Joaquín Guzmán

Joaquín "El Chapo" Guzmán suma ya 13 cartas enviadas al juez; te contamos qué dice y cuáles son sus peticiones

En sus escritos, Guzmán Loera ha mostrado avances en el aprendizaje del inglés y ha hecho referencia a términos legales y enmiendas de la Constitución de Estados Unidos, país al que fue extraditado en enero de 2017

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video "No le hice daño a nadie": 'El Chapo' Guzmán envía nueva carta desde prisión y pide regresar a México

Desde prisión, Joaquín “El Chapo” Guzmán, fundador del Cartel de Sinaloa, ha recurrido en distintas ocasiones a cartas escritas a mano para denunciar presuntos abusos, exigir mejores condiciones carcelarias y solicitar al juez Brian Cogan una reducción en las restricciones de su confinamiento, e incluso un nuevo juicio.

En sus escritos, Guzmán Loera ha mostrado avances en el aprendizaje del inglés y ha hecho referencia a términos legales y enmiendas de la Constitución de Estados Unidos, país al que fue extraditado en enero de 2017 y donde cumple una sentencia de cadena perpetua.

PUBLICIDAD

Las cartas del exlíder del narcotraficante mexicano han buscado mantener su presencia pública pese a su condena. Inicialmente, su defensa fungía como portavoz; sin embargo, en meses recientes, las cartas redactadas por el propio Guzmán se han convertido en su principal vía de comunicación.

¿Cuántas cartas ha enviado “El Chapo” y qué ha solicitado?

En las cartas, Joaquín Guzmán Loera ha denunciado presuntas violaciones a sus derechos humanos, solicitado atención médica, mejores condiciones de reclusión y apoyo para revisar su situación legal, luego de haber sido condenado a cadena perpetua en julio de 2019 y recluido en la prisión de máxima seguridad ADX Florence.

Más sobre Estados Unidos

¿Quiénes son los cinco implicados en la muerte de Matthew Perry y su papel en el caso del actor de Friends?
4 mins

¿Quiénes son los cinco implicados en la muerte de Matthew Perry y su papel en el caso del actor de Friends?

Estados Unidos
Exfuncionario de la CIA es acusado de robar millones en lingotes de oro del gobierno de EEUU
2 mins

Exfuncionario de la CIA es acusado de robar millones en lingotes de oro del gobierno de EEUU

Estados Unidos
Massachusetts reconoce sindicato de conductores de Uber y Lyft en histórica victoria laboral para la economía colaborativa
5 mins

Massachusetts reconoce sindicato de conductores de Uber y Lyft en histórica victoria laboral para la economía colaborativa

Estados Unidos
Escaneo de iris: el nuevo sistema del DHS que preocupa a inmigrantes
2 mins

Escaneo de iris: el nuevo sistema del DHS que preocupa a inmigrantes

Estados Unidos
EEUU realiza ataques defensivos contra Irán tras derribar drones del ejército iraní
3 mins

EEUU realiza ataques defensivos contra Irán tras derribar drones del ejército iraní

Estados Unidos
Uno de cada cuatro hispanos que votaron por Trump en 2024 dice que no volvería a hacerlo, según una encuesta de Unidos US
4 mins

Uno de cada cuatro hispanos que votaron por Trump en 2024 dice que no volvería a hacerlo, según una encuesta de Unidos US

Estados Unidos
Donald Trump advierte de "terminar el trabajo” si fracasan negociaciones con Irán
4 mins

Donald Trump advierte de "terminar el trabajo” si fracasan negociaciones con Irán

Estados Unidos
Ben Affleck y Matt Damon, demandados por los policías reales en los que se basa su nueva película
3 mins

Ben Affleck y Matt Damon, demandados por los policías reales en los que se basa su nueva película

Estados Unidos
FAA alerta retrasos en vuelos por tormentas eléctricas en varios aeropuertos del país hoy 27 de mayo
2 mins

FAA alerta retrasos en vuelos por tormentas eléctricas en varios aeropuertos del país hoy 27 de mayo

Estados Unidos
Miles de personas se quedan sin electricidad en Louisville: casi 5,000 afectados en Highlands y Germantown
1 mins

Miles de personas se quedan sin electricidad en Louisville: casi 5,000 afectados en Highlands y Germantown

Estados Unidos

En un total de 13 cartas dirigidas al juez Brian Cogan y otras autoridades, el exlíder criminal ha presentado diversas peticiones y alegatos.

  • La primera serie de cartas se dio a conocer el 17 de abril. En un documento fechado el 10 de abril de 2026, escrito aparentemente a lápiz y con trazos poco cuidados, Guzmán Loera pidió que se respetaran sus derechos humanos y constitucionales durante su encarcelamiento. Argumentó que las condiciones en las que permanece recluido son inadecuadas y vulneran principios básicos establecidos en la legislación estadounidense.
  • El 7 de mayo salió a la luz otra carta en la que insistió en la repetición de su proceso penal y solicitó regresar a México; no obstante, la petición fue rechazada por el juez Cogan.

En ese documento, el capo sinaloense aseguró que no es responsable de la ola de violencia que golpeó a México y señaló al Gobierno mexicano como presunto responsable de los delitos violentos ocurridos durante el periodo en el que estuvo activo.
Asimismo, afirmó que su condena se produjo porque el jurado habría sido intimidado por autoridades estadounidenses para evitar que el caso fuera desestimado por falta de pruebas. También acusó al Gobierno de México de convertirlo en un supuesto “chivo expiatorio” de la violencia en el país.

PUBLICIDAD
  • Posteriormente, Joaquín Guzmán Loera envió cuatro cartas más, fechadas el 8 y 12 de mayo, dirigidas a jueces federales, al alcalde de Brooklyn y al secretario de Estado, Marco Rubio. Las misivas se hicieron públicas el 19 de mayo y en ellas se declaró inocente, denunció una supuesta extradición ilegal desde México y exigió la revisión de su proceso judicial.
  • El 13 de mayo se conoció una séptima carta, fechada el 7 de mayo, en la que reiteró que “no existe evidencia” de que haya cometido delitos contra ciudadanos estadounidenses y sostuvo que su condena fue “injusta e inexacta”.

En esa misma comunicación también citó leyes como la “First Step Act” y la “Unborn Act”, al referirse a derechos relacionados con la detención, la asesoría legal y la comunicación durante su encarcelamiento.

Imagen Especial
  • El 27 de mayo se hizo pública una nueva carta del narcotraficante sinaloense, de 69 años, en la que afirmó que el plazo de prescripción de su apelación y de su liberación por extradición habría sido “violado” desde que fue entregado a las autoridades estadounidenses.
Imagen Especial

La carta está fechada el 15 de mayo y fue recibida por la corte el martes 26 de mayo.

Con esta serie de comunicaciones, Joaquín Guzmán Loera, fundador de uno de los cárteles del narcotráfico más peligrosos del mundo, busca obtener clemencia judicial mientras insiste en declararse inocente de las acusaciones relacionadas con su trayectoria criminal.

Relacionados:
Joaquín GuzmánCartel de SinaloaNarcotráficoCartaLos ChapitosBrooklyn

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
Tráiler: El precio de la fama
Socias por accidente
Presencias
Quiero tu vida
Huevitos congelados
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX