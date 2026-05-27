Noticias FAA alerta retrasos en vuelos por tormentas eléctricas en varios aeropuertos del país hoy 27 de mayo Las condiciones meteorológicas adversas impactarán operaciones aéreas en ciudades como Nueva York, Washington, Dallas, Houston y Orlando, mientras autoridades recomiendan a pasajeros verificar el estatus de sus vuelos ante posibles cambios de último momento

Video Pronóstico del tiempo en EEUU hoy miércoles 27 de mayo Se prolongan tormentas e inundaciones al sur del país

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos ( FAA, por sus siglas en inglés) alertó este miércoles 27 de mayo de 2026 sobre posibles retrasos en vuelos debido a tormentas eléctricas, fuertes vientos y condiciones meteorológicas adversas que impactarán varios aeropuertos del país.

Aeropuertos afectados por tormentas eléctricas

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De acuerdo con el aviso, las tormentas eléctricas afectarán operaciones aéreas en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia; el Aeropuerto Internacional Thurgood Marshall de Baltimore/Washington , el Aeropuerto Internacional Washington Dulles y el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington, en la capital estadounidense.

También se prevén afectaciones en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta; el Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas; el Aeropuerto Internacional de Tampa; el Aeropuerto Internacional de Orlando; el Aeropuerto Internacional de Indianápolis; el Aeropuerto Internacional de Memphis; el Aeropuerto Internacional Dallas-Fort Worth y el Aeropuerto Dallas Love Field.

Además, el mal clima impactará el Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston, el Aeropuerto William P. Hobby de Houston, el Aeropuerto Internacional de Austin-Bergstrom, el Aeropuerto Internacional de San Antonio y el Aeropuerto Internacional de Denver.

Vientos y nubes bajas complicarán operaciones aéreas

La FAA también informó que las nubes bajas y los fuertes vientos matutinos podrían generar retrasos en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, el Aeropuerto LaGuardia y el Aeropuerto Internacional Libertad de Newark, en la zona de Nueva York.

En tanto, las ráfagas de viento afectarán operaciones en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston, el Aeropuerto Internacional de Denver, el Aeropuerto Internacional Harry Reid de Las Vegas, el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma y el Aeropuerto Internacional de San Francisco.

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Recomiendan revisar el estatus de vuelos

Por su parte, la plataforma FlightAware reportó hasta la mañana de este martes un total de 793 vuelos retrasados dentro, hacia o desde Estados Unidos, por lo que recomendó a los viajeros consultar directamente con sus aerolíneas ante posibles cambios o cancelaciones.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos ( NWS) advirtió que una masa de aire cálida, húmeda e inestable continuará favoreciendo lluvias y tormentas eléctricas en gran parte del sur del país durante los próximos días, especialmente en zonas de la costa del Golfo, desde el este de Texas hasta el sur de Mississippi y el suroeste de Alabama, donde persiste el riesgo de inundaciones repentinas.