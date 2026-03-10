Noticias ¿Sigue el colapso en los aeropuertos de Estados Unidos? Esto pasa en las terminales aéreas Te contamos si siguen las enormes filas en los aeropuertos y la razón de ellas

Video JetBlue retoma actividades después de solucionar una falla en su sistema que paralizó sus vuelos

Los aeropuertos de Estados Unidos están sufriendo la presión del cierre parcial del gobierno, lo que provoca una escasez de agentes de seguridad en viajes y hace que haya largas filas, retrasos en los viajes y hasta pérdidas de vuelos.

Según Fox News, los pasajeros están arremetiendo contra el líder de la mayoría demócrata en el Senado de los Estados Unidos, Chuck Schumer, por el cierre parcial, al igual que se quejan de que los agentes de la TSA corren el peligro de perder sus pagos.

¿Continúan las largas filas?

A través de redes sociales, se pueden ver en videos cómo este martes 10 de marzo continúa esta problemática, teniendo filas sumamente largas que llegan hasta los estacionamientos y con espera de alrededor de tres horas. Los aeropuertos aconsejan a los pasajeros que lleguen hasta cinco horas antes para que no pierdan sus vuelos.

El cierre parcial federal comenzó el 14 de febrero del 2026, y desde entonces no se ha logrado llegar a un acuerdo referente al presupuesto, lo que ha afectado los recursos del Departamento de Transporte y con ello se han suspendido los pagos a empleados, por lo que varios han optado por no ir a trabajar.

El que no haya personal hace que las actividades de los aeropuertos se alenten, debido a que hay pocas personas haciendo el trabajo que les corresponde a varias; tal es el caso de las revisiones de seguridad.

Algunos de los aeropuertos afectados son, Louis Armstrong ( MSY) en Nueva Orleans y Hartsfield-Jackson Atlanta. Entre ellos, la espera en filas es de 2 a 3 horas y los aeropuertos recomiendan llegar de 2 a 5 horas antes de su vuelo.

En el caso del aeropuerto de Houston, se acabaron las filas largas porque solicitaron apoyo de oficiales de despliegue nacional de la Transportation Security Administration. Llegaron este martes y son usados cuando falta personal.

Cabe destacar que, cuanto más se prolonguen en llegar a un acuerdo, continuarán estas dificultades económicas tanto para el personal como para los viajeros, que seguirán teniendo mayores tiempos de espera.