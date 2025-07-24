¿Piensas usar la nueva deducción del IRS por el préstamo de tu auto? No tan rápido

La enorme ley aprobada en julio en el Congreso permitirá temporalmente a algunas personas deducir en las declaraciones de impuestos federales parte de lo pagado en intereses por el préstamo de un vehículo. Sin embargo, expertos han advertido que el impacto de la medida será poco o nulo para muchos contribuyentes.

Algunas personas podrán deducir en sus declaraciones hasta $10,000 por lo pagado a lo largo de un año en intereses en el préstamo de un vehículo. Una deducción, en la práctica, reduce el ingreso tributable y alivia en algunos casos la deuda con el Servicio de Rentas Internas (IRS). En este caso se trata de una deducción temporal, que estará vigente entre 2025 y 2028.

Pero para acceder a esta deducción en su totalidad:

⚫️ Nuevo y fabricado en EEUU: debe ser un préstamo por vehículo nuevo cuyo ensamblaje final se haya dado en Estados Unidos. No incluye los préstamos por autos usados ni los acuerdos de 'lease', cuyas tasas de interés son bastante más altas. La tasa de interés promedio de un préstamo por un vehículo nuevo se ubicó en 6.73% en el primer trimestre de este año, mientras que la de un crédito por un vehículo usado fue de 11.87%, según datos de Bankrate.

⚫️ Ingresos que no superen los $100,000: el contribuyente debe haber tenido un ingreso de hasta $100,000 o menos al año (de hasta $200,000 en el caso de quienes declaran los impuestos junto con su cónyuge). La deducción baja gradualmente para quienes registran ingresos por encima de esos montos.

Esta deducción temporal aplica a los préstamos por un auto, minivan, van, camioneta SUV, camioneta tipo 'pickup' o motora que pese menos de 14,000 libras. Además, podrá ser usada junto con la deducción estándar o las deducciones detalladas (lo que en inglés se conoce como 'itemized deductions').

Por qué algunos no podrán acceder a esta deducción

La combinación de requisitos ―que el préstamo sea por un vehículo nuevo y que la parte final de su emsablaje haya ocurrido en Estados Unidos ― llevará a que algunos no sean elegibles a esta deducción temporal, de acuerdo con expertos en impuestos y en la industria automotriz.

⚫️ Los vehículos más asequibles son importados: "Se estima que 80% de los vehículos por debajo de $30,000 son importados y, entonces, los que compran esos vehículos más asequibles quedarán por fuera de esta deducción", según un análisis del Institute on Taxation and Economic Policy.

El instituto tomó como referencia un informe de Cox Automotive que desglosa de dónde provienen algunos de los 20 vehículos más baratos en el mercado (según los precios de abril de este año). Figuran modelos de las fabricantes Nissan, Kia, Hyundai, Chevrolet, Buick, Chevrolet, Honda, Jeep, Ford, Mazda, Subaru, Toyota y Chrysler de entre $20,150 y $45,700 procedentes en su mayoría de México, Corea del Sur, Canadá y Japón.

⚫️ La gente compra más autos usados que nuevos: Los vehículos usados representan una mayor tajada de las ventas de autos. En Estados Unidos se venderán este año 20.1 millones de vehículos usados y 13.3 millones de vehículos nuevos, proyectó Cox Automotive.

Si esas cifras se concretan, eso significaría que 20.1 millones de compradores quedarían excluidos de la deducción y que, de los otros 13.3 millones, accederían solo los que compren un vehículo cuyo ensamblaje final haya sido en Estados Unidos y cuyos ingresos anuales no superen los umbrales fijados por la ley.

⚫️ Para deducir los $10,000 completos habría que comprar un vehículo carísimo: Esto porque la persona tendría que comprar un vehículo de más de $100,000 por el que pague esos $10,000 en intereses al año. Compras como esas están, según los datos de Cox Automotive, lejos del promedio en el país.

"El precio promedio de un vehículo nuevo en Estados Unidos se ubica en torno a $48,000. Sin embargo, más del 40% de las ventas de vehículos nuevos registraron precios por debajo de los $40,000 en 2024. Estos vehículos con precios más bajos son (además) particularmente vulnerables a los nuevos aranceles" del gobierno de Trump, dijo en un informe en abril.

⚫️ Un ejemplo con un escenario más probable: Tomemos el precio de $40,000 para calcular cuánto pagaría en intereses al año una persona que dé un pago inicial del 10% ($4,000) y obtenga una tasa de interés de 6.73% (la tasa promedio de esos préstamos en el primer trimestre del año) por un crédito a 72 meses, uno de los plazos más utilizados.

Por un crédito con esas condiciones se pagarán $7,856 en intereses durante la vida del préstamo, o unos $1,310 al año. Esos $1,310 con los que se podrán deducir anualmente de los ingresos que se declaran al IRS.

E, importante, quien compre con un préstamo a seis años solo podrá usar la deducción hasta 2028, pues la ley la aprobó desde 2025 hasta ese año.

Mira también: