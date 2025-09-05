El Powerball aumenta a $1,800 millones: esta es la astronómica cifra que te llevarías después de impuestos, según dónde vivas
En caso de que elijas la opción de un solo pago de 826.4 millones de dólares se le hacen dos retenciones de impuestos federales, una por 198.3 millones y otra de 107.3 millones.
¿Ya tienes tu boleto del Powerball para el sorteo de este sábado 6 de septiembre?
En caso de que resultes ganador del premio mayor de $1,800 millones debes saber que esa no es la cantidad que te llevarás a casa. Todo depende de la opción de pago que elijas y de dónde hayas comprado el boleto.
Los ganadores del bote pueden optar por recibir su premio en forma de una renta vitalicia, que se realiza en 30 pagos una vez al año o en un pago único de 826.4 millones de dólares.
Sin embargo, el sorteo del Powerball, que se juega en 48 estados o jurisdicciones (no se juega en Alabama, Alaska, Hawaii, Nevada y Utah), está sujeto a impuestos federales y estatales, según cada estado y el monto final varía.
Si elijes la opción de un pago anualizado del premio mayor se debe aplicar el 24% de impuesto federal, que equivale a una retención de 14.40 millones de dólares. Además, aplican otros impuestos federales por una suma de 7.75 millones de dólares.
Tras impuestos federales, el pago anual quedaría en 37.8 millones de dólares o en 520.6 millones de dólares en pago único.
Pero eso no es todo, posterior a estas cifras vienen los impuestos estatales, con lo que el premio mayor, según los estimados de USAMega.com por cada estado, sería el siguiente:
Arizona
Impuesto estatal del: 2.5%
Pago único: $500 millones.
Anualidades de: $36.3 millones. Monto total después de 30 anualidades: $1,090 millones.
Arkansas
Impuesto estatal del: 3.9%
Pago único: $488.4 millones.
Anualidades de: $35.5 millones. Monto total después de 30 anualidades: $1,065 millones.
California
No tiene impuestos para los premios de la lotería
Pago único: $520.6 millones.
Anualidades de $37.8 millones. Monto total después de 30 anualidades: $1,135 millones.
Carolina del Norte
Impuestos estatales del 4.25%
Pago único: $485.5 millones.
Anualidades de $35.2 millones. Monto total después de 30 anualidades: $1,058 millones.
Carolina del Sur
Impuestos estatales del 6.2%
Pago único: $469.4 millones.
Anualidades de $34.1 millones. Monto total después de 30 anualidades: $1,023 millones.
Colorado
Impuesto estatal del: 4% más un adicional del 4.4%
Pago único: $484.3 millones.
Anualidades de: $35.2 millones. Monto total después de 30 anualidades: $1,056 millones.
Connecticut
Impuesto estatal del: 6.99%
Pago único: $462.9 millones.
Anualidades de: $33.6 millones. Monto total después de 30 anualidades: $1,009 millones.
Dakota del Norte
Impuesto estatal del: 2.9%
Pago único: $496.7 millones.
Anualidades de: $36.1 millones. Monto total después de 30 anualidades: $1,083 millones.
Dakota del Sur
No tiene impuesto estatal
Pago único: $520.6 millones.
Anualidades de: $37.8 millones. Monto total después de 30 anualidades: $1,135 millones.
Delaware
No tiene impuestos estatales para los premios de la lotería, pero sí impuestos adicionales del: 6.6%
Pago único: $466.1 millones.
Anualidades de: $33.8 millones. Monto total después de 30 anualidades: $1,016 millones.
Florida
No tiene impuestos para los premios de la lotería
Pago único: $520.6 millones.
Anualidades de: $37.8 millones. Monto total después de 30 anualidades: $1,135 millones.
Georgia
Impuestos estatales del: 5.19%
Pago único: $477.7 millones.
Anualidades de: $34.7 millones. Monto total después de 30 anualidades: $1,041 millones.
Idaho
Impuestos estatales del: 5.69%
Pago único: $473.6 millones.
Anualidades de: $34.4 millones. Monto total después de 30 anualidades: $1,032 millones.
Illinois
Impuestos estatales del: 4.95%
Pago único: $479.7 millones.
Anualidades de: $34.8 millones. Monto total después de 30 anualidades: $1,046 millones.
Indiana
Impuestos estatales del: 3%
Pago único: $495.8 millones.
Anualidades de: $36 millones. Monto total después de 30 anualidades: $1,081 millones.
Iowa
Impuestos estatales del: 3.8%
Pago único: $489.2 millones.
Anualidades de: $35.5 millones. Monto total después de 30 anualidades: $1,066 millones.
Kansas
Impuestos estatales del 