Ice Escaneo de iris: el nuevo sistema del DHS que preocupa a inmigrantes Reportes señalan que la semana pasada el DHS habría otorgado un contrato de 25 millones de dólares a una empresa especializada en escaneo de iris, una tecnología capaz de identificar personas a través de patrones únicos en los ojos.



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La expansión de la tecnología biométrica por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha encendido nuevas alarmas entre los miembros de la comunidad migrante, ante el surgimiento de mecanismos que endurecen los candados migratorios. Según un reporte de NPR, la semana pasada el DHS habría otorgado un contrato de 25 millones de dólares a una empresa especializada en escaneo de iris, una tecnología capaz de identificar personas a través de patrones únicos en los ojos.

El acuerdo incluiría más de 1,500 dispositivos biométricos con acceso ilimitado a bases de datos y sistemas de identificación, permitiendo a agentes federales verificar identidades en tiempo real durante operativos migratorios desde prácticamente cualquier lugar.

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Para muchos inmigrantes, el avance de esta tecnología representa una creciente sensación de vigilancia constante. “Donde quiera hay cámaras, donde quiera hay todo, de volada dan con uno”, expresó Abraham en una conversación sobre el tema con N+ Univision.

Abraham se mostró preocupado y es que existen temores de que cada movimiento podría quedar registrado por las autoridades.

La tecnología de reconocimiento de iris ha sido utilizada anteriormente por algunas agencias de seguridad y cuerpos policiacos para identificar reos y personas bajo custodia. Sin embargo, expertos advierten que su implementación a gran escala en operativos migratorios podría ampliar significativamente las capacidades de monitoreo del gobierno.

“Que les pueda dar la información de si una persona se encuentra en el país con o sin documentos”, explicó el abogado de inmigración Haim Vásquez, al describir el alcance potencial de estos sistemas biométricos.

La noticia ha provocado inquietud entre inmigrantes que cuestionan la necesidad de recopilar datos tan sensibles. “¿Para qué quieren los ojos de nosotros? Especialmente para gente que no tiene problemas con la ley, ¿para qué los usarían?”, cuestionó Rosa, inmigrante residente en Houston, quien se dijo en contra de que sus datos queden registrados.

Organizaciones defensoras de derechos civiles han expresado preocupación por el posible impacto en la privacidad y el riesgo de errores en la identificación biométrica. Advierten que una equivocación podría derivar en detenciones injustificadas o procesos migratorios erróneos.

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César Espinosa, director ejecutivo de FIEL Houston, señaló que existe un temor creciente sobre cómo podrían utilizarse estos dispositivos en espacios públicos. “Una preocupación en incremento en que se use para buscar y deportar personas, si se suben al autobús, si van a un estadio”, comentó.

Además de las preocupaciones sobre vigilancia, especialistas han advertido sobre la falta de transparencia en el manejo de la información recopilada. “No sabríamos qué y cuánto fuera compartido con otras agencias y posiblemente algún tipo de violación de privacidad por compartir esta información”, advirtió nuevamente el abogado Haim Vásquez.