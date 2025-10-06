Impacto al bolsillo: qué pasará si vence una mejora al crédito del IRS que da miles de dólares para el seguro de salud

El fin de una mejora al crédito tributario que ayuda con los pagos del seguro de salud a través del mercado de la Ley de Cuidado de Salud Asequible significará alzas de miles de dólares para muchas personas y que cerca de cuatro millones pierdan por completo su cobertura, según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso. El asunto se ha convertido, además, en un punto clave en la agria pelea entre republicanos y demócratas que llevó al cierre parcial del gobierno.

En esta nota explicamos los detalles de este crédito del Servicio de Rentas Internas (IRS) conocido como Crédito Tributario de Prima o Premium Tax Credit, y el impacto de la mejora que vence al cierre de este año si no es extendida por el Congreso.

En este momento es muy poco probable que se amplíe más allá del 2025 la mejora a este crédito tributario como exigen los demócratas, pues los republicanos lo han rechazado dando declaraciones engañosas sobre que se quiere ofrecer seguro de salud a inmigrantes indocumentados.

Sobre eso, en esta nota también detallamos qué inmigrantes cuya presencia en el país se considera legal se quedarán sin esta ayuda y desde cuándo, debido a que se les restringió el acceso a ella en la nueva ley con la agenda del presidente Donald Trump.

El crédito tributario que ayuda a pagar el seguro de salud y la mejora temporal que se le hizo

El Crédito Tributario de Prima o Premium Tax Credit: es un crédito reembolsable del IRS que ayuda a algunas personas y familias a costear las primas del seguro de salud comprado a través del mercado creado por la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA por su sigla en inglés u 'Obamacare'). En algunos casos, a algunas personas se les conceden al momento de inscribirse pagos por adelantado que van directamente a la compañía del seguro.

Cómo se calcula este crédito: cuando una persona se inscribe en un seguro de salud a través del mercado de ACA se toma en cuenta su ingreso y se determina qué porcentaje debe 'contribuir' de su bolsillo para pagar el seguro.

Para determinar los porcentajes de 'contribución' se mira entonces el ingreso de la persona y cómo se ubica ese ingreso respecto con el nivel federal de pobreza. Esos porcentajes fueron determinados por ley y actualmente suben gradualmente desde 0% hasta un máximo de 8.5% según los ingresos de la persona u hogar.

El nivel federal de pobreza es una medida que usa el gobierno para determinar si una persona u hogar es elegible a ciertas ayudas. En 2025, por ejemplo, el nivel de pobreza federal de una persona se ubica en un ingreso anual de $15,650. En esta página oficial puedes ver una tabla detallada.

Este es un ejemplo de cómo se calcula el Crédito Tributario de Prima: una persona cuyo ingreso se ubique en 150% del nivel de pobreza (o el equivalente a unos $22,590 al año) no tiene que 'contribuir' al pago del seguro de salud a través del mercado de ACA, explica un análisis del medio especializado en temas de salud KFF.

"La cantidad del crédito tributario se calcula restando la contribución que se requiere de la persona del costo del plan referencial (que usualmente es el plan nivel plata)", explica KFF.

"Si, por ejemplo, el costo del plan referencial son $6,000 anuales, la contribución que se requiere de una persona con un ingreso 150% por encima del nivel de pobreza (o de $22,590 en 2025) es cero, lo que da un crédito tributario de prima de $6,000", agrega.

"Si el ingreso de la persona se ubica en 250% del nivel de pobreza (o de $37,650 en 2025), la contribución que se requiere es de 4% de esos $37,650 o $1,506 al año. Ello resulta en un crédito tributario de prima de $4,494", detalla.

Este es otro ejemplo: una persona con ingresos en 400% o más del nivel de pobreza en 2025 debe poner o 'contribuir' con 8.5% del costo del seguro de salud a través del mercado de ACA. Si lo que tiene que poner de su bolsillo para pagar la prima del seguro es más de lo que cuesta el mismo, entonces esa persona no es elegible al crédito tributario.

Cómo se mejoró este crédito: fue en 2021 y lo que se hizo fue reducir los porcentajes que las personas tenían que poner de su bolsillo para costear las primas del seguro de salud a través del mercado de ACA. También se dio el crédito tributario a algunas personas con ingresos 400% por encima del nivel de pobreza.

