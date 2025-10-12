Estas son las nuevas escalas tributarias o 'tax brackets' del IRS en 2026

Video Temporada de impuestos 2025: te contamos cuáles son los cuatro cambios clave que anunció el IRS

El Servicio de Rentas Internas (IRS) informó este jueves cambios clave para el año tributario 2026, que incluyen nuevos montos de las escalas tributarias o 'tax brackets' y del crédito por ingresos del trabajo.

Se trata de los ajustes que se hacen habitualmente para reflejar el impacto de la inflación. Es importante tener claro que las cantidades anunciadas hoy aplicarán al año tributario 2026 y, por ende, a las declaraciones de impuestos del 2027.

PUBLICIDAD

Contemplan desde las escalas tributarias o 'tax brackets' hasta deducciones que ayudan a reducir los ingresos por los que se pagan impuestos federales. Aquí detallamos algunos de ellos.

Las escalas tributarias o 'tax brackets' del IRS en el año tributario 2026

Son siete las escalas tributarias o 'brackets', que van desde 10% hasta 37%. Recordemos que al IRS no se le paga un solo porcentaje en impuestos federales. Esa agencia toma tu ingreso y lo divide en porciones a las que puede aplicar siete porcentajes diferentes. Es lo que se conoce como un sistema de impuestos progresivos.

Estas serán las escalas tributarias o 'tax brackets' que aplicarán a quienes declaren de forma individual en el año tributario 2026:

Aplicará un impuesto de 10%: a los primeros $12,400 que una persona haya ganado en 2026.

a los primeros $12,400 que una persona haya ganado en 2026. Aplicará un impuesto de 12%: a los ingresos ganados entre $12,401 y $50,400 en 2026.

a los ingresos ganados entre $12,401 y $50,400 en 2026. Aplicará un impuesto de 22%: a los ingresos ganados entre $50,401 y $105,700 en 2026.

a los ingresos ganados entre $50,401 y $105,700 en 2026. Aplicará un impuesto de 24%: a los ingresos ganados entre $105,701 y $201,775 en 2026.

a los ingresos ganados entre $105,701 y $201,775 en 2026. Aplicará un impuesto de 32%: a los ingresos ganados entre $201,776 y $256,225 en 2026.

a los ingresos ganados entre $201,776 y $256,225 en 2026. Aplicará un impuesto de 35%: a los ingresos ganados entre $256,226 y $640,600 en 2026.

a los ingresos ganados entre $256,226 y $640,600 en 2026. Aplicará un impuesto de 37%: a los ingresos ganados por encima de $640,600 en 2026.

Y así serán las escalas tributarias para quienes declaran impuestos de forma conjunta:

PUBLICIDAD

Aplicará un impuesto de 10%: a los primeros $24,800 que hayan ganado las parejas que declaran de forma conjunta en 2026.

a los primeros $24,800 que hayan ganado las parejas que declaran de forma conjunta en 2026. Aplicará un impuesto de 12%: a los ingresos ganados entre $24,801 y $100,800 en 2026.

a los ingresos ganados entre $24,801 y $100,800 en 2026. Aplicará un impuesto de 22%: a los ingresos ganados entre $100,801 y $211,400 en 2026.

a los ingresos ganados entre $100,801 y $211,400 en 2026. Aplicará un impuesto de 24%: a los ingresos ganados entre $211,401 y $403,550 en 2026.

a los ingresos ganados entre $211,401 y $403,550 en 2026. Aplicará un impuesto de 32%: a los ingresos ganados entre $403,551 y $512,450 en 2026.

a los ingresos ganados entre $403,551 y $512,450 en 2026. Aplicará un impuesto de 35%: a los ingresos ganados entre $512,451 y $768,700 en 2026.

a los ingresos ganados entre $512,451 y $768,700 en 2026. Aplicará un impuesto de 37%: a los ingresos ganados por encima de $768,700 en 2026.

La deducción estándar

La deducción estándar reduce el ingreso sujeto al pago de impuestos. Es un monto que determina el gobierno y que, en la práctica, busca simplificar las deducciones que hacen los contribuyentes al momento de llenar sus declaraciones de impuestos, explica Tax Foundation.

Para parejas que declaran de forma conjunta: subirá a $32,200 en el año tributario 2026, frente a los $31,500 del 2025, dijo el IRS.

subirá a $32,200 en el año tributario 2026, frente a los $31,500 del 2025, dijo el IRS. Los jefes de familia: podrán deducir $24,150 dólares en el año tributario 2026, más que los $23,625 del 2025, según la agencia tributaria.

podrán deducir $24,150 dólares en el año tributario 2026, más que los $23,625 del 2025, según la agencia tributaria. Y los contribuyentes que declaran sus impuestos de forma individual: podrán deducir $16,100 en el año tributario 2026, por encima de los $15,750 del año tributario 2025, agregó el IRS.

PUBLICIDAD

El Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo o 'Earned Income Tax Credit'

Uno de los créditos más cuantiosos del IRS, que puede alcanzar hasta $8,231 en el caso de algunos contribuyentes con al menos tres niños elegibles en el año tributario 2026, de acuerdo con el comunicado del IRS. Esto representa un alza frente al crédito máximo de $8,046 del año tributario 2025.

Los contribuyentes con dos menores dependientes podrán recibir un crédito por hasta $7,316 en el año tributario 2026, según la nueva tabla del IRS.

En el caso de los contribuyentes con un menor dependiente, podrán recibir un crédito de hasta $4,427. Y, en el caso de quienes no tienen dependientes elegibles, el crédito podrá ser de hasta $664.

Al tratarse de un crédito tributario existe entonces la posibilidad de que algunas personas reciben un reembolso generoso del IRS si tienen una deuda pequeña o no deben algo a esta agencia federal.

Para reclamar este crédito se debe haber registrado un ingreso ganado. Aquí no cuenta, por ejemplo, el dinero del subsidio por desempleo, del Seguro Social u otro tipo de ingresos por la jubilación. Los ingresos deben estar, además, dentro de los techos que fija el IRS.

Para solicitar este crédito también se debe contar con un número de Seguro Social, tanto quien presenta la declaración como todas las personas que se incluyen en la declaración. No pueden pedirlo quienes declaran sus impuestos usando un Número de Identificación Personal del Contribuyente o ITIN.

PUBLICIDAD

El Crédito Tributario por Hijo o 'Child Tax Credit'

La ley promulgada en julio por el presidente Donald Trump elevó en $200 el clave Crédito Tributario por Hijo, se lo quitó a algunos niños ciudadanos estadounidenses con padres sin papeles en Estados Unidos y dejó por fuera un cambio que habría permitido que más familias de bajos ingresos pudiesen reclamarlo parcial o totalmente.

También mantuvo de forma permanente que una parte de este crédito sea reembolsable cuando se declaran los impuestos al IRS.

Con todo esto, el Crédito Tributario por Hijo queda entonces de la siguiente manera para el año tributario 2026:

A partir del año tributario 2026, el monto del crédito por hijo será de $2,200.

Asimismo, la porción de ese crédito que puede ser reembolsable será de al menos $1,700.

Recuerda que se suma esta deducción temporal para algunos contribuyentes

La reciente ley también aprobó una deducción temporal para personas de 65 años o más. Será una deducción de $6,000 para los contribuyentes de 65 años o más, y estará disponible desde 2025 hasta 2028. Estos son algunos detalles:

Estará disponible en su totalidad para: los contribuyentes con un ingreso bruto ajustado de $75,000 o menos al año ($150,000 en el caso de las parejas que presentan sus declaraciones de impuestos de forma conjunta). El monto de la deducción será reducido gradualmente para quienes ganen más de $75,000 al año y no estará disponible para las personas con ingresos por encima de $175,000 al año.

los contribuyentes con un ingreso bruto ajustado de $75,000 o menos al año ($150,000 en el caso de las parejas que presentan sus declaraciones de impuestos de forma conjunta). El monto de la deducción será reducido gradualmente para quienes ganen más de $75,000 al año y no estará disponible para las personas con ingresos por encima de $175,000 al año. Se podrá utilizar en conjunto con otras deducciones: podrá utilizarse sin importar si el contribuyente recurre a la deducción estándar o a las deducciones detalladas ('itemized deductions' en inglés). Una persona de 65 años o más tendrá entonces tres tipos distintos de deducciones disponibles: la nueva deducción temporal de $6,000, la deducción estándar y una deducción estándar adicional que ya estaba disponible para las personas de 65 años o más.

podrá utilizarse sin importar si el contribuyente recurre a la deducción estándar o a las deducciones detalladas ('itemized deductions' en inglés). Una persona de 65 años o más tendrá entonces tres tipos distintos de deducciones disponibles: la nueva deducción temporal de $6,000, la deducción estándar y una deducción estándar adicional que ya estaba disponible para las personas de 65 años o más. Quedan por fuera: las personas que hayan solicitado su jubilación antes de los 65 años, como por ejemplo quienes hayan tenido que hacerlo por alguna discapacidad, no podrán usar esta deducción nueva de $6,000 porque no tienen la edad requerida en la ley.

PUBLICIDAD

Mira también: