví en carne propia. Me mantuvieron en una jaula humana”.

Dicen que California debería dar ejemplo a los demás estados.

Sin embargo, cuando el representante Jay Obernolte visitó el centro en junio de 2025 tras los informes sobre las condiciones inhumanas, encontró que los detenidos eran tratados "con la mayor humanidad posible" y recurrió a las redes sociales para "desmentir las terribles acusaciones publicadas en la prensa sobre el maltrato a los detenidos dentro del centro".

Entre los demás oradores se encontraban familiares de personas internadas en Desert View Annex, un superviviente del centro penitenciario vecino de Adelanto, el hermano de una persona que estuvo detenida anteriormente y un abogado que representa a varias personas internadas.

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Una de las oradoras fue Eva, esposa de un detenido en huelga de hambre que lleva siete meses recluido en Adelanto. Eva pidió que no se revelara su apellido por motivos de seguridad.

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Durante la rueda de prensa, declaró que ha sido una experiencia terrible. Cuando su esposo fue detenido, se dirigía a su trabajo de jardinería un sábado por la mañana temprano. Eva afirma que sufre de depresión y que su esposo era su pilar.

Su esposo estaba recibiendo terapia por una fractura en un dedo cuando fue detenido. Según Eva, una infección le provocó la pérdida de movilidad desde el dedo hasta el codo durante su detención, y finalmente se cortó el dedo para intentar aliviar el dolor. Sus peticiones de atención médica son ignoradas, afirmó.

Se dirigió directamente a los funcionarios de detención y les pidió que reconocieran lo que están viviendo los detenidos. Tienen miedo, se sienten intimidados, les gritan, pero aun así están dispuestos a hacerse oír mediante la huelga.

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¿Cuáles son sus demandas?

Los huelguistas tienen siete demandas principales, que la Alianza para la Defensa de los Migrantes resumió de la siguiente manera:

Reforma de los bonos: Determinaciones de bonos justas, transparentes y legalmente justificadas.

Mejora de las condiciones: Eliminación inmediata del moho, reparación de la infraestructura hídrica e instalaciones limpias y en funcionamiento.

Atención médica adecuada: Consultas médicas significativas y tratamiento apropiado para afecciones crónicas.

Alimentos nutritivos: Una dieta que mantiene la salud física básica.

Responsabilidad por las muertes: Respuestas sobre las muertes de detenidos bajo custodia.

Derecho de organización: Libertad para reunirse colectivamente y comunicarse sin represalias.

Cierre de Adelanto y Desert View: Cierre total de las instalaciones.

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¿Qué es el Anexo Desert View?

El Anexo Desert View es una unidad de detención adyacente dentro del mismo gran complejo de ICE que el Centro de Procesamiento de ICE de Adelanto. Juntas, las dos unidades conforman el complejo de detención de ICE más grande de California, con una capacidad combinada de aproximadamente 2690 camas operadas por GEO Group bajo un contrato multimillonario con ICE .

El Centro de Procesamiento es la instalación principal, y el Anexo Desert View es una unidad satélite que complementa su capacidad. Informes anteriores han identificado al centro de procesamiento de Adelanto entre los 10 primeros de Estados Unidos en cuanto a aislamiento en solitario.