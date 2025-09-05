Cambiar Ciudad
Powerball

El Powerball aumenta a $1,800 millones: esta es la astronómica cifra que te llevarías después de impuestos, según dónde vivas

En caso de que elijas la opción de un solo pago de 826.4 millones de dólares se le hacen dos retenciones de impuestos federales, una por 198.3 millones y otra de 107.3 millones.

¿Ya tienes tu boleto del Powerball para el sorteo de este sábado 6 de septiembre?

En caso de que resultes ganador del premio mayor de $1,800 millones debes saber que esa no es la cantidad que te llevarás a casa. Todo depende de la opción de pago que elijas y de dónde hayas comprado el boleto.

Los ganadores del bote pueden optar por recibir su premio en forma de una renta vitalicia, que se realiza en 30 pagos una vez al año o en un pago único de 826.4 millones de dólares.

Sin embargo, el sorteo del Powerball, que se juega en 48 estados o jurisdicciones (no se juega en Alabama, Alaska, Hawaii, Nevada y Utah), está sujeto a impuestos federales y estatales, según cada estado y el monto final varía.

Si elijes la opción de un pago anualizado del premio mayor se debe aplicar el 24% de impuesto federal, que equivale a una retención de 14.40 millones de dólares. Además, aplican otros impuestos federales por una suma de 7.75 millones de dólares.

Tras impuestos federales, el pago anual quedaría en 37.8 millones de dólares o en 520.6 millones de dólares en pago único.

Pero eso no es todo, posterior a estas cifras vienen los impuestos estatales, con lo que el premio mayor, según los estimados de USAMega.com por cada estado, sería el siguiente:

Arizona

Impuesto estatal del: 2.5%

Pago único: $500 millones.

Anualidades de: $36.3 millones. Monto total después de 30 anualidades: $1,090 millones.

Arkansas

Impuesto estatal del: 3.9%

Pago único: $488.4 millones.

Anualidades de: $35.5 millones. Monto total después de 30 anualidades: $1,065 millones.

California

No tiene impuestos para los premios de la lotería

Pago único: $520.6 millones.

Anualidades de $37.8 millones. Monto total después de 30 anualidades: $1,135 millones.

Carolina del Norte

Impuestos estatales del 4.25%

Pago único: $485.5 millones.

Anualidades de $35.2 millones. Monto total después de 30 anualidades: $1,058 millones.

Carolina del Sur

Impuestos estatales del 6.2%

Pago único: $469.4 millones.

Anualidades de $34.1 millones. Monto total después de 30 anualidades: $1,023 millones.

Colorado

Impuesto estatal del: 4% más un adicional del 4.4%

Pago único: $484.3 millones.

Anualidades de: $35.2 millones. Monto total después de 30 anualidades: $1,056 millones.

Connecticut

Impuesto estatal del: 6.99%

Pago único: $462.9 millones.

Anualidades de: $33.6 millones. Monto total después de 30 anualidades: $1,009 millones.

Dakota del Norte

Impuesto estatal del: 2.9%

Pago único: $496.7 millones.

Anualidades de: $36.1 millones. Monto total después de 30 anualidades: $1,083 millones.

Dakota del Sur

No tiene impuesto estatal

Pago único: $520.6 millones.

Anualidades de: $37.8 millones. Monto total después de 30 anualidades: $1,135 millones.

Delaware

No tiene impuestos estatales para los premios de la lotería, pero sí impuestos adicionales del: 6.6%

Pago único: $466.1 millones.

Anualidades de: $33.8 millones. Monto total después de 30 anualidades: $1,016 millones.

Florida

No tiene impuestos para los premios de la lotería

Pago único: $520.6 millones.

Anualidades de: $37.8 millones. Monto total después de 30 anualidades: $1,135 millones.

Georgia

Impuestos estatales del: 5.19%

Pago único: $477.7 millones.

Anualidades de: $34.7 millones. Monto total después de 30 anualidades: $1,041 millones.

Idaho

Impuestos estatales del: 5.69%

Pago único: $473.6 millones.

Anualidades de: $34.4 millones. Monto total después de 30 anualidades: $1,032 millones.

Illinois

Impuestos estatales del: 4.95%

Pago único: $479.7 millones.

Anualidades de: $34.8 millones. Monto total después de 30 anualidades: $1,046 millones.

Indiana

Impuestos estatales del: 3%

Pago único: $495.8 millones.

Anualidades de: $36 millones. Monto total después de 30 anualidades: $1,081 millones.

Iowa

Impuestos estatales del: 3.8%

Pago único: $489.2 millones.

Anualidades de: $35.5 millones. Monto total después de 30 anualidades: $1,066 millones.

Kansas

Impuestos estatales del 5% más impuestos adicionales del 5.7%

Pago único: $473.5 millones.

Anualidades de: $34.4 millones. Monto total después de 30 anualidades: $1,032 millones.

Kentucky

Impuestos estatales del 4%

Pago único: $487.6 millones.

Anualidades de: $35.4 millones. Monto total después de 30 anualidades: $1,063 millones.

Louisiana

Impuestos estatales del: 3%

Pago único: $495.8 millones.

Anualidades de: $36 millones. Monto total después de 30 anualidades: $1,081 millones.

Maine

Impuestos estatales del 5% más impuestos adicionales del 7.15%

Pago único: $461.5 millones.

Anualidades de: $33.5 millones. Monto total después de 30 anualidades: $1,006 millones.

Maryland

Impuestos estatales para residentes del: 9.5%

Impuestos estatales para no residentes del 8.75% más un adicional de 9.5%

Pago único: $442.1 millones.