El impacto al bolsillo de que venza en 2025 la mejora a este crédito tributario

Habrá impactos por distintas razones.

Subirán los porcentajes que tendrán que poner algunas personas: como mencionamos arriba, los porcentajes que las personas tienen que poner de su bolsillo van actualmente desde 0% hasta 8.5% de sus ingresos. Si la mejora al crédito tributario vence, esos porcentajes serán mayores: irán de 2% hasta 10% como fueron establecidos en la ley inicial.

Miremos lo que ocurrirá con personas que están un poco por encima del nivel federal de pobreza. Con el crédito tributario mejorado, esas personas no tienen que 'contribuir' nada al pago de sus primas del seguro de salud a través del mercado de ACA. Si se acaba la mejora al crédito, tendrán que poner de su bolsillo el equivalente a 2% de su ingreso anual para costear esas primas, el porcentaje que se había establecido en la ley inicial.

"Si expira la mejora al crédito tributario, los inscritos de bajos ingresos que actualmente pagan $0 por el plan de salud referencial tendrán que comenzar a pagar cobertura otra vez. Por ejemplo, una pareja de 35 años que gana $30,000 debe anticipar el tener que empezar a pagar $1,107 anualmente por el plan referencial a través del mercado" de ACA, de acuerdo con un ejemplo de KFF.

Se anticipa que suban los costos de los seguros de salud ofrecidos en el mercado de ACA: esto porque, de acuerdo con KFF, las empresas aseguradoras han solicitado un alza promedio de 18% en sus tasas.

"Las aseguradoras han citado varias razones para esas alzas, incluyendo que anticipan que los miembros más saludables salgan del mercado de ACA cuando suba la cantidad que deben pagar de su bolsillo para costear las primas al vencer la mejora al crédito tributario", dijo ese análisis. "Esto resulta en una base promedio de inscritos menos saludable y más costosa", agregó.

Algunas personas ya no serán elegibles al crédito tributario: quienes tienen ingresos 400% por encima del nivel de pobreza ya no podrán acceder al crédito, porque solo eran elegibles bajo la mejora temporal hecha al crédito del IRS.

Qué inmigrantes pierden el crédito tributario y desde cuándo

En la ley con la agenda de Trump fueron aprobados otros cambios relacionados con la salud. La nueva ley restringió más que inmigrantes "presentes de forma legal" en Estados Unidos puedan, por ejemplo, acceder a un seguro médico a través del mercado de ACA.

KFF explica en un análisis que, antes, los inmigrantes "presentes de forma legal" en Estados Unidos podían inscribirse en uno de estos seguros y acceder al Crédito Tributario de Prima que ayudaba a costearlo.

"El grupo de inmigrantes 'presentes de forma legal' elegible a cobertura por la Ley ACA es más amplio que el grupo de inmigrantes calificados que son elegibles a Medicaid. En general, la cobertura bajo la Ley ACA se limita a los individuos con ingresos en o por encima del 100% del nivel federal de pobreza, porque casi todos los que tienen ingresos bajos son elegibles entonces a Medicaid", explicó KFF.

"Sin embargo, dado que algunos inmigrantes presentes de forma legal con ingresos bajos eran inelegibles a Medicaid, también se había extendido el acceso a la cobertura bajo la Ley ACA a inmigrantes con ingresos bajos y 'presentes de forma legal'", agregó.

Con la nueva ley solo pueden acceder a cobertura de salud a través del mercado de ACA: los residentes permanentes, los inmigrantes amparados por el acuerdo de libre asociación COFA y ciertos inmigrantes de Cuba y Haití.

Desde 2026: todos los inmigrantes "presentes de forma legal" con ingresos por debajo del 100% del nivel de pobreza pierden el acceso al Crédito Tributario de Prima que ayuda a costear un seguro a través del mercado de ACA.

Y, desde 2027: se eliminará la posibilidad de que muchos inmigrantes presentes de forma legal en Estados Unidos porque tienen asilo, son refugiados o tienen TPS o DACA puedan inscribirse en esta cobertura de la Ley ACA.

