¿Quiénes son los cinco implicados en la muerte de Matthew Perry y su papel en el caso del actor de Friends?
Matthew Perry murió en octubre de 2023 tras una sobredosis de ketamina, y la investigación federal destapó una red integrada por personas cercanas al actor; el proceso judicial concluyó con sentencias para los cinco acusados que admitieron haber participado en distintas etapas del suministro de la sustancia
La investigación por la muerte del actor Matthew Perry, recordado mundialmente por su papel en la serie Friends, concluyó con la sentencia del último acusado involucrado en el suministro de ketamina que terminó causando su fallecimiento en octubre de 2023.
El caso reveló una red integrada por asistentes, médicos y distribuidores que participaron en la obtención y administración de la sustancia al actor de 54 años. Las autoridades estadounidenses identificaron a cinco personas clave, todas declaradas culpables por distintos delitos relacionados con la distribución ilegal de ketamina.
Kenneth Iwamasa: el asistente que administraba inyecciones
Kenneth Iwamasa, asistente personal y hombre de confianza de Matthew Perry, fue señalado como una pieza central dentro del esquema de suministro de ketamina. De acuerdo con documentos judiciales, además de conseguir la droga, también aplicaba personalmente las inyecciones al actor, incluso varias veces al día durante sus últimas jornadas de vida.
La investigación estableció que Iwamasa coordinaba compras con otros implicados y aprendió a administrar las dosis gracias a instrucciones proporcionadas por uno de los médicos involucrados. Tras la muerte del actor en su residencia de Los Ángeles, inicialmente ocultó información y eliminó pruebas, aunque después colaboró con la fiscalía.
El asistente se declaró culpable de conspiración para distribuir ketamina que derivó en la muerte del actor y recibió una condena de tres años y cinco meses de prisión.
Jasveen Sangha: la distribuidora principal de ketamina
Jasveen Sangha fue identificada por la fiscalía como una de las principales proveedoras de drogas en el caso. Las autoridades sostuvieron que desde su domicilio operaba una red de distribución de ketamina y otras sustancias ilícitas.
Según la acusación, Sangha vendió la dosis consumida por Matthew Perry el día de su muerte. Además, también fue relacionada con otro fallecimiento ocurrido años antes por consumo de drogas. Durante el proceso judicial se reveló que llevaba varios años dedicada al tráfico de sustancias.
La mujer, con doble nacionalidad británica y estadounidense, recibió la condena más alta del caso: 15 años de prisión, luego de declararse culpable de varios cargos vinculados con distribución de ketamina y uso de una propiedad para actividades de narcotráfico.
Erik Fleming: el intermediario entre Perry y los distribuidores
Erik Fleming, exproductor de televisión y consejero en adicciones, fue quien conectó al actor con la red que le suministraba ketamina. Aunque en el pasado había trabajado ayudando a personas con problemas de sustancias, la fiscalía señaló que había recaído en sus propias adicciones.
Los investigadores determinaron que Fleming entreg ó decenas de frascos de ketamina al entorno de Perry y obtuvo ganancias económicas mediante el aumento del precio de las dosis. Parte de las entregas ocurrieron pocos días antes del fallecimiento del actor.
Fleming colaboró posteriormente con las autoridades y se declaró culpable de distribución de ketamina con resultado de muerte. Fue condenado a dos años de prisión.
Salvador Plasencia: el médico que proporcionó las dosis
El doctor Salvador Plasencia, conocido entre sus pacientes como “Dr. P”, admitió haber vendido ketamina al actor en las semanas previas a su muerte. De acuerdo con el expediente judicial, también aplicó algunas de las primeras dosis y dejó otras para que fueran administradas posteriormente por el asistente de Perry.
La investigación reveló mensajes en los que el médico discutía cuánto dinero podría obtener del actor. Además, las autoridades señalaron que continuó proporcionando la sustancia pese a observar reacciones físicas peligrosas tras algunas aplicaciones.
Plasencia se declaró culpable de cuatro cargos de distribución de ketamina y fue sentenciado a dos años y medio de prisión. Antes de enfrentar medidas disciplinarias, entregó voluntariamente su licencia médica.
Mark Chávez: el médico que abastecía la red
Mark Chávez, médico con sede en San Diego y propietario de una clínica especializada en tratamientos con ketamina, fue identificado como el proveedor que suministraba parte de las dosis posteriormente vendidas a Matthew Perry.
El propio Chávez reconoció haber obtenido la sustancia mediante procedimientos fraudulentos a través de distribuidores médicos autorizados. Posteriormente, esa ketamina terminaba en manos de otros implicados en el caso.
Tras declararse culpable de conspiración para distribuir ketamina, recibió una sentencia de ocho meses de arresto domiciliario y también renunció a su licencia médica.
Caso Matthew Perry cierra con cinco condenas
Con la sentencia de Kenneth Iwamasa, las autoridades estadounidenses dieron por concluido el proceso penal relacionado con la muerte de Matthew Perry. Las investigaciones permitieron reconstruir cómo operaba la cadena de suministro ilegal de ketamina que rodeaba al actor y derivó en uno de los casos más mediáticos de Hollywood en los últimos años.
Las cinco personas implicadas aceptaron su responsabilidad ante la justicia y recibieron distintas condenas según el grado de participación atribuido por la fiscalía.