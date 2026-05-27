Noticias Donald Trump advierte de "terminar el trabajo” si fracasan negociaciones con Irán Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán continúan sin un acuerdo cerrado; el secretario de Estado, Marco Rubio, reiteró el respaldo a la estrategia diplomática del presidente

Video Donald Trump se reúne con su gabinete ante tensiones políticas e internacionales

El presidente Donald Trump convocó la duodécima reunión de gabinete de su segundo mandato en la Casa Blanca este miércoles 27 de mayo de 2026, acompañado por el secretario de Estado Marco Rubio y otros altos funcionarios. La agenda incluyó temas de migración y, de forma central, las negociaciones con Irán, en un contexto de revisión de un posible acuerdo para poner fin al conflicto.

El encuentro se desarrolló mientras la administración evaluaba el impacto de recientes ataques aéreos estadounidenses y el estado de las c onversaciones de paz. Este mismo día, medios estatales iraníes difundieron detalles de un supuesto “Memorándum de Entendimiento” ( MOU, por sus siglas en inglés), información que fue rechazada por Washington.

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“Este informe de medios controlados por Irán no es cierto y el MOU que ‘publicaron’ es una fabricación completa. Nadie debería creer lo que los medios estatales iraníes están difundiendo. LOS HECHOS IMPORTAN”, afirmó la Casa Blanca en redes sociales.

Trump sobre el acuerdo iraní

Donald Trump sostuvo que Irán no puede poseer armas nucleares y afirmó que su postura responde a una responsabilidad global. Señaló que el país se encuentra debilitado militar y económicamente, describiendo a su marina, fuerza aérea y parte de su estructura militar como prácticamente desaparecidas.

Están teniendo problemas en su economía, en caída libre. Tienen 250% de inflación, el dinero no tiene valor. Todo el sistema económico está colapsado. Pensaron que me iban a superar, pero nosotros los vamos a superar. No me importan las elecciones de medio término Donald Trump, presidente de Estados Unidos



En su discurso, el presidente republicano añadió que la economía iraní enfrenta una inflación del 250% y un sistema en colapso. Según su versión, Teherán busca un acuerdo, aunque advirtió que, de no alcanzarse avances, Estados Unidos podría “terminar el trabajo”. También matizó que prefiere hablar de “conflicto” y no de guerra.

Estoy haciendo esto por el mundo, no solo por nosotros; hemos tenido un gran apoyo de otras naciones. Ahora mismo parece que ellos quieren hacer un acuerdo, y creo que estamos avanzando… No creo que tengamos otra opción… Quieren hacer un trato. Hasta ahora, no han llegado a eso. No estamos satisfechos con ello, pero lo estaremos… ya sea eso o tendremos que simplemente terminar el trabajo. Están negociando con humo, pero veremos qué pasa Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Irán no debería tener armas nucleares

El secretario de Estado respaldó la postura presidencial al afirmar que Irán no debe obtener armas nucleares bajo ninguna circunstancia. Subrayó que el país continúa patrocinando actividades consideradas terroristas y que la prioridad de la administración es la vía diplomática.

“La conclusión es que Irán no puede tener un arma nuclear. En acontecimientos recientes, continúan patrocinando el terrorismo, y nunca pueden tener un arma nuclear. Ahora, la preferencia del presidente siempre es negociar con los estados y ver si podemos lograr un acuerdo, siempre que vayamos con la primera opción Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos



Marco Rubio destacó que existen negociaciones en curso con ciertos avances, aunque reconoció la existencia de alternativas si el proceso fracasa. Insistió en que la estrategia estadounidense mantiene presión constante para impedir el desarrollo de capacidades nucleares iraníes y reiteró que, mientras el presidente permanezca en el cargo, Irán no obtendrá ese tipo de armamento.

Seguimos trabajando en eso, con Irán, con Japón, el vicepresidente y otros; se están haciendo negociaciones importantes, y creo que hemos hecho algunos progresos, algún interés, y veremos en las próximas horas de hoy, con un debate productivo. Solo quiero recordar a todos, como probablemente saben, que hay otras opciones disponibles. Pero la conclusión es que la vía preferida es la diplomática negociada, y vamos a dar todas las oportunidades para que tenga éxito con el presidente Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos

Tema migración

Durante la reunión de gabinete en la Casa Blanca, el presidente Trump señaló que la política migratoria ha sido una prioridad de su gobierno y afirmó que en el último año no se han registrado ingresos de migrantes ilegales en el país.

Tomamos la isla más peligrosa e insegura y una frontera abierta como ninguna otra en el mundo, y creamos la frontera más segura en la historia de nuestro país… No ha entrado nadie ilegalmente en los últimos 12 meses, cero personas fueron admitidas ilegalmente en Estados Unidos en los últimos 12 meses. Y esos gráficos son hechos por personas que incluso podrían ser políticamente poco favorables Donald Trump, presidente de Estados Unidos



Marco Rubio respaldó esta postura y destacó el enfoque de la administración en el control fronterizo, subrayando la importancia de mantener las medidas de seguridad y la coordinación institucional en materia migratoria.

Parte de asegurar nuestra frontera es lidiar con las personas que están en este país ilegalmente. Muchas de ellas no quieren regresar al país del que originalmente vinieron por diversas razones… Hemos logrado acuerdos con 20 países alrededor del mundo que nos permiten enviar a más personas a terceros países. Nuestra obligación número uno es proteger al pueblo estadounidense. No podemos permitir que personas peligrosas se infiltren en Estados Unidos Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos