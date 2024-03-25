El IRS dice que hay más de 940,000 reembolsos de impuestos de 2020 sin reclamar y están a punto de vencer. ¿Está el tuyo entre ellos?

Video Estos son los errores más comunes a la hora de presentar tu declaración de impuestos

El Servicio de Rentas Internas (IRS) advirtió a los contribuyentes que podrían estar dejando más de $1,000 millones sin recaudar correspondientes al año fiscal 2020.

La agencia federal dijo el lunes que aproximadamente 940,000 personas en todo el país tienen hasta el 17 de mayo para presentar declaraciones de impuestos para reembolsos no reclamados para el año fiscal 2020, que suman más de $1,000 millones.

Hay que actuar cuanto antes para poder recibir los reembolsos

El reembolso medio promedio es de $932 para 2020. Texas (93,400), California (88,200), Florida (53,200) y Nueva York (51,400) tienen la mayor cantidad de personas potencialmente elegibles para estos reembolsos.

En una declaración pública, el comisionado del IRS, Danny Werfel, dijo: "Queremos que los contribuyentes reclamen estos reembolsos, pero se está acabando el tiempo para las personas que pueden haber pasado por alto u olvidado estos reembolsos. Hay una fecha límite del 17 de mayo para presentar estas declaraciones, por lo que los contribuyentes deberían comenzar pronto a asegurarse de no perderlos”.

Para las personas que necesitan presentar una declaración, el IRS aconseja a los contribuyentes que soliciten su W-2, 1098, 1099 o 5498 a su empleador o banco, o que soliciten una transcripción gratuita de salarios e ingresos utilizando la herramienta "Obtener transcripción en línea" del IRS.

Los contribuyentes suelen tener tres años para presentar y reclamar reembolsos de impuestos; de lo contrario, el dinero pasa a ser propiedad del Tesoro de Estados Unidos.

Generalmente, la fecha límite para reclamar reembolsos antiguos cae alrededor de la fecha límite de impuestos del 15 de abril, pero este año la ventana de tres años para las declaraciones no presentadas de 2020 se pospuso hasta el 17 de mayo debido a la pandemia de COVID-19. Pero si los contribuyentes no han presentado una declaración para los años fiscales 2021 y 2022, cualquier reembolso de 2020 se retendrá hasta que presenten la declaración correspondiente a esos años también para asegurarse de que no adeuden.

Werfel dijo que "es posible que algunas personas no se den cuenta de que se les debe un reembolso. Alentamos a las personas a revisar sus archivos y comenzar a recopilar los registros necesarios ahora, y no correr el riesgo de no cumplir con la fecha límite de mayo".

La temporada de impuestos 2024 comenzó oficialmente el 29 de enero.

Según las últimas estadísticas de la temporada de impuestos, hasta este momento se han presentado al IRS más de 71.5 millones de declaraciones de impuestos individuales.