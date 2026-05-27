Voto Hispano Uno de cada cuatro hispanos que votaron por Trump en 2024 dice que no volvería a hacerlo, según una encuesta de Unidos US Según una encuesta de UnidosUS, los votantes hispanos se sienten "presionados económicamente" y "preocupados por su seguridad". El 25% se arrepiente de haber votado a Trump y casi la mitad reconoce vivir con miedo a ser "acosado" o "arrestado"





Video Encuesta UnidosUS revela que la desaprobación de votantes hispanos hacia Donald Trump alcanza el 67%

Los votantes latinos afirman sentirse presionados económicamente, preocupados por la política migratoria y planean acudir a las urnas en cifras similares a las de las elecciones de mitad de período de 2018, que batieron récords, según una nueva encuesta bipartidista publicada hoy por UnidosUS, la organización de defensa y derechos civiles de la población latina.

La nueva encuesta consultó a 3.000 votantes latinos registrados a nivel nacional y en 32 distritos congresionales.

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Los resultados revelan un descontento generalizado relativo a la economía, ya que más de dos tercios (68%) de los votantes hispanos encuestados creen que el país va por mal camino, y dos tercios (66%) afirman que el presidente Donald Trump y los republicanos del Congreso simplemente no están enfocados en mejorar la economía.

Desde la asociación recuerdan que el electorado latino es la segunda población en edad de votar más grande del país. El sondeo revela que tres de cada cuatro votantes latinos ejercerán su derecho en noviembre.

"Sufren las consecuencias de una economía desastrosa"

La presidenta y directora ejecutiva de UnidosUS, Janet Murguía, hizo un minucioso análisis del sondeo. A su juicio, los datos revelan de manera inequívoca que los latinos están gravemente afectados por la creciente inflación. “Sufren las consecuencias de una economía desastrosa y una crisis del costo de vida persistente, y culpan al presidente Trump y a los republicanos del Congreso por no haber resuelto estos problemas", afirmó Murguía.

Preguntados por la situación económica, solo el 15% de los votantes latinos afirma vivir cómodamente, mientras que el 83% reconoce tener dificultades para sobrevivir económicamente.

Cuando se les preguntó sobre las principales prioridades que los políticos debieran afrontar, cuatro de sus cinco políticas prioritarias están relacionadas con la economía:

El 60% cita el costo de vida como su principal prioridad, en particular el costo de los gastos básicos de subsistencia, alimentos y gasolina.

cita el costo de vida como su principal prioridad, en particular el costo de los gastos básicos de subsistencia, alimentos y gasolina. El 40% quiere salarios más altos y creación de empleo.

quiere salarios más altos y creación de empleo. El 37% cita el aumento vertiginoso de los costos de la atención médica, desde el incremento de las primas hasta las dificultades para acceder a los medicamentos.

cita el aumento vertiginoso de los costos de la atención médica, desde el incremento de las primas hasta las dificultades para acceder a los medicamentos. El 27% reclama medidas en materia de vivienda

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Más de dos tercios desaprueban la gestión de Trump

Una de las conclusiones más llamativas es que el 67% del voto latino desaprueba la gestión de la administración Trump. El descontento cala en estados como Florida, donde el 51% desaprueba al actual mandatario. En la encuesta general:

El 68% afirma que el país va en la dirección equivocada.

afirma que el país va en la dirección equivocada. El 66% dice que el presidente Trump y los republicanos del Congreso simplemente no están centrados en arreglar la economía.

dice que el presidente Trump y los republicanos del Congreso simplemente no están centrados en arreglar la economía. El 52% espera que las políticas económicas del presidente Trump los dejen en una situación aún peor en el próximo año.

Uno de cada cuatro votantes latinos que votaron por el presidente Trump en 2024 afirma que, si pudiera volver atrás, no votaría por él. Esta cifra ha aumentado constantemente, pasando del 9% en abril de 2025 al 13% en noviembre de 2025 y al 25% en la actualidad.

Los factores que impulsan esta erosión son principalmente: el costo de vida y la inflación (44%), la aplicación de las leyes de inmigración en las ciudades estadounidenses (33%), el estancamiento del empleo y los salarios (26%) y la guerra en Irán (25%).

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La política migratoria pasa factura

"Los latinos también han enfrentado el implacable ataque de la campaña de deportación masiva de la administración Trump y la violencia y el terror que ha traído a las comunidades”, declaró la presidenta de UnidosUS.

El 58% afirma que los derechos y libertades civiles se han vuelto menos seguros.

afirma que los derechos y libertades civiles se han vuelto menos seguros. El 52% no confía en que el gobierno respete sus derechos constitucionales básicos.



Los resultados son contundentes en materia migratoria.



El 44% reconoce que ellos o sus comunidades temen ser acosados o arrestados por las autoridades migratorias, incluso si son ciudadanos estadounidenses o residentes legales.

reconoce que ellos o sus comunidades por las autoridades migratorias, incluso si son ciudadanos estadounidenses o residentes legales. El 29% indica que los niños faltan a la escuela porque sus padres temen ser arrestados al dejarlos o recogerlos. Estas acciones tienen consecuencias económicas reales y cuantificables: más del 30 % reporta que los empleadores han perdido trabajadores y el 30 % afirma que estas medidas están perjudicando la economía local.

“La encuesta también deja claro que la inmigración es una prioridad para los votantes hispanos y que no están de acuerdo con la agenda de deportaciones masivas. Desean un sistema de inmigración justo y ordenado, con las protecciones y salvaguardias adecuadas”, afirmó Deborah Fleischaker, asesora principal de Política y Estrategia de Inmigración de UnidosUS.

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