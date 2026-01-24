Noticias

Trump dice que EEUU tendrá soberanía sobre el suelo de sus bases militares en Groenlandia

El mandatario señaló en una entrevista exclusiva realizada en el Despacho Oval que estaba manteniendo “conversaciones interesantes” y que, gracias a ellas, Estados Unidos obtendría “todo lo que quisiera”

N+ Univision
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, declaró el sábado 24 de enero que su país obtendría la soberanía sobre los territorios de Groenlandia donde se ubican bases militares estadounidenses, asumiendo la propiedad de esas zonas estratégicas.

De acuerdo con The New York Post, un día antes el mandatario señaló en una entrevista exclusiva realizada en el Despacho Oval que estaba manteniendo “conversaciones interesantes” y que, gracias a ellas, Estados Unidos obtendría “todo lo que quisiera”.

Trump busca soberanía de EE UU sobre Groenlandia

Meses atrás, Trump ha presionado a Dinamarca para que le ceda la totalidad de la isla, afirmando que solo aceptaría la transferencia de la propiedad completa. Su interés por adquirir Groenlandia dominó gran parte de su reciente viaje a Davos y, tras una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el presidente anunció que existía un “marco” para alcanzar un acuerdo.

Trump presiona por el control de territorios clave

Una de las propuestas actualmente en discusión no contemplaría la propiedad total de Groenlandia por parte de Estados Unidos, pero sí permitiría la “ soberanía estadounidense” sobre las bases militares ubicadas en la isla, entre ellas la base espacial de Pituffik.

Este planteamiento se basaría en el acuerdo sobre zonas soberanas de Chipre, donde las bases militares británicas son consideradas territorio del Reino Unido, según confirmó al New York Post una fuente familiarizada con el tema.

Autoridades estadounidenses han expresado su preocupación de que el acceso militar de Estados Unidos a Groenlandia pueda verse restringido o incluso eliminado en caso de que la isla obtenga la independencia.

La región es considerada clave para la seguridad nacional en el Ártico. Sin embargo, no está claro si el gobierno groenlandés estaría dispuesto a aceptar dicho plan.

Groenlandia rechaza plan de Trump

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, declaró el jueves que no apoya la soberanía estadounidense sobre las bases militares. “La soberanía es una línea roja”, afirmó.

Hasta el momento, Groenlandia no ha emitido declaraciones adicionales sobre esta nueva postura del presidente Trump, quien días atrás también anunció la cancelación de los aranceles a Europa programados para febrero.

