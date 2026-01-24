Noticias Jefe de policía pide calma después de que un hombre muriera a tiros durante la represión migratoria en Minneapolis El gobernador de Minnesota, Tim Walz, informó que se encontraba en contacto con la Casa Blanca y exigió al presidente Donald Trump poner fin al mayor operativo de control migratorio en el estado

Video Miles de personas en Minneapolis desafían gélidas temperaturas y protestan contra ICE

El jefe de la Policía de Minneapolis, Brian O’Hara, pidió a la población mantener la calma luego de confirmar la muerte de un hombre de 37 años durante un operativo de agentes federales de inmigración ocurrido el sábado 24 de enero de 2026.

El hecho provocó la movilización de cientos de manifestantes y elevó la tensión en distintos sectores de la ciudad.

Llamado a la paz en medio de la tensión

De acuerdo con la agencia de noticias AP, O’Hara solicitó moderación tanto a los manifestantes como a las fuerzas federales desplegadas en Minneapolis. “Nuestra exigencia es que las agencias federales que operan en nuestra ciudad lo hagan con la misma disciplina, humanidad e integridad que exige la aplicación efectiva de la ley en este país”, expresó el jefe policial.

Asimismo, reiteró su llamado a la tranquilidad. “Reconocemos que hay mucha ira y muchas preguntas sobre lo ocurrido, pero necesitamos que las personas permanezcan en paz”, declaró.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

O’Hara señaló que existe información limitada sobre los hechos que derivaron en el tiroteo, aunque indicó que la policía cree que el hombre, cuya identidad no ha sido revelada, era un propietario legal de armas y contaba con permiso para portarlas.

Por su parte, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Tricia McLaughlin, informó en un comunicado que los agentes federales realizaban una redada migratoria cuando dispararon “tiros defensivos”.

Según la versión oficial, el hombre armado se acercó a los agentes y “se resistió violentamente” cuando intentaron desarmarlo.

Protestas y enfrentamientos con agentes federales

Según AP, el tiroteo ocurrió en el contexto de protestas diarias en las Ciudades Gemelas desde el 7 de enero, tras la muerte de Renee Good, una madre de 37 años asesinada por un agente de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

El nuevo incidente se registró a poco más de una milla del lugar donde Good fue baleada. Después del tiroteo en Minneapolis, manifestantes bloquearon calles con contenedores de basura, confrontaron verbalmente a los agentes federales y corearon consignas como “¡Fuera ICE ahora!”. Agentes federales respondieron con granadas aturdidoras para dispersar a la multitud.