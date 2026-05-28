Joaquín Guzmán Joaquín "El Chapo" Guzmán suma ya 13 cartas enviadas al juez; te contamos qué dice y cuáles son sus peticiones En sus escritos, Guzmán Loera ha mostrado avances en el aprendizaje del inglés y ha hecho referencia a términos legales y enmiendas de la Constitución de Estados Unidos, país al que fue extraditado en enero de 2017

Video "No le hice daño a nadie": 'El Chapo' Guzmán envía nueva carta desde prisión y pide regresar a México

Desde prisión, Joaquín “El Chapo” Guzmán, fundador del Cartel de Sinaloa, ha recurrido en distintas ocasiones a cartas escritas a mano para denunciar presuntos abusos, exigir mejores condiciones carcelarias y solicitar al juez Brian Cogan una reducción en las restricciones de su confinamiento, e incluso un nuevo juicio.

En sus escritos, Guzmán Loera ha mostrado avances en el aprendizaje del inglés y ha hecho referencia a términos legales y enmiendas de la Constitución de Estados Unidos, país al que fue extraditado en enero de 2017 y donde cumple una sentencia de cadena perpetua.

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Las cartas del exlíder del narcotraficante mexicano han buscado mantener su presencia pública pese a su condena. Inicialmente, su defensa fungía como portavoz; sin embargo, en meses recientes, las cartas redactadas por el propio Guzmán se han convertido en su principal vía de comunicación.

¿Cuántas cartas ha enviado “El Chapo” y qué ha solicitado?

En las cartas, Joaquín Guzmán Loera ha denunciado presuntas violaciones a sus derechos humanos, solicitado atención médica, mejores condiciones de reclusión y apoyo para revisar su situación legal, luego de haber sido condenado a cadena perpetua en julio de 2019 y recluido en la prisión de máxima seguridad ADX Florence.

En un total de 13 cartas dirigidas al juez Brian Cogan y otras autoridades, el exlíder criminal ha presentado diversas peticiones y alegatos.

La primera serie de cartas se dio a conocer el 17 de abril. En un documento fechado el 10 de abril de 2026, escrito aparentemente a lápiz y con trazos poco cuidados, Guzmán Loera pidió que se respetaran sus derechos humanos y constitucionales durante su encarcelamiento. Argumentó que las condiciones en las que permanece recluido son inadecuadas y vulneran principios básicos establecidos en la legislación estadounidense.

El 7 de mayo salió a la luz otra carta en la que insistió en la repetición de su proceso penal y solicitó regresar a México; no obstante, la petición fue rechazada por el juez Cogan.

En ese documento, el capo sinaloense aseguró que no es responsable de la ola de violencia que golpeó a México y señaló al Gobierno mexicano como presunto responsable de los delitos violentos ocurridos durante el periodo en el que estuvo activo.

Asimismo, afirmó que su condena se produjo porque el jurado habría sido intimidado por autoridades estadounidenses para evitar que el caso fuera desestimado por falta de pruebas. También acusó al Gobierno de México de convertirlo en un supuesto “chivo expiatorio” de la violencia en el país.

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Posteriormente, Joaquín Guzmán Loera envió cuatro cartas más, fechadas el 8 y 12 de mayo, dirigidas a jueces federales, al alcalde de Brooklyn y al secretario de Estado, Marco Rubio. Las misivas se hicieron públicas el 19 de mayo y en ellas se declaró inocente, denunció una supuesta extradición ilegal desde México y exigió la revisión de su proceso judicial.

El 13 de mayo se conoció una séptima carta, fechada el 7 de mayo, en la que reiteró que “no existe evidencia” de que haya cometido delitos contra ciudadanos estadounidenses y sostuvo que su condena fue “injusta e inexacta”.

En esa misma comunicación también citó leyes como la “First Step Act” y la “Unborn Act”, al referirse a derechos relacionados con la detención, la asesoría legal y la comunicación durante su encarcelamiento.



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El 27 de mayo se hizo pública una nueva carta del narcotraficante sinaloense, de 69 años, en la que afirmó que el plazo de prescripción de su apelación y de su liberación por extradición habría sido “violado” desde que fue entregado a las autoridades estadounidenses.

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La carta está fechada el 15 de mayo y fue recibida por la corte el martes 26 de mayo.

Joaquín “El Chapo” Guzmán envió dos cartas más a la Corte pidiendo revisar su caso y ser regresado a México, con las que ya suman 13 misivas. El juez ya desestimó las cartas iniciales similares.



Foto: Reuters pic.twitter.com/KXLD8xUVW1 — N+ UNIVISION (@nmasunivision) May 28, 2026