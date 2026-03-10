Medio Oriente ¿Trump, dispuesto a negociar con Irán? Le prometen respuesta “ojo por ojo” El presidente Donald Trump habló sobre la posibilidad de negociar con la nueva dirigencia de Irán, mientras el país de Medio Oriente le envió una advertencia

Video Donald Trump envía señales contradictorias mientras Irán rechaza una solución diplomática

El conflicto en Medio Oriente sigue escalando, pues este martes 10 de diciembre de 2026 Irán envió una amenaza a Donald Trump, quien dejó entrever la posibilidad de sentarse a negociar por la guerra que se lleva a cabo.

Este martes, Pete Hegseth, sedentario de Defensa, informó que Estados Unidos prepara ataques sin precedentes en Irán y detalló el plan del Ejército si el conflicto se extiende.

Irán, por su parte, envió una amenaza a Donald Trump en voz de su jefe del Consejo Superior de Seguridad, Alí Larijani, quien escribió en redes sociales que al país de Medio Oriente no le asustan “sus amenazas vacías” y, en cambio le dijo: “¡Cuídese usted de no ser eliminado!”.

¿Trump, dispuesto a negociar con Irán?

Este martes, Donald Trump tuvo una conversación con Fox News, donde habló sobre la posibilidad de negociar con Irán, al tiempo que Estados Unidos prometió ataques más intensos.

Trump dijo que el nuevo liderazgo en Irán “tiene muchas ganas de hablar”, y enfatizo en que “es posible” sentarse a dialogar.

"Depende de en qué términos. Posible, solo posible... Ya no hace falta hablar más, si lo piensas bien, pero es posible

Trump aprovechó para reiterar su inconformidad con el nombramiento de Mojtaba Jameneí, como nuevo líder supremo de Irán: “No creo que pueda vivir en paz”.

Por último, señaló que si Irán hubiera tenido una bomba nuclear “la habrían usado contra Israel y otras partes de Oriente Medio”.

Le prometen respuesta "ojo por ojo" a Estados Unidos

Este martes, autoridades de Irán enviaron mensajes a Donald Trump: El primero de ellos fue una amenaza en la que lo llamaban a cuidarse de "no ser eliminado".

Más tarde, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, prometió una respuesta "ojo por ojo, diente por diente" ante cualquier ataque contra la infraestructura de Irán.