Anualidades de: $32.1 millones. Monto total después de 30 anualidades: $964.2 millones.

Massachusetts

Impuestos estataes del 5% más un adicional del 9%

Pago único: $446.2 millones.

Anualidades de: $32.4 millones. Monto total después de 30 anualidades: $973.2 millones.

Michigan

Impuestos estatales del 4.25%

Pago único: $485.5 millones.

Anualidades de: $35.2 millones. Monto total después de 30 anualidades: $1,058 millones.

Minnesota

Impuestos estatales del 7.25% y adicionales del 9.85%

Pago único:$439.2 millones.

Anualidades de: $31.9 millones. Monto total después de 30 anualidades: $957 millones

Mississippi

Impuestos estatales del 4.4%

Pago único: $484.3 millones.

Anualidades de: $35.2 millones. Monto total después de 30 anualidades: $1,056 millones.

Missouri

Impuestos estatales del 4.4% y un adicional del 4.7%

Pago único: $481.8 millones.

Anualidades de: $35 millones. Monto total después de 30 anualidades: $1,050 millones.

Montana

Impuestos estatales del 5.9%

Pago único: $471.9 millones.

Anualidades de: $34.3 millones. Monto total después de 30 anualidades: $1,029 millones.

Nebraska

Impuestos estatales del 5% además de un impuesto adicional del 5.2%

Pago único: $477.7 millones.

Anualidades de: $34.7 millones. Monto total después de 30 anualidades: $1,041 millones.

Nueva Hampshire

No tiene impuestos estatales para los premios de la loteria.

Pago único: $520.6 millones.

Anualidades de: $37.8 millones. Monto total después de 30 anualidades: $1,135 millones.

Nueva Jersey

Impuestos estatales del 8% más adicionales del 10.7%

Pago único: $431.8 millones.

Anualidades de: $31.3 millones. Monto total después de 30 anualidades: $941 millones.

Nuevo Mexico

Impuestos estatales del 5.9%

Pago único: $471.9 millones.

Anualidades de: $34.3 millones. Monto total después de 30 anualidades: $1,029 millones.

Nueva York

Impuestos estatales del 8.82% y adicionales del 10.9%

Pago único: $430.5 millones.

Anualidades de: $31.3 millones. Monto total después de 30 anualidades: $939 millones.

Ohio

Impuestos estatales del 3.12%

Pago único: $494.8 millones.

Anualidades de: $35.9 millones. Monto total después de 30 anualidades: $1,079 millones.

Oklahoma

Impuestos estatales del 4.75%

Pago único: $481.4 millones.

Anualidades de: $34.9 millones. Monto total después de 30 anualidades: $1,049 millones.

Oregon

Impuestos estatales del 8% y adicionales del 9.9%

Pago único: $438.8 millones.

Anualidades de: $31.9 millones. Monto total después de 30 anualidades: $957 millones.

Pennsylvania

Impuestos estatales del 3%

Pago único: $495.3 millones.

Anualidades de: $36 millones. Monto total después de 30 anualidades: $1,080 millones.

Puerto Rico

No tiene impuestos estatales para los premios de la lotería

Pago único: $520.6 millones.

Anualidades de: $37.8 millones. Monto total después de 30 anualidades: $1,135 millones.

Rhode Island

Impuestos estatales del 5.9%

Pago único: $471,1millones.

Anualidades de: $34.2 millones. Monto total después de 30 anualidades: $1,027 millones.

Tennessee

No tiene impuestos estatales para los premios de la lotería

Pago único: $520.6 millones.

Anualidades de: $37.8 millones. Monto total después de 30 anualidades: $1,135 millones.

Texas

No tiene impuestos estatales para los premios de la lotería

Pago único: $520.6 millones.

Anualidades de: $37.8 millones. Monto total después de 30 anualidades: $1,135 millones.

Vermont

Impuestos estatales del 6% y un impuesto adicional del 8.75%

Pago único: $448.3 millones.

Anualidades de: $32.5 millones. Monto total después de 30 anualidades: $977 millones.

Virginia

Impuestos estatales del 4% y un impuesto adicional del 5.75%

Pago único: $473.1 millones.

Anualidades de: $34.3 millones. Monto total después de 30 anualidades: $1,031 millones.

West Virginia

Impuestos estatales del 4.82%

Pago único: $480.8 millones.

Anualidades de: $34.9 millones. Monto total después de 30 anualidades: $1,048 millones.

Washington

No tiene impuestos estatales

Pago único: $520.6 millones.

Anualidades de: $37.8 millones. Monto total después de 30 anualidades: $1,135 millones.

Washington DC

Impuestos estatales del 10.75%

Pago único: $431.8 millones.

Anualidades de: $31.3 millones. Monto total después de 30 anualidades: $941 millones.

Wisconsin

Impuestos estatales del 7.65%

Pago único: $457.4 millones.

Anualidades de: $34.3 millones. Monto total después de 30 anualidades: $997 millones.

Wyoming

No tiene impuestos estatales

Pago único: $520.6 millones.

Anualidades de: $37.8 millones. Monto total después de 30 anualidades: $1,135 millones.

Las probabilidades de acertar los seis números son de 1 entre 292.2 millones. En comparación, las probabilidades de sufrir una mordedura de tiburón durante un chapuzón en el océano son mucho menores, según el Museo de Historia Natural de Florida.

El último ganador del premio mayor del Powerball fue un afortunado de California, que el 31 de mayo se llevó $205 millones. Antes, un jugador de Kentucky resultó agraciado con un premio de $168 millones el 26 de abril.

