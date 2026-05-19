México (país)

El ‘Chapo’ Guzmán envía cuatro nuevas cartas al juez en Nueva York: clama inocencia y busca el apoyo de Marco Rubio

En una nueva entrega desde el penal de máxima seguridad de ADX Florence, Joaquín "El Chapo" Guzmán ha vuelto a romper el silencio y continúa con el envío a la corte de cartas manuscritas, aparentemente de su autoría, en inglés confuso

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video "No le hice daño a nadie": 'El Chapo' Guzmán envía nueva carta desde prisión y pide regresar a México

El exlíder del Cartel de Sinaloa envió cuatro nuevas cartas a la corte federal de Brooklyn, en las cuales no solo insiste en su inocencia, sino que escala su petición al terreno diplomático al dirigir sus reclamos al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio.

Los puntos clave de las cartas:

PUBLICIDAD

Más sobre México (país)

Revelan posible motivo del ataque que dejó 10 muertos, entre ellos una bebé de 10 meses, en México
1 mins

Revelan posible motivo del ataque que dejó 10 muertos, entre ellos una bebé de 10 meses, en México

América Latina
Trump insiste en que en México gobiernan los carteles del narcotráfico
1 mins

Trump insiste en que en México gobiernan los carteles del narcotráfico

América Latina
La diplomacia del K-pop: BTS conquista el Zócalo de la mano de Claudia Sheinbaum
2 mins

La diplomacia del K-pop: BTS conquista el Zócalo de la mano de Claudia Sheinbaum

América Latina
Estados Unidos estudia atacar al narco con operativos conjuntos en México
7 mins

Estados Unidos estudia atacar al narco con operativos conjuntos en México

América Latina
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pide licencia temporal
1 mins

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pide licencia temporal

América Latina
Meses de seguimiento, seis aeronaves, más de 100 elementos de tropa y ni un solo disparo: así fue el operativo para detener a "El Jardinero", líder regional del CJNG
2 mins

Meses de seguimiento, seis aeronaves, más de 100 elementos de tropa y ni un solo disparo: así fue el operativo para detener a "El Jardinero", líder regional del CJNG

América Latina
El hombre que disparó en las pirámides de Teotihuacán planeó cada detalle y 'copió' el tiroteo de Columbine en 1999
3 mins

El hombre que disparó en las pirámides de Teotihuacán planeó cada detalle y 'copió' el tiroteo de Columbine en 1999

América Latina
Rescate en mina de México: Trabajador es encontrado vivo en Sinaloa; faltan otros tres
1 mins

Rescate en mina de México: Trabajador es encontrado vivo en Sinaloa; faltan otros tres

América Latina
Marina de México localiza embarcaciones extraviadas en el mar, cerca de Cuba
2 mins

Marina de México localiza embarcaciones extraviadas en el mar, cerca de Cuba

América Latina
Desaparecidos en México: Gobierno da cifra oficial de personas no localizadas hasta marzo 2026
2 mins

Desaparecidos en México: Gobierno da cifra oficial de personas no localizadas hasta marzo 2026

América Latina

Clama total inocencia: El capo sinaloense asegura que es inocente de los cargos por los que fue condenado a cadena perpetua y afirma que el gobierno de México lo ha utilizado como un "chivo expiatorio".

Acusaciones contra México: Guzmán argumenta que las autoridades mexicanas buscan culparlo de una ola de violencia e inseguridad que, según sus palabras, él no generó.


Extradición "ilegal": En los documentos, reitera el argumento de que su traslado a los Estados Unidos en enero de 2017 violó los debidos procesos y tratados bilaterales, calificando su extradición de completamente ilegal.


Llamado a Marco Rubio: En un intento por darle peso político a sus denuncias, Guzmán apeló directamente a la atención del secretario de Estado, buscando que la diplomacia estadounidense revise las supuestas irregularidades de su caso.

Joaquín "El Chapo" Guzmán fue condenado en 2019 a cadena perpetua en EEUU por narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas de fuego. Desde entonces, su defensa ha intentado diversas estrategias legales para apelar el veredicto o mejorar sus condiciones de reclusión, las cuales califica constantemente de "tortura psicológica".

Relacionados:
México (país)Cartel de SinaloaJoaquín GuzmánLos ChapitosSinaloa (estado mexicano)CartelesDepartamento de Seguridad NacionalJuicio El Chapo

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
Socias por accidente
Riquísimos por cierto
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Laura Bozzo
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX