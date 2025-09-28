Impuestos del IRS: estos son algunos cambios que se proyectan para los 'taxes' en 2026

Video Temporada de impuestos 2025: te contamos cuáles son los cuatro cambios clave que anunció el IRS

El Servicio de Rentas Internas (IRS) revelará pronto los montos que aplicarán en las declaraciones de impuestos correspondientes al año tributario 2026. Se trata de los ajustes que se hacen habitualmente para reflejar, por ejemplo, el impacto de la inflación.

Contemplan desde las escalas tributarias o 'tax brackets' hasta deducciones que ayudan a reducir los ingresos por los que se pagan impuestos federales. Bloomberg Tax estimó cómo quedarían esos montos a partir del año tributario 2026 y, aunque son cantidades preliminares, ofrecen un panorama que te podría ayudar a planificar con tiempo tus finanzas en 2026.

PUBLICIDAD

Para calcular sus previsiones, Bloomberg Tax utilizó una proyección de la inflación del 2.7% en 2026.

Las escalas tributarias o 'tax brackets': las estimaciones para el año tributario 2026

Son siete las escalas tributarias o 'brackets', que van desde 10% hasta 37%. Recordemos que al IRS no se le paga un solo porcentaje en impuestos federales. Esa agencia toma tu ingreso y lo divide en porciones a las que puede aplicar siete porcentajes diferentes. Es lo que se conoce como un sistema de impuestos progresivos.

Así serán las escalas tributarias o 'tax brackets' que aplican a quienes declaren de forma individual:

Aplicará un impuesto de 10%: a los primeros $12,400 que una persona haya ganado en 2026.

a los primeros $12,400 que una persona haya ganado en 2026. Aplicará un impuesto de 12%: a los ingresos ganados entre $12,401 y $50,400 en 2006.

a los ingresos ganados entre $12,401 y $50,400 en 2006. Aplicará un impuesto de 22%: a los ingresos ganados entre $50,401 y $105,700 en 2006.

a los ingresos ganados entre $50,401 y $105,700 en 2006. Aplicará un impuesto de 24%: a los ingresos ganados entre $105,701 y $201,775 en 2006.

a los ingresos ganados entre $105,701 y $201,775 en 2006. Aplicará un impuesto de 32%: a los ingresos ganados entre $201,776 y $256,225 en 2026.

a los ingresos ganados entre $201,776 y $256,225 en 2026. Aplicará un impuesto de 35%: a los ingresos ganados entre $256,226 y $640,600 en 2026.

a los ingresos ganados entre $256,226 y $640,600 en 2026. Aplicará un impuesto de 37%: a los ingresos ganados por encima de $640,600 en 2026.

Y así serán las escalas tributarias para quienes declaran impuestos de forma conjunta:

Aplicará un impuesto de 10%: a los primeros $24,800 que hayan ganado las parejas que declaran de forma conjunta en 2026.

a los primeros $24,800 que hayan ganado las parejas que declaran de forma conjunta en 2026. Aplicará un impuesto de 12%: a los ingresos ganados entre $24,801 y $100,800 en 2006.

a los ingresos ganados entre $24,801 y $100,800 en 2006. Aplicará un impuesto de 22%: a los ingresos ganados entre $100,801 y $211,400 en 2006.

a los ingresos ganados entre $100,801 y $211,400 en 2006. Aplicará un impuesto de 24%: a los ingresos ganados entre $211,401 y $403,550 en 2006.

a los ingresos ganados entre $211,401 y $403,550 en 2006. Aplicará un impuesto de 32%: a los ingresos ganados entre $403,551 y $512,450 en 2026.

a los ingresos ganados entre $403,551 y $512,450 en 2026. Aplicará un impuesto de 35%: a los ingresos ganados entre $512,451 y $768,700 en 2026.

a los ingresos ganados entre $512,451 y $768,700 en 2026. Aplicará un impuesto de 37%: a los ingresos ganados por encima de $768,700 en 2026.

