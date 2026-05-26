Noticias

Detienen a sobrino de 'El Chapo' Guzmán: así fue captura de Isai 'N' en Nogales, Sonora

El secretario Omar García Harfuch informa que el sobrino de 'El Chapo' Guzmán cuenta con orden de extradición

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video "El Chapo" Guzmán envía otra carta a corte de Nueva York para exigir su extradición a México

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México, informó hoy, 26 de mayo de 2026, que fue detenido, en Nogales, Sonora, Isai ‘N’, sobrino de Joaquín El Chapo Guzmán.

En redes sociales, Omar García Harfuch detalló que el sobrino de El Chapo Guzmán fue detenido en el municipio de Nogales, en Sonora, derivado de trabajos de inteligencia militar central de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) e instituciones del Gabinete de Seguridad.

PUBLICIDAD

Aseguran arsenal en Chiapas

Más sobre Noticias

Terremoto de magnitud 6,9 sacude el norte de Chile
1 mins

Terremoto de magnitud 6,9 sacude el norte de Chile

América Latina
‘Nos están matando lentamente’: reclusos del penal de Barinas en Venezuela inician huelga de hambre por presuntos tratos inhumanos
3 mins

‘Nos están matando lentamente’: reclusos del penal de Barinas en Venezuela inician huelga de hambre por presuntos tratos inhumanos

América Latina
La campaña blindada de Abelardo de la Espriella en Colombia: quién es y por qué se presenta bajo amenaza
7 mins

La campaña blindada de Abelardo de la Espriella en Colombia: quién es y por qué se presenta bajo amenaza

América Latina
Así desapareció y encontraron sin vida a Blanca Adriana tras cirugía estética en una clínica de Puebla, México
2 mins

Así desapareció y encontraron sin vida a Blanca Adriana tras cirugía estética en una clínica de Puebla, México

América Latina
Al menos 24 muertos, entre ellos seis policías, en dos masacres simultáneas en Honduras
3 mins

Al menos 24 muertos, entre ellos seis policías, en dos masacres simultáneas en Honduras

América Latina
"Que me regresen a mi hija": mujer mexicana fue a una clínica de belleza para operarse y desapareció. Un video muestra a tres personas subiendo un bulto a un carro
2 mins

"Que me regresen a mi hija": mujer mexicana fue a una clínica de belleza para operarse y desapareció. Un video muestra a tres personas subiendo un bulto a un carro

América Latina
EEUU envía el portaaviones USS Nimitz al Caribe en plena tensión con Cuba
2 mins

EEUU envía el portaaviones USS Nimitz al Caribe en plena tensión con Cuba

América Latina
El caso por el que EEUU acusa de asesinato a Raúl Castro: el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate hace 30 años
6 mins

El caso por el que EEUU acusa de asesinato a Raúl Castro: el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate hace 30 años

América Latina
El misterio de la mujer desaparecida en una clínica estética clandestina en Colombia más cerca de resolverse tras nuevas detenciones
2 mins

El misterio de la mujer desaparecida en una clínica estética clandestina en Colombia más cerca de resolverse tras nuevas detenciones

América Latina
Tras cirugía fallida, video revela cómo sacaron cargando a mujer de una clínica clandestina en Colombia; no ha sido localizada
2 mins

Tras cirugía fallida, video revela cómo sacaron cargando a mujer de una clínica clandestina en Colombia; no ha sido localizada

América Latina

Además, el secretario Omar García Harfuch informó que en un operativo conjunto, ejecutado en Tapachula, Chiapas, se cumplimentó una orden de cateo en un inmueble donde fue asegurado un arsenal y el siguiente material:

  • 687 kilogramos de cocaína.
  • 151 armas de fuego.
  • 363 cargadores.
  • 18 granadas.

En un comunicado, el Gabinete de Seguridad detalló que el inmueble está presuntamente vinculado con un grupo criminal, que operaba bajo fachada de una pensión de vehículos de carga, en Tapachula.

Apuntó que el arsenal fue localizado al interior de un tambo metálico, hallado en un tractocamión cargado con chatarra. Además, las autoridades aseguraron el siguiente material:

  • Dos tractocamiones.
  • Tres cajas de carga cerradas.
  • Nueve contenedores.
PUBLICIDAD

El material asegurado fue puesto a disposición de las autoridades mexicanas correspondientes, quienes integrarán la carpeta de investigación del caso, en tanto el inmueble quedó sellado y bajo resguardo policial, agregó el Gabinete de Seguridad.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana subrayó que con estas acciones, se refleja la “ coordinación permanente del Estado mexicano para detener objetivos prioritarios y debilitar las capacidades operativas de los grupos criminales”.

Video "No le hice daño a nadie": 'El Chapo' Guzmán envía nueva carta desde prisión y pide regresar a México
Relacionados:
NoticiasEstados UnidosNarcotráficoMéxicoEl ChapoJoaquín GuzmánDetenidoSonora (México)Nogales, Sonora

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
Socias por accidente
Tráiler: El precio de la fama
Juegos Interrumpidos
Gratis
Una pequeña confusión
María, me muero
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX