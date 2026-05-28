tecnologia Massachusetts reconoce sindicato de conductores de Uber y Lyft en histórica victoria laboral para la economía colaborativa La organización de choferes de apps marca un nuevo frente laboral mientras crece el temor por los taxis autónomos

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Los conductores de aplicaciones de transporte como Uber y Lyft celebraron esta seman que Massachusetts se convirtiera en el primer estado en reconocer su sindicato. Un hito en el creciente esfuerzo por organizar a los trabajadores de la economía colaborativa clasificados como contratistas independientes, según la ley laboral federal.

Esta victoria podría servir de modelo para campañas similares que están ganando terreno en estados como California e Illinois, donde los organizadores laborales están centrando cada vez más su atención en las industrias basadas en aplicaciones, mientras que los conductores también se enfrentan a la rápida expansión de la tecnología de conducción autónoma.

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Mientras los conductores ondeaban pancartas y coreaban consignas con la cúpula dorada del Capitolio de Massachusetts como telón de fondo, los líderes sindicales describieron la certificación del viernes como la mayor victoria organizativa del sector privado desde que los trabajadores de la industria automotriz de Ford se sindicalizaron en 1941.

Jean Fredo, que lleva más de siete años trabajando como conductor para Uber, dijo que espera que el sindicato consiga mejores salarios, mayor protección contra las desactivaciones repentinas y más estabilidad para los conductores.

"Con el sindicato, no sentiremos que trabajamos en vano", dijo en francés a través de un traductor. "Ahora el dinero no se quedará solo en los bolsillos de los multimillonarios. El dinero llegará a los trabajadores que se esfuerzan tanto".

Uber y Lyft anunciaron que planean trabajar con el nuevo marco de negociación a medida que avancen las conversaciones. Uber afirmó que colaboraría con el sindicato y los reguladores, preservando la flexibilidad de los conductores y los beneficios que tanto les ha costado conseguir, mientras que Lyft se comprometió a actuar de buena fe y a ayudar a los conductores a tener éxito, manteniendo el servicio de transporte compartido asequible y fiable para todos los usuarios.

La certificación fue posible después de que los votantes del estado aprobaran en 2024 una medida electoral que creó un marco sin precedentes a nivel nacional, permitiendo a los conductores de servicios de transporte compartido sindicalizarse y negociar colectivamente sin dejar de ser contratistas independientes. Algunos grupos empresariales y expertos legales argumentan que este modelo podría enfrentar demandas antimonopolio bajo la ley federal. Los organizadores afirman que el sindicato representará finalmente a casi 70,000 conductores en todo el estado.

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Los conductores esperan alivio en los salarios y las desactivaciones

“Sin el apoyo de los conductores, no estaríamos aquí”, dijo Victoria Acosta, una madre que trabaja como conductora para Uber y Lyft, en español a través de un intérprete. Añadió que espera que esta victoria inspire a los conductores de otros estados.

Los conductores de Uber y Lyft suelen ser considerados contratistas independientes en lugar de empleados, lo que significa que no están amparados por muchas de las protecciones laborales tradicionales de la ley federal. Por lo general, los conductores utilizan sus propios vehículos, pagan sus gastos como gasolina y mantenimiento, y pueden elegir cuándo y cuánto tiempo trabajan a través de las aplicaciones.

Fredo comentó que cuando empezó a trabajar como conductor para Uber, valoraba la flexibilidad y la posibilidad de organizar su propio horario sin descuidar a su familia. Sin embargo, con el tiempo, se dio cuenta de que trabajaba más horas y ganaba menos debido al aumento de los costos de gasolina y mantenimiento.

Según indicó, los conductores también pueden perder el acceso a las aplicaciones con muy poco aviso.

“Vivo con estrés, siempre con miedo de perder mi aplicación. Esta no es forma de vivir”, dijo Fredo, quien ayudó a registrar a cientos de otros conductores en aeropuertos y puntos de encuentro en el área de Boston.

“Esta es mi familia”, dijo, mostrando una foto de sus cuatro hijos. “Lucho por una vida mejor para ellos, igual que todos los demás luchan por sus familias. Mi sueño es ahorrar y enviar a mis hijos a la universidad, y creo que lo lograremos”.

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Una lucha laboral ensombrecida por los temores a la automatización

Los defensores de la plataforma afirman que el aumento de los costos de los vehículos, la fluctuación de los salarios y la opacidad de los algoritmos de las aplicaciones han generado frustración entre los conductores, quienes pagan muchos de sus propios gastos laborales. Uber y Lyft sostienen que los conductores valoran la flexibilidad del trabajo a través de aplicaciones y se han opuesto a cualquier intento de reclasificar a los trabajadores o modificar el modelo de negocio del sector.

Los reguladores de Massachusetts están considerando nuevas normas para los servicios de transporte compartido que incluyen estándares de seguridad y supervisión de los conductores. Días antes de la certificación sindical, Uber advirtió en una publicación de blog que algunas de las propuestas podrían aumentar los costos y reducir la flexibilidad para los conductores, mientras que sus defensores afirmaron que los cambios buscan reforzar la seguridad y la responsabilidad.

La labor organizativa también se ha desarrollado paralelamente a la rápida expansión de la tecnología de vehículos autónomos. Massachusetts todavía exige la presencia de un operador humano con licencia dentro de los vehículos autónomos probados en vías públicas.

Waymo ha expandido sus operaciones de taxis sin conductor en ciudades como San Francisco, Los Ángeles y Phoenix, lo que ha aumentado la preocupación entre algunos conductores de servicios de transporte compartido sobre el futuro de sus empleos.

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Julie Blust, del sindicato App Drivers Union, afirmó que los conductores de todo el país se comunican regularmente entre sí sobre las condiciones cambiantes del sector, incluida la expansión de los vehículos autónomos.

“Los conductores ahora tienen una organización oficial y pueden hablar con una sola voz sobre lo que sucede en esta industria”, dijo Blust. “No podemos permitir que miles de millones de dólares salgan de Massachusetts y se vayan a Silicon Valley. Ese dinero alimenta a las familias, ese dinero paga el alquiler”.