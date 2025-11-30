5 cambios que aplican a las declaraciones de impuestos 2026 del IRS

Ajustes a montos clave de las escalas tributarias o 'tax brackets', alzas en las cantidades de créditos que ayudan a reducir la deuda con el Servicio de Rentas Internas (IRS) y cambios a ciertos requisitos que afectan a algunos inmigrantes están entre los puntos importantes a tener en cuenta al preparar las declaraciones de impuestos de la temporada 2026.

Las escalas tributarias para estas declaraciones de impuestos

Son siete las escalas tributarias o 'brackets', que van desde 10% hasta 37%. Recordemos que al IRS no se le paga un solo porcentaje en impuestos federales. Esa agencia toma tu ingreso y lo divide en porciones a las que puede aplicar siete porcentajes diferentes. Es lo que se conoce como un sistema de impuestos progresivos.

La deducción estándar

La deducción estándar reduce el ingreso sujeto al pago de impuestos. Es un monto que determina el gobierno y que, en la práctica, busca simplificar las deducciones que hacen los contribuyentes al momento de llenar sus declaraciones de impuestos.

Para quienes declaran de forma individual: será de $15,750 en el año tributario 2025. En el caso de las parejas que declaran de forma conjunta: será de $31,500. Y para quienes son cabeza de hogar: será de $23,625. Estos montos fueron ajustados en la ley con la agenda del presidente Donald Trump promulgada en julio.

El Crédito Tributario por Ingresos del Trabajo

Este crédito ayuda a reducir la deuda con el IRS y, en algunos casos, da un reembolso para contribuyentes con ingresos bajos y moderados. Recuerda que es un requisito principal el haber registrado ingresos por haber trabajado para otra persona, por cuenta propia o por un negocio que sea de tu propiedad.

El IRS fija todos los años montos de ingresos mínimos y máximos para determinar la cantidad del crédito. También toma en cuenta si el contribuyente tiene menores dependientes y el estado civil con el que presenta su declaración, de forma individual, como cabeza de hogar o casado que declara de forma conjunta. En esta tabla aparecen los montos que debes tener en cuenta en esta temporada de impuestos.

El Crédito Tributario por Hijo

Requisitos clave de este crédito y su monto cambiaron con la ley promulgada en julio pasado. La ley elevó este crédito en $200 por menor elegible, lo que significa que el monto máximo del Crédito Tributario por Hijo será de $2,200. Recibir ese monto máximo dependerá de cuánto ganó el contribuyente o contribuyentes que lo reclaman. Para este crédito, el IRS toma en cuenta específicamente un cálculo llamado ingreso bruto ajustado modificado o MAGI* en inglés.

La cantidad máxima que se puede reembolsar es menor, de $1,700 por menor elegible. Se puede reclamar este crédito por cada menor elegible que tenga un número de Seguro Social válido para empleo en Estados Unidos. Un menor es elegible si tenía menos de 17 años al final del año tributario 2025, puede ser reclamado como dependiente en una declaración de impuestos y vivió más de la mitad del 2025 con la persona que tiene previsto reclamar este crédito, entre otros requerimientos que se aconseja revisar con el IRS.

Y la nueva legislación estableció que, para reclamar este crédito, un padre que presente su declaración de impuestos al IRS de forma individual debe contar con un número de Seguro Social válido y, si la declaración tributaria se presenta de forma conjunta, al menos uno de los padres que figuran en la planilla debe tener un número de Seguro Social. Es decir, existe la posibilidad de que niños ciudadanos estadounidenses se queden ahora sin este crédito tributario.

El Crédito Tributario de Prima

Este crédito ayuda a pagar las primas de los seguros de salud a través del mercado de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA u 'Obamacare). Un cambio importantísimo es que está por vencer el 31 de diciembre la mejora que se le hizo en 2021 y que elevó temporalmente este subsidio y permitió que más personas accedieran a él.

Este crédito se calcula cuando una persona se inscribe en un seguro de salud a través del mercado de ACA, tomando en cuenta su ingreso se determina qué porcentaje debe 'contribuir' de su bolsillo para pagar el seguro.

Para determinar los porcentajes de 'contribución' se mira entonces el ingreso de la persona y cómo se ubica ese ingreso respecto con el nivel federal de pobreza. El nivel federal de pobreza es una medida que usa el gobierno para determinar si una persona u hogar es elegible a ciertas ayudas. En 2025, por ejemplo, el nivel de pobreza federal de una persona se ubica en un ingreso anual de $15,650. En esta página oficial puedes ver una tabla detallada.

Los porcentajes que las personas tienen que poner de su bolsillo van con la mejora al crédito desde 0% hasta 8.5% de sus ingresos. Si esa mejora acaba, irían de 2% hasta 10% como habían sido establecidos esos umbrales en la ley inicial.