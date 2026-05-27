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Ben Affleck y Matt Damon, demandados por los policías reales en los que se basa su nueva película

Lo que comenzó como una historia inspirada en Miami ahora amenaza con convertirse en batalla legal millonaria. Dos policías de Miami-Dade han demandado por difamación a los productores de “The Rip” por el uso que han hecho de su historia real al adaptarla a la ficción

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Dos agentes de policía del sur de Florida afirman que la reciente película de acción y suspense " The Rip", protagonizada por Ben Affleck y Matt Damon, utilizó demasiados detalles de la vida real en su narrativa ficticia, lo que perjudicó la reputación personal y profesional de los agentes, según la demanda por difamación.

Jason Smith y Jonathan Santana, sargentos de la Oficina del Sheriff del Condado de Miami-Dade, presentaron la demanda ante un tribunal federal de Miami a principios de este mes contra Artists Equity, una productora cinematográfica propiedad de Affleck y Damon. Los documentos judiciales no especifican la cuantía de la demanda, pero la demanda civil indica que solicitan daños compensatorios, daños punitivos y el pago de los honorarios de sus abogados, así como una retractación y rectificación pública.

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En “The Rip”, Affleck y Damon interpretan a dos policías del sur de Florida que encuentran millones de dólares en una casa. Parte de la película se inspiró en un caso real de 2016, en el que la policía encontró más de 21 millones de dólares vinculados a un presunto narcotraficante de marihuana en una vivienda de Miami Lakes.

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"Una adaptación libre", se defienden

Affleck y Damon han declarado durante la promoción de la película que la historia es una adaptación libre de los relatos del capitán de la policía de Miami-Dade, Chris Casiano, quien fue asesor técnico del filme. Damon comentó a The Associated Press en una entrevista en enero que él y Affleck pasaron tiempo con Casiano y otros agentes antinarcóticos para preparar la película.

“Realmente queríamos entender cómo eran esas dinámicas”, dijo Damon. “Es decir, estas unidades están muy unidas porque están poniendo sus vidas en manos de los demás y están haciendo algo muy peligroso”.

Un abogado de Artists Equity declinó hacer comentarios cuando la AP lo contactó el lunes. Sin embargo, en una respuesta del 19 de marzo a la carta de demanda de los demandantes, Leita Walker, abogada de Artists Equity, escribió que la película no pretende contar la historia real de ese incidente ni retratar a personas reales, tal como se había indicado en una cláusula de exención de responsabilidad en los créditos de la película.

Aunque Smith y Santana no aparecen mencionados en la película ni participaron en su producción, la demanda alega que Santana era el detective principal asignado al caso real, y Smith el sargento que supervisaba al equipo de investigación. La inclusión de detalles reales del caso en la película da la impresión de que los personajes están basados en los demandantes, según la demanda.

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Posibles daños a la reputación

Según la demanda, este hecho ha dado la impresión a amigos, familiares y colegas de que los demandantes cometieron los actos delictivos que aparecen en la película; que incluyen: conspirar para robar dinero incautado del narcotráfico, asesinar a un oficial supervisor, comunicarse con miembros del cártel, provocar un incendio en un barrio residencial, poner en peligro la vida de civiles, violar repetidamente los protocolos básicos de las fuerzas del orden y ejecutar a un agente federal en lugar de arrestarlo.

Walker escribió en marzo que los demandantes ni siquiera han identificado qué personaje en particular se supone que está basado en Smith o Santana, por lo que incluso si "The Rip" tratara realmente sobre un equipo de narcóticos de la vida real, no hay forma de conectar a ninguno de los personajes con los demandantes.

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