PUBLICIDAD

La deducción estándar

La deducción estándar o standard deduction en inglés reduce el ingreso sujeto al pago de impuestos. Es un monto que determina el gobierno y que, en la práctica, busca simplificar las deducciones que hacen los contribuyentes al momento de llenar sus declaraciones de impuestos, explica Tax Foundation.

Para parejas que declaran de forma conjunta: se proyecta que suba a $32,200 en el año tributario 2026, frente a los $30,000 del 2025.

se proyecta que suba a $32,200 en el año tributario 2026, frente a los $30,000 del 2025. Los jefes de familia: podrán deducir $24,175 dólares en el año tributario 2026, más que los $22,500 del 2025.

podrán deducir $24,175 dólares en el año tributario 2026, más que los $22,500 del 2025. Y los contribuyentes que declaran sus impuestos de forma individual: podrán deducir $16,100 en el año tributario 2026, por encima de los $15,000 del año tributario 2025.

El Crédito Tributario por Hijo o 'Child Tax Credit'

La ley promulgada en julio por el presidente Donald Trump elevó en $200 el clave Crédito Tributario por Hijo, se lo quitó a algunos niños ciudadanos estadounidenses con padres sin papeles en Estados Unidos y dejó por fuera un cambio que habría permitido que más familias de bajos ingresos pudiesen reclamarlo parcial o totalmente.

También mantuvo de forma permanente que una parte de este crédito sea reembolsable cuando se declaran los impuestos al IRS.

Con todo esto, el Crédito Tributario por Hijo queda entonces de la siguiente manera para el año tributario 2026:

A partir del año tributario 2026, el monto del crédito por hijo será de $2,200.

Asimismo, la porción de ese crédito que puede ser reembolsable será de al menos $1,700.

PUBLICIDAD

Recuerda que se suma esta deducción temporal para algunos contribuyentes

La reciente ley también aprobó una deducción temporal para personas de 65 años o más. Será una deducción de $6,000 para los contribuyentes de 65 años o más, y estará disponible desde 2025 hasta 2028. Estos son algunos detalles:

Estará disponible en su totalidad para: los contribuyentes con un ingreso bruto ajustado de $75,000 o menos al año ($150,000 en el caso de las parejas que presentan sus declaraciones de impuestos de forma conjunta). El monto de la deducción será reducido gradualmente para quienes ganen más de $75,000 al año y no estará disponible para las personas con ingresos por encima de $175,000 al año.

los contribuyentes con un ingreso bruto ajustado de $75,000 o menos al año ($150,000 en el caso de las parejas que presentan sus declaraciones de impuestos de forma conjunta). El monto de la deducción será reducido gradualmente para quienes ganen más de $75,000 al año y no estará disponible para las personas con ingresos por encima de $175,000 al año. Se podrá utilizar en conjunto con otras deducciones: podrá utilizarse sin importar si el contribuyente recurre a la deducción estándar o a las deducciones detalladas ('itemized deductions' en inglés). Una persona de 65 años o más tendrá entonces tres tipos distintos de deducciones disponibles: la nueva deducción temporal de $6,000, la deducción estándar y una deducción estándar adicional que ya estaba disponible para las personas de 65 años o más.

podrá utilizarse sin importar si el contribuyente recurre a la deducción estándar o a las deducciones detalladas ('itemized deductions' en inglés). Una persona de 65 años o más tendrá entonces tres tipos distintos de deducciones disponibles: la nueva deducción temporal de $6,000, la deducción estándar y una deducción estándar adicional que ya estaba disponible para las personas de 65 años o más. Quedan por fuera: las personas que hayan solicitado su jubilación antes de los 65 años, como por ejemplo quienes hayan tenido que hacerlo por alguna discapacidad, no podrán usar esta deducción nueva de $6,000 porque no tienen la edad requerida en la ley.

Mira también: