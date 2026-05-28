Noticias ¿Quiénes son los cinco implicados en la muerte de Matthew Perry y su papel en el caso del actor de Friends? Matthew Perry murió en octubre de 2023 tras una sobredosis de ketamina, y la investigación federal destapó una red integrada por personas cercanas al actor; el proceso judicial concluyó con sentencias para los cinco acusados que admitieron haber participado en distintas etapas del suministro de la sustancia

Video Sentencian al médico que suministró ketamina al actor Matthew Perry: resumen de las noticias del día

La investigación por la muerte del actor Matthew Perry, recordado mundialmente por su papel en la serie Friends, concluyó con la sentencia del último acusado involucrado en el suministro de ketamina que terminó causando su fallecimiento en octubre de 2023.

El caso reveló una red integrada por asistentes, médicos y distribuidores que participaron en la obtención y administración de la sustancia al actor de 54 años. Las autoridades estadounidenses identificaron a cinco personas clave, todas declaradas culpables por distintos delitos relacionados con la distribución ilegal de ketamina.

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Kenneth Iwamasa: el asistente que administraba inyecciones

Kenneth Iwamasa, asistente personal y hombre de confianza de Matthew Perry, fue señalado como una pieza central dentro del esquema de suministro de ketamina. De acuerdo con documentos judiciales, además de conseguir la droga, también aplicaba personalmente las inyecciones al actor, incluso varias veces al día durante sus últimas jornadas de vida.

La investigación estableció que Iwamasa coordinaba compras con otros implicados y aprendió a administrar las dosis gracias a instrucciones proporcionadas por uno de los médicos involucrados. Tras la muerte del actor en su residencia de Los Ángeles, inicialmente ocultó información y eliminó pruebas, aunque después colaboró con la fiscalía.

El asistente se declaró culpable de conspiración para distribuir ketamina que derivó en la muerte del actor y recibió una condena de tres años y cinco meses de prisión.

Kenneth Iwamasa, uno de los cinco acusados que se declararon culpables de la muerte por sobredosis de ketamina del actor Matthew Perry, sale del tribunal federal tras su sentencia en Los Ángeles, el miércoles 27 de mayo de 2026. (Foto AP/Jae C. Hong)

Imagen Jae C. Hong/AP Photo/Jae C. Hong

Jasveen Sangha: la distribuidora principal de ketamina

Jasveen Sangha fue identificada por la fiscalía como una de las principales proveedoras de drogas en el caso. Las autoridades sostuvieron que desde su domicilio operaba una red de distribución de ketamina y otras sustancias ilícitas.

Según la acusación, Sangha vendió la dosis consumida por Matthew Perry el día de su muerte. Además, también fue relacionada con otro fallecimiento ocurrido años antes por consumo de drogas. Durante el proceso judicial se reveló que llevaba varios años dedicada al tráfico de sustancias.

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La mujer, con doble nacionalidad británica y estadounidense, recibió la condena más alta del caso: 15 años de prisión, luego de declararse culpable de varios cargos vinculados con distribución de ketamina y uso de una propiedad para actividades de narcotráfico.

Erik Fleming: el intermediario entre Perry y los distribuidores

Erik Fleming, exproductor de televisión y consejero en adicciones, fue quien conectó al actor con la red que le suministraba ketamina. Aunque en el pasado había trabajado ayudando a personas con problemas de sustancias, la fiscalía señaló que había recaído en sus propias adicciones.

Los investigadores determinaron que Fleming entreg ó decenas de frascos de ketamina al entorno de Perry y obtuvo ganancias económicas mediante el aumento del precio de las dosis. Parte de las entregas ocurrieron pocos días antes del fallecimiento del actor.

Fleming colaboró posteriormente con las autoridades y se declaró culpable de distribución de ketamina con resultado de muerte. Fue condenado a dos años de prisión.

Erik Fleming sale del tribunal federal de Los Ángeles tras ser sentenciado en relación con la muerte por sobredosis de ketamina del actor Matthew Perry, el miércoles 13 de mayo de 2026, en Los Ángeles. (Foto AP/Caroline Brehman)

Imagen Caroline Brehman/AP

Salvador Plasencia: el médico que proporcionó las dosis

El doctor Salvador Plasencia, conocido entre sus pacientes como “Dr. P”, admitió haber vendido ketamina al actor en las semanas previas a su muerte. De acuerdo con el expediente judicial, también aplicó algunas de las primeras dosis y dejó otras para que fueran administradas posteriormente por el asistente de Perry.

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La investigación reveló mensajes en los que el médico discutía cuánto dinero podría obtener del actor. Además, las autoridades señalaron que continuó proporcionando la sustancia pese a observar reacciones físicas peligrosas tras algunas aplicaciones.

Plasencia se declaró culpable de cuatro cargos de distribución de ketamina y fue sentenciado a dos años y medio de prisión. Antes de enfrentar medidas disciplinarias, entregó voluntariamente su licencia médica.

El Dr. Salvador Plasencia sale del tribunal federal el miércoles 23 de julio de 2025 en Los Ángeles, tras declararse culpable de haberle suministrado ketamina a Matthew Perry, lo que contribuyó a la muerte del actor por sobredosis en 2023. (Foto AP/Damian Dovarganes)

Imagen Damian Dovarganes/AP

Mark Chávez: el médico que abastecía la red

Mark Chávez, médico con sede en San Diego y propietario de una clínica especializada en tratamientos con ketamina, fue identificado como el proveedor que suministraba parte de las dosis posteriormente vendidas a Matthew Perry.

El propio Chávez reconoció haber obtenido la sustancia mediante procedimientos fraudulentos a través de distribuidores médicos autorizados. Posteriormente, esa ketamina terminaba en manos de otros implicados en el caso.

Tras declararse culpable de conspiración para distribuir ketamina, recibió una sentencia de ocho meses de arresto domiciliario y también renunció a su licencia médica.

El Dr. Mark Chavez, médico de San Diego acusado en relación con la muerte del actor Matthew Perry por una sobredosis accidental de ketamina, es visto a través de una ventana de cristal a su llegada al Tribunal Federal Roybal en Los Ángeles, el viernes 30 de agosto de 2024. (Foto AP/Damian Dovarganes)

Imagen Damian Dovarganes/AP

Caso Matthew Perry cierra con cinco condenas

Con la sentencia de Kenneth Iwamasa, las autoridades estadounidenses dieron por concluido el proceso penal relacionado con la muerte de Matthew Perry. Las investigaciones permitieron reconstruir cómo operaba la cadena de suministro ilegal de ketamina que rodeaba al actor y derivó en uno de los casos más mediáticos de Hollywood en los últimos años.

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Las cinco personas implicadas aceptaron su responsabilidad ante la justicia y recibieron distintas condenas según el grado de participación atribuido por la fiscalía.