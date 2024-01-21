Declaraciones de impuestos 2024 del IRS: cómo recibir tu reembolso más rápido y revisar su estatus

Que el reembolso del Servicio de Rentas Internas (IRS en inglés) nos llegue lo más rápido que se pueda es posiblemente lo que muchos buscan cuando presentan su declaración de impuestos federal.

En esta temporada de declaraciones de impuestos 2024 del IRS se pueden poner en práctica algunas recomendaciones que la propia agencia ofrece para acelerar, si presentas tu declaración de forma correcta, tu potencial reembolso. Aquí van las respuestas a preguntas frecuentes. Y recuerda que este 29 de enero, el IRS comenzará a recibir las declaraciones de esta temporada de declaraciones de impuestos para procesarlas.

En cuánto tiempo puedo tener mi reembolso del IRS

La agencia habitualmente emite los reembolsos en menos de 21 días calendario si la declaración de impuestos fue enviada de forma electrónica. Si la envías por correo, el reembolso demorará más porque el IRS tardará cuatro semanas o más en procesar tu declaración.

Además del envío por correo hay otros factores que pueden demorar el reembolso. El IRS explica que si la declaración de impuestos contiene errores o está incompleta, si necesita ser revisada más a fondo o si te ves afectado por fraude o robo de identidad el dinero del reembolso tardará más. También hay otros factores que podrían demorarlo, los puedes consultar aquí.

Pedir estos dos créditos tributarios puede demorar el reembolso del IRS

El IRS explica que la ley conocida como el PATH Act le exige que emita los reembolsos de las declaraciones de impuestos en las que se reclamaron alguno o ambos créditos después de mediados de febrero. Ten esto presente si eres un contribuyente que tiene previsto pedir estos créditos, sobre todo si es la primera vez que lo solicitas.

"El IRS espera que la mayoría de los reembolsos relacionados con el crédito por trabajo y el crédito por hijo estén disponibles en las cuentas bancarias de los contribuyentes o en sus tarjetas de débito para el 27 de febrero (de 2024), si eligen que les sea enviado en un depósito directo y no hay otros asuntos con sus declaraciones de impuestos", dijo el IRS en su web.

Cómo puedo acelerar el envío del reembolso de mis impuestos federales

El IRS da dos claves: presenta tu declaración de impuestos de forma electrónica —si tu ingreso bruto ajustado estuvo por debajo de los $79,000 en 2023 puedes usar la herramienta Free-File del IRS— y pide que tu posible reembolso sea enviado en un depósito directo a tu cuenta bancaria o tarjeta de débito. El IRS incluso da la opción de dividir tu reembolso en varias cuentas bancarias.

"Ocho de cada 10 contribuyentes obtienen sus reembolsos usando un depósito directo. Es simple y seguro. Es el mismo sistema de transferencias electrónicas usado por casi el 98% de los beneficios del Seguro Social y Veteranos que van a millones de cuentas", dice el IRS.

Si deseas hacerlo de esta manera solo tienes que elegir esta opción cuando el software o preparador de impuestos te pregunte cuál será el método de tu reembolso. Luego colocas tu número de cuenta y el número de ruta del banco o institución financiera. Eso sí, asegúrate de que esos números sean los correctos para evitar demoras.

Si vas a pedir que el dinero del reembolso vaya a una tarjeta de débito prepagada, también debes proveer el número de cuenta y de ruta que tienen muchas de ellas. "Revisa con la institución financiera que puedas utilizar (para este fin) tu tarjeta y los números de cuenta y de ruta, que en algunos casos pueden ser diferentes a los que aparecen en la tarjeta", aconseja el IRS.

Ya presenté mi declaración de impuestos, ¿cómo puedo revisar el estatus de mi reembolso?

El IRS explica que la mejor manera de hacerlo es a través de su web, aquí puedes hacerlo, o de la app IRS2Go. Necesitarás colocar tu número de Seguro Social o ITIN (número de identificación personal de contribuyente), el estado civil para efectos de la declaración de impuestos que enviaste y la cantidad exacta del reembolso de tu declaración.

Si reclamaste los créditos por trabajo o por hijo, el IRS espera tener para el 17 de febrero una estimación de cuándo recibirás tu reembolso.

¿Cuándo puedo comenzar a revisar el estatus de mi reembolso?

Si presentaste tu declaración de impuestos del año tributario 2023 de forma electrónica puedes revisar a las 24 horas de haberla enviado. Si es de años previos, el estatus aparecerá disponible a los tres o cuatro días de haberla enviado al IRS de forma electrónica. Y, si la enviaste por correo, el estatus de tu reembolso estará disponible cuatro semanas después.

