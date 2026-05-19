México (país) El ‘Chapo’ Guzmán envía cuatro nuevas cartas al juez en Nueva York: clama inocencia y busca el apoyo de Marco Rubio En una nueva entrega desde el penal de máxima seguridad de ADX Florence, Joaquín "El Chapo" Guzmán ha vuelto a romper el silencio y continúa con el envío a la corte de cartas manuscritas, aparentemente de su autoría, en inglés confuso

Video "No le hice daño a nadie": 'El Chapo' Guzmán envía nueva carta desde prisión y pide regresar a México

El exlíder del Cartel de Sinaloa envió cuatro nuevas cartas a la corte federal de Brooklyn, en las cuales no solo insiste en su inocencia, sino que escala su petición al terreno diplomático al dirigir sus reclamos al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio.

Los puntos clave de las cartas:

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Clama total inocencia: El capo sinaloense asegura que es inocente de los cargos por los que fue condenado a cadena perpetua y afirma que el gobierno de México lo ha utilizado como un "chivo expiatorio".

Acusaciones contra México: Guzmán argumenta que las autoridades mexicanas buscan culparlo de una ola de violencia e inseguridad que, según sus palabras, él no generó.



Extradición "ilegal": En los documentos, reitera el argumento de que su traslado a los Estados Unidos en enero de 2017 violó los debidos procesos y tratados bilaterales, calificando su extradición de completamente ilegal.



Llamado a Marco Rubio: En un intento por darle peso político a sus denuncias, Guzmán apeló directamente a la atención del secretario de Estado, buscando que la diplomacia estadounidense revise las supuestas irregularidades de su caso.