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Exfuncionario de la CIA es acusado de robar millones en lingotes de oro del gobierno de EEUU

Un exfuncionario de la CIA fue acusado de robar millones de dólares en lingotes de oro pertenecientes al gobierno federal de Estados Unidos, según documentos judiciales

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Un ex alto funcionario de la CIA con autorización de seguridad de nivel ultrasecreto está acusado de robar cientos de lingotes de oro por valor de más de 40 millones de dólares al gobierno federal y esconderlos en su casa.

David Rush fue arrestado y acusado de robo criminal de fondos públicos la semana pasada, según consta en los documentos presentados ante un tribunal federal en Virginia, donde reside.

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Según una declaración jurada de un agente del FBI que investiga el caso, entre noviembre y marzo, Rush solicitó y recibió una "cantidad significativa de divisas extranjeras y decenas de millones de dólares en lingotes de oro para gastos relacionados con el trabajo".

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La declaración jurada indica que no está claro para qué pretendía Rush utilizar los fondos, pero que una parte de ellos fue encontrada en un trastero cerca de su oficina.

Según la declaración jurada, agentes federales registraron su domicilio el 18 de mayo y confiscaron más de 300 lingotes de oro con un valor estimado superior a los 40 millones de dólares. También incautaron aproximadamente 2 millones de dólares en efectivo y unos 35 relojes de lujo, muchos de ellos Rolex. Rush fue arrestado al día siguiente, según informó el FBI.

La declaración jurada del FBI concluye que existen motivos fundados para creer que Rush "malversó, robó, se apropió indebidamente o convirtió a sabiendas un bien de valor de los Estados Unidos" para su uso personal.

El FBI declaró que estaba colaborando con la CIA y el Departamento de Justicia en su investigación. El abogado de Rush declinó hacer comentarios el miércoles.

No está claro qué cargo desempeñó Rush en la CIA ni cuándo dejó la agencia. En los documentos judiciales se le describe simplemente como un «ex empleado de alto nivel ejecutivo de una agencia del gobierno de Estados Unidos». Los portavoces del FBI declinaron hacer más comentarios y la CIA no respondió a un correo electrónico.

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La declaración jurada del FBI también señala que Rush parece haber mentido durante años sobre su formación académica y su historial militar. La investigación de la agencia reveló que había afirmado falsamente ser piloto de la Armada y haberse graduado de la Universidad de Clemson en Carolina del Sur y del Instituto Politécnico Rensselaer en Nueva York.

En cambio, descubrieron que se había alistado en la Marina en 1997 y que luego sirvió en la Reserva Naval de los Estados Unidos desde 2004 hasta 2015, cuando fue dado de baja con honores como teniente. La declaración jurada indica que, al parecer, no se sometió a ninguna evaluación como piloto durante ese tiempo y que no asistió a ninguna universidad.

Rush permanece bajo custodia a la espera de una audiencia el viernes en un tribunal federal en Alexandria, Virginia.

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