Cambiar Ciudad
Impuestos

El IRS dice que hay más de 940,000 reembolsos de impuestos de 2020 sin reclamar y están a punto de vencer. ¿Está el tuyo entre ellos?

La agencia federal de recaudación de impuestos dijo que el reembolso medio de 2020 sin cobrar es de $932 y que Texas, California, Florida y Nueva York sin los estados con la mayor cantidad de personas potencialmente elegibles para estos.

Univision y AP picture
Por:Univision y AP
Video Estos son los errores más comunes a la hora de presentar tu declaración de impuestos

El Servicio de Rentas Internas (IRS) advirtió a los contribuyentes que podrían estar dejando más de $1,000 millones sin recaudar correspondientes al año fiscal 2020.

La agencia federal dijo el lunes que aproximadamente 940,000 personas en todo el país tienen hasta el 17 de mayo para presentar declaraciones de impuestos para reembolsos no reclamados para el año fiscal 2020, que suman más de $1,000 millones.

Notas Relacionadas

Calculadora: cómo cambiarán tus impuestos en 2024 con los ajustes por inflación del IRS

Calculadora: cómo cambiarán tus impuestos en 2024 con los ajustes por inflación del IRS

Dinero
1 min

Hay que actuar cuanto antes para poder recibir los reembolsos

PUBLICIDAD

Más sobre Impuestos

De $2,500 a casi $6,000: cuánto subirán las primas de los seguros de salud
3 mins

De $2,500 a casi $6,000: cuánto subirán las primas de los seguros de salud

Estados Unidos
Estas son las nuevas escalas tributarias o 'tax brackets' del IRS en 2026
6 mins

Estas son las nuevas escalas tributarias o 'tax brackets' del IRS en 2026

Estados Unidos
Un crédito de hasta $8,231 y ajustes a las escalas tributarias: qué cambia con los impuestos del IRS en 2026
6 mins

Un crédito de hasta $8,231 y ajustes a las escalas tributarias: qué cambia con los impuestos del IRS en 2026

Estados Unidos
Impacto al bolsillo: qué pasará si vence una mejora al crédito del IRS que da miles de dólares para el seguro de salud
7 mins

Impacto al bolsillo: qué pasará si vence una mejora al crédito del IRS que da miles de dólares para el seguro de salud

Estados Unidos
Impuestos del IRS: estos son algunos cambios que se proyectan para los 'taxes' en 2026
5 mins

Impuestos del IRS: estos son algunos cambios que se proyectan para los 'taxes' en 2026

Estados Unidos
El Powerball aumenta a $1,800 millones: esta es la astronómica cifra que te llevarías después de impuestos, según dónde vivas
7 mins

El Powerball aumenta a $1,800 millones: esta es la astronómica cifra que te llevarías después de impuestos, según dónde vivas

Estados Unidos
¿Piensas usar la nueva deducción del IRS por el préstamo de tu auto? No tan rápido
4 mins

¿Piensas usar la nueva deducción del IRS por el préstamo de tu auto? No tan rápido

Estados Unidos
Impuestos sobre beneficios del Seguro Social: cómo quedan con la nueva ley
4 mins

Impuestos sobre beneficios del Seguro Social: cómo quedan con la nueva ley

Estados Unidos
¿Recibiste una notificación sobre los impuestos al Seguro Social tras la aprobación de la nueva ley en el Congreso?
4 mins

¿Recibiste una notificación sobre los impuestos al Seguro Social tras la aprobación de la nueva ley en el Congreso?

Estados Unidos
El 'impuesto revancha' en el proyecto de ley de Trump que empieza a preocupar a los mercados
3 mins

El 'impuesto revancha' en el proyecto de ley de Trump que empieza a preocupar a los mercados

Estados Unidos

El reembolso medio promedio es de $932 para 2020. Texas (93,400), California (88,200), Florida (53,200) y Nueva York (51,400) tienen la mayor cantidad de personas potencialmente elegibles para estos reembolsos.

En una declaración pública, el comisionado del IRS, Danny Werfel, dijo: "Queremos que los contribuyentes reclamen estos reembolsos, pero se está acabando el tiempo para las personas que pueden haber pasado por alto u olvidado estos reembolsos. Hay una fecha límite del 17 de mayo para presentar estas declaraciones, por lo que los contribuyentes deberían comenzar pronto a asegurarse de no perderlos”.

Para las personas que necesitan presentar una declaración, el IRS aconseja a los contribuyentes que soliciten su W-2, 1098, 1099 o 5498 a su empleador o banco, o que soliciten una transcripción gratuita de salarios e ingresos utilizando la herramienta "Obtener transcripción en línea" del IRS.

Los contribuyentes suelen tener tres años para presentar y reclamar reembolsos de impuestos; de lo contrario, el dinero pasa a ser propiedad del Tesoro de Estados Unidos.

Generalmente, la fecha límite para reclamar reembolsos antiguos cae alrededor de la fecha límite de impuestos del 15 de abril, pero este año la ventana de tres años para las declaraciones no presentadas de 2020 se pospuso hasta el 17 de mayo debido a la pandemia de COVID-19. Pero si los contribuyentes no han presentado una declaración para los años fiscales 2021 y 2022, cualquier reembolso de 2020 se retendrá hasta que presenten la declaración correspondiente a esos años también para asegurarse de que no adeuden.

PUBLICIDAD

Werfel dijo que "es posible que algunas personas no se den cuenta de que se les debe un reembolso. Alentamos a las personas a revisar sus archivos y comenzar a recopilar los registros necesarios ahora, y no correr el riesgo de no cumplir con la fecha límite de mayo".

La temporada de impuestos 2024 comenzó oficialmente el 29 de enero.

Según las últimas estadísticas de la temporada de impuestos, hasta este momento se han presentado al IRS más de 71.5 millones de declaraciones de impuestos individuales.

Video Declaraciones de impuestos 2025: tres consejos para que tu reembolso llegue más rápido
Relacionados:
ImpuestosIRS Internal Revenue ServiceServicio de Rentas InternasCaliforniaFloridaNueva YorkTexas

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX