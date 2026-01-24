Manifestaciones Difunden video del momento exacto del hombre abatido por agentes federales en Minneapolis Varios testigos hicieron fotos y grabaron un vídeo, que se ha viralizado, mostrando un altercado a las puertas de Glam Doll Donuts

Agentes migratorios federales dispararon contra un hombre de 37 años este sábado por la mañana en el barrio de Eat Street, en el sur de Mineápolis.

Varios testigos hicieron fotos y grabaron un video, que se ha viralizado, mostrando un altercado a las puertas de Glam Doll Donuts, en la intersección de la avenida Nicollet y la calle 26, de la ciudad alrededor de las 9:00 AM (local). Vea aquí el video.

Media docena de agentes federales, con vestimenta de camuflaje, pasamontañas y armas automáticas, pelean con un hombre, que se resiste a la detención. Logran tirarlo al suelo y mientras luchan para esposarlo, y le golpean, se escucha un disparo y se ve al hombre desplomarse.

El jefe de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, dijo este sábado que el agente que disparó tiene 8 años perteneciendo a ese cuerpo.

Gobierno de EEUU afirma que hombre abatido en Mineápolis estaba armado y "se resistió violentamente"

El gobierno de Estados Unidos dijo que el hombre que fue abatido a tiros el sábado por agentes federales en Mineápolis estaba armado y "se resistió violentamente" a los intentos de los oficiales de desarmarlo.

"Temiendo por su vida y por la vida y seguridad de sus compañeros, un agente realizó disparos defensivos. Los paramédicos presentes le brindaron atención de inmediato al sujeto, pero fue declarado muerto en el lugar de los hechos", dijo el Departamento de Seguridad Nacional ( DHS, en inglés) en X luego del tiroteo.