Declaraciones de impuestos 2026: el crédito por hasta $8,046 del IRS

Video Cambios en el crédito tributario por hijos con la nueva ley fiscal de Trump: te contamos cómo quedó

Uno de los créditos del Servicio de Rentas Internas (IRS) que puede reducir el pago de impuestos y en algunos casos generar un reembolso es el Crédito Tributario por Ingresos del Trabajo. Aquí te explicamos las claves sobre este crédito en la temporada de declaraciones de impuestos 2026.

Recuerda que en la temporada de declaraciones de impuestos federales 2026 del IRS aplican los ingresos ganados en el año tributario 2025.

PUBLICIDAD

Los requisitos para acceder al Crédito Tributario por Ingresos del Trabajo son:

Tienes que haber registrado un ingreso por un trabajo: el IRS explica que esto incluye todos los ingresos y salarios tributables que recibes al trabajar para otra persona, por cuenta propia o por un negocio que sea de tu propiedad. No cuenta, por ejemplo, el dinero recibido en beneficios del Seguro Social, beneficios por desempleo, pensiones o dividendos gracias a tus inversiones.

El IRS fija todos los años montos de ingresos mínimos y máximos para determinar la cantidad del crédito. También toma en cuenta si el contribuyente tiene menores dependientes y el estado civil con el que presenta su declaración, de forma individual, como cabeza de hogar o casado que declara de forma conjunta. Más abajo lo detallamos en una tabla.

Debes tener: al menos 25 años y no más de 65 si vas a solicitar el crédito sin algún menor dependiente. Y, si lo vas a reclamar presentando una declaración de forma conjunta y sin algún menor dependiente, entonces al menos una de las personas en la declaración debe cumplir con ese requisito de edad.

No puedes: presentar el formulario sobre ingresos ganados en el exterior (el formulario 2555). Tampoco haber registrado ingresos por tus inversiones por encima de $11,950 en el año tributario 2025.

Tienes que ser ciudadano o residente de EEUU: todas las personas que aparezcan en la declaración de impuestos —incluyendo los menores dependientes que se coloquen en ella— deben tener un número de Seguro Social. No pueden pedirlo quienes declaran sus impuestos usando un Número de Identificación Personal del Contribuyente o ITIN.

PUBLICIDAD

Los montos que debes tener en cuenta son:

Cómo reclamar este crédito y qué debes tener en cuenta con su reembolso

Se debe: presentar el formulario 1040 y, si se tienen menores o hijos calificados, se debe anejar el formulario EIC que lleva como nombre Crédito por Ingreso Ganado o 'Earned Income Credit' en inglés.