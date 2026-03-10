Noticias

¿Sigue el colapso en los aeropuertos de Estados Unidos? Esto pasa en las terminales aéreas

Te contamos si siguen las enormes filas en los aeropuertos y la razón de ellas

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video JetBlue retoma actividades después de solucionar una falla en su sistema que paralizó sus vuelos

Los aeropuertos de Estados Unidos están sufriendo la presión del cierre parcial del gobierno, lo que provoca una escasez de agentes de seguridad en viajes y hace que haya largas filas, retrasos en los viajes y hasta pérdidas de vuelos.

Según Fox News, los pasajeros están arremetiendo contra el líder de la mayoría demócrata en el Senado de los Estados Unidos, Chuck Schumer, por el cierre parcial, al igual que se quejan de que los agentes de la TSA corren el peligro de perder sus pagos.

PUBLICIDAD

¿Continúan las largas filas?

Más sobre Aeropuertos

¿Qué pasa en los aeropuertos de Estados Unidos? Pasajeros pierden vuelos y se retrasan viajes
2 mins

¿Qué pasa en los aeropuertos de Estados Unidos? Pasajeros pierden vuelos y se retrasan viajes

Estados Unidos
Cierre del DHS provoca filas de hasta 3 horas en seguridad de aeropuertos de Houston y Nueva Orleans
4 mins

Cierre del DHS provoca filas de hasta 3 horas en seguridad de aeropuertos de Houston y Nueva Orleans

Estados Unidos
Caos aéreo en México: vuelos cancelados y desviados por operativo contra "El Mencho" en Guadalajara, Jalisco
3 mins

Caos aéreo en México: vuelos cancelados y desviados por operativo contra "El Mencho" en Guadalajara, Jalisco

Estados Unidos
DHS suspende TSA PreCheck y Global Entry: viajeros enfrentarán controles más lentos en aeropuertos de EEUU
1 mins

DHS suspende TSA PreCheck y Global Entry: viajeros enfrentarán controles más lentos en aeropuertos de EEUU

Estados Unidos
¿Aeropuertos Trump? Empresa solicita registro de marca del nombre del presidente y explica si cobrará regalías
1 mins

¿Aeropuertos Trump? Empresa solicita registro de marca del nombre del presidente y explica si cobrará regalías

Estados Unidos
¿Por qué suspendieron todos los vuelos del Aeropuerto Internacional de El Paso, Texas? Esto dijo FAA
4 mins

¿Por qué suspendieron todos los vuelos del Aeropuerto Internacional de El Paso, Texas? Esto dijo FAA

Estados Unidos
La TSA implementa con éxito ConfirmID, el nuevo sistema de verificación de identidad para viajeros
2 mins

La TSA implementa con éxito ConfirmID, el nuevo sistema de verificación de identidad para viajeros

Estados Unidos
Con este documento puedes volar dentro de EEUU si no tienes REAL ID: evita el pago de $45
2 mins

Con este documento puedes volar dentro de EEUU si no tienes REAL ID: evita el pago de $45

Estados Unidos
¿Real ID es obligatorio para vuelos dentro de Estados Unidos o con pasaporte es suficiente?
2 mins

¿Real ID es obligatorio para vuelos dentro de Estados Unidos o con pasaporte es suficiente?

Estados Unidos
¿Qué pasará desde el 1 de febrero 2026 en aeropuertos de Estados Unidos? Necesitarás este documento
3 mins

¿Qué pasará desde el 1 de febrero 2026 en aeropuertos de Estados Unidos? Necesitarás este documento

Estados Unidos

A través de redes sociales, se pueden ver en videos cómo este martes 10 de marzo continúa esta problemática, teniendo filas sumamente largas que llegan hasta los estacionamientos y con espera de alrededor de tres horas. Los aeropuertos aconsejan a los pasajeros que lleguen hasta cinco horas antes para que no pierdan sus vuelos.

El cierre parcial federal comenzó el 14 de febrero del 2026, y desde entonces no se ha logrado llegar a un acuerdo referente al presupuesto, lo que ha afectado los recursos del Departamento de Transporte y con ello se han suspendido los pagos a empleados, por lo que varios han optado por no ir a trabajar.

El que no haya personal hace que las actividades de los aeropuertos se alenten, debido a que hay pocas personas haciendo el trabajo que les corresponde a varias; tal es el caso de las revisiones de seguridad.

Video JetBlue retoma actividades después de solucionar una falla en su sistema que paralizó sus vuelos


Algunos de los aeropuertos afectados son, Louis Armstrong ( MSY) en Nueva Orleans y Hartsfield-Jackson Atlanta. Entre ellos, la espera en filas es de 2 a 3 horas y los aeropuertos recomiendan llegar de 2 a 5 horas antes de su vuelo.

En el caso del aeropuerto de Houston, se acabaron las filas largas porque solicitaron apoyo de oficiales de despliegue nacional de la Transportation Security Administration. Llegaron este martes y son usados cuando falta personal.

PUBLICIDAD

Cabe destacar que, cuanto más se prolonguen en llegar a un acuerdo, continuarán estas dificultades económicas tanto para el personal como para los viajeros, que seguirán teniendo mayores tiempos de espera.


ALM

Relacionados:
Noticias

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Polen
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Borrón y vida nueva
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX