Noticias Multitud se reúne tras tiroteo en Minneapolis; agentes federales responden con gases lacrimógenos El tiroteo ocurrió un día después de que miles de manifestantes que protestaban contra la represión a los inmigrantes colmaron las calles de la ciudad en un clima gélido, pidiendo a las fuerzas del orden federales que se fueran

Video Huelga en Minnesota por represión migratoria: Denuncian uso de niños y violaciones a la ley

Multitud enfurecida se reunió y gritó insultos a los oficiales federales, llamándolos “cobardes” y diciéndoles que se fueran a casa.

A una cuadra del lugar del tiroteo, una columna de humo negro se elevaba hacia el cielo desde donde los manifestantes habían encendido una hoguera en un contenedor de basura metálico. La intersección donde ocurrió el tiroteo ha sido bloqueada, y agentes de la Patrulla Fronteriza se encuentran en el lugar blandiendo porras.

PUBLICIDAD

El tiroteo ocurrió un día después de que miles de manifestantes que protestaban contra la represión a los inmigrantes colmaron las calles de la ciudad en un clima gélido, pidiendo a las fuerzas del orden federales que se fueran.

Agentes federales lanzan gases lacrimógenos contra los inconformes