Noticias Detienen a sobrino de 'El Chapo' Guzmán: así fue captura de Isai 'N' en Nogales, Sonora El secretario Omar García Harfuch informa que el sobrino de 'El Chapo' Guzmán cuenta con orden de extradición

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Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México, informó hoy, 26 de mayo de 2026, que fue detenido, en Nogales, Sonora, Isai ‘N’, sobrino de Joaquín El Chapo Guzmán.

En redes sociales, Omar García Harfuch detalló que el sobrino de El Chapo Guzmán fue detenido en el municipio de Nogales, en Sonora, derivado de trabajos de inteligencia militar central de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) e instituciones del Gabinete de Seguridad.

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Aseguran arsenal en Chiapas

Además, el secretario Omar García Harfuch informó que en un operativo conjunto, ejecutado en Tapachula, Chiapas, se cumplimentó una orden de cateo en un inmueble donde fue asegurado un arsenal y el siguiente material:

687 kilogramos de cocaína.

151 armas de fuego.

363 cargadores.

18 granadas.

En un comunicado, el Gabinete de Seguridad detalló que el inmueble está presuntamente vinculado con un grupo criminal, que operaba bajo fachada de una pensión de vehículos de carga, en Tapachula.

Apuntó que el arsenal fue localizado al interior de un tambo metálico, hallado en un tractocamión cargado con chatarra. Además, las autoridades aseguraron el siguiente material:

Dos tractocamiones.

Tres cajas de carga cerradas.

Nueve contenedores.

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El material asegurado fue puesto a disposición de las autoridades mexicanas correspondientes, quienes integrarán la carpeta de investigación del caso, en tanto el inmueble quedó sellado y bajo resguardo policial, agregó el Gabinete de Seguridad.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana subrayó que con estas acciones, se refleja la “ coordinación permanente del Estado mexicano para detener objetivos prioritarios y debilitar las capacidades operativas de los grupos criminales”.