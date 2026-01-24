Manifestaciones

Difunden video del momento exacto del hombre abatido por agentes federales en Minneapolis

Varios testigos hicieron fotos y grabaron un vídeo, que se ha viralizado, mostrando un altercado a las puertas de Glam Doll Donuts

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google
Video Protesta en Orlando termina con arresto de una manifestante por agredir a la autoridad

Agentes migratorios federales dispararon contra un hombre de 37 años este sábado por la mañana en el barrio de Eat Street, en el sur de Mineápolis.

Varios testigos hicieron fotos y grabaron un video, que se ha viralizado, mostrando un altercado a las puertas de Glam Doll Donuts, en la intersección de la avenida Nicollet y la calle 26, de la ciudad alrededor de las 9:00 AM (local). Vea aquí el video.

PUBLICIDAD

Más sobre Manifestaciones

Manifestantes a favor y en contra de la ofensiva migratoria se enfrentan en Minneapolis
3 mins

Manifestantes a favor y en contra de la ofensiva migratoria se enfrentan en Minneapolis

Mundo
Protestas en Irán Pierden Fuerza ante Represión Gubernamental que ha Dejado Miles de Muertos
2 mins

Protestas en Irán Pierden Fuerza ante Represión Gubernamental que ha Dejado Miles de Muertos

Mundo
Noticias sobre Irán hoy: Revelan cifra de personas detenidas durante protestas
2 mins

Noticias sobre Irán hoy: Revelan cifra de personas detenidas durante protestas

Mundo
Aumenta tensión Irán-EEUU: Lista completa de países que elevaron su nivel de alerta
1 mins

Aumenta tensión Irán-EEUU: Lista completa de países que elevaron su nivel de alerta

Mundo
Starlink ofrece servicio gratuito de internet en Irán, en medio de protestas, afirman activistas
1 mins

Starlink ofrece servicio gratuito de internet en Irán, en medio de protestas, afirman activistas

Mundo
Irán endurece la represión y corta el acceso a internet en medio de masivas protestas
2 mins

Irán endurece la represión y corta el acceso a internet en medio de masivas protestas

Mundo
Lo último sobre las protestas en universidades de EEUU: estudiantes se retiran de campamento en USC y en Virginia arrestan a 25
7 mins

Lo último sobre las protestas en universidades de EEUU: estudiantes se retiran de campamento en USC y en Virginia arrestan a 25

Mundo
Israel enfrenta una creciente presión a otro alto al fuego tras matar por error a tres rehenes en Gaza
7 mins

Israel enfrenta una creciente presión a otro alto al fuego tras matar por error a tres rehenes en Gaza

Mundo
La polémica en Francia por el reloj de lujo que se quitó sigilosamente el presidente Emmanuel Macron durante una entrevista
3 mins

La polémica en Francia por el reloj de lujo que se quitó sigilosamente el presidente Emmanuel Macron durante una entrevista

Mundo
Irán disuelve su polémica policía de la moral tras más de dos meses de protestas por la muerte de Mahsa Amini
5 mins

Irán disuelve su polémica policía de la moral tras más de dos meses de protestas por la muerte de Mahsa Amini

Mundo

Media docena de agentes federales, con vestimenta de camuflaje, pasamontañas y armas automáticas, pelean con un hombre, que se resiste a la detención. Logran tirarlo al suelo y mientras luchan para esposarlo, y le golpean, se escucha un disparo y se ve al hombre desplomarse.

El jefe de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, dijo este sábado que el agente que disparó tiene 8 años perteneciendo a ese cuerpo.

Gobierno de EEUU afirma que hombre abatido en Mineápolis estaba armado y "se resistió violentamente"

El gobierno de Estados Unidos dijo que el hombre que fue abatido a tiros el sábado por agentes federales en Mineápolis estaba armado y "se resistió violentamente" a los intentos de los oficiales de desarmarlo.

"Temiendo por su vida y por la vida y seguridad de sus compañeros, un agente realizó disparos defensivos. Los paramédicos presentes le brindaron atención de inmediato al sujeto, pero fue declarado muerto en el lugar de los hechos", dijo el Departamento de Seguridad Nacional ( DHS, en inglés) en X luego del tiroteo.

El

Relacionados:
Manifestacionesprotestas en MinneapolisNoticias

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
El hilo rojo
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX