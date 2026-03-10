Medio Oriente

¿Trump, dispuesto a negociar con Irán? Le prometen respuesta “ojo por ojo”

El presidente Donald Trump habló sobre la posibilidad de negociar con la nueva dirigencia de Irán, mientras el país de Medio Oriente le envió una advertencia

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Donald Trump envía señales contradictorias mientras Irán rechaza una solución diplomática

El conflicto en Medio Oriente sigue escalando, pues este martes 10 de diciembre de 2026 Irán envió una amenaza a Donald Trump, quien dejó entrever la posibilidad de sentarse a negociar por la guerra que se lleva a cabo.

Este martes, Pete Hegseth, sedentario de Defensa, informó que Estados Unidos prepara ataques sin precedentes en Irán y detalló el plan del Ejército si el conflicto se extiende.

PUBLICIDAD

Irán, por su parte, envió una amenaza a Donald Trump en voz de su jefe del Consejo Superior de Seguridad, Alí Larijani, quien escribió en redes sociales que al país de Medio Oriente no le asustan “sus amenazas vacías” y, en cambio le dijo: “¡Cuídese usted de no ser eliminado!”.

¿Trump, dispuesto a negociar con Irán?

Más sobre Medio Oriente

Irán lanza advertencia a Trump: “¡Cuídese usted de no ser eliminado!”
2 mins

Irán lanza advertencia a Trump: “¡Cuídese usted de no ser eliminado!”

Estados Unidos
¿Qué ocurrió después de las intervenciones militares de EEUU en distintos países del mundo?
5 mins

¿Qué ocurrió después de las intervenciones militares de EEUU en distintos países del mundo?

Estados Unidos
Actualizan alerta de viaje este viernes: Ofrecen ayuda para salir de países que no seguros
2 mins

Actualizan alerta de viaje este viernes: Ofrecen ayuda para salir de países que no seguros

Estados Unidos
Trump descarta acuerdo con Irán y revela cuál es la única salida para terminar la guerra
2 mins

Trump descarta acuerdo con Irán y revela cuál es la única salida para terminar la guerra

Estados Unidos
¿Por qué investigan a inmigrantes con protección temporal en medio de ataques contra Irán? Esto dijo EEUU
2 mins

¿Por qué investigan a inmigrantes con protección temporal en medio de ataques contra Irán? Esto dijo EEUU

Estados Unidos
Piden a estadounidenses "salir ahora" de 14 países de Medio Oriente por graves riesgos de seguridad: Lista completa
1 mins

Piden a estadounidenses "salir ahora" de 14 países de Medio Oriente por graves riesgos de seguridad: Lista completa

Estados Unidos
Trump da mensaje y dice que Irán pudo atacar a Estados Unidos: El presidente lanza advertencia
2 mins

Trump da mensaje y dice que Irán pudo atacar a Estados Unidos: El presidente lanza advertencia

Estados Unidos
Trump lanza ultimátum a Guardia Revolucionaria de Irán: "Depongan sus armas o tendrán una muerte segura"
2 mins

Trump lanza ultimátum a Guardia Revolucionaria de Irán: "Depongan sus armas o tendrán una muerte segura"

Estados Unidos
Mayoría de los estadounidenses rechazan ataque de EEUU e Israel contra Irán
2 mins

Mayoría de los estadounidenses rechazan ataque de EEUU e Israel contra Irán

Estados Unidos
Lo que hay que saber sobre la Quinta Flota de la Armada de EE UU
1 mins

Lo que hay que saber sobre la Quinta Flota de la Armada de EE UU

Estados Unidos

Este martes, Donald Trump tuvo una conversación con Fox News, donde habló sobre la posibilidad de negociar con Irán, al tiempo que Estados Unidos prometió ataques más intensos.

Trump dijo que el nuevo liderazgo en Irán “tiene muchas ganas de hablar”, y enfatizo en que “es posible” sentarse a dialogar.

"Depende de en qué términos. Posible, solo posible... Ya no hace falta hablar más, si lo piensas bien, pero es posible

Trump aprovechó para reiterar su inconformidad con el nombramiento de Mojtaba Jameneí, como nuevo líder supremo de Irán: “No creo que pueda vivir en paz”.

Por último, señaló que si Irán hubiera tenido una bomba nuclear “la habrían usado contra Israel y otras partes de Oriente Medio”.

Le prometen respuesta "ojo por ojo" a Estados Unidos

Este martes, autoridades de Irán enviaron mensajes a Donald Trump: El primero de ellos fue una amenaza en la que lo llamaban a cuidarse de "no ser eliminado".

Más tarde, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, prometió una respuesta "ojo por ojo, diente por diente" ante cualquier ataque contra la infraestructura de Irán.

"Hoy combatimos ojo por ojo, diente por diente, sin compromiso ni excepción, y si atacan nuestras infraestructuras, también atacaremos las suyas", escribió en X Qalibaf.

Relacionados:
Medio OrienteIránAtaquesGuerraNoticias

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Polen
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Borrón y vida nueva
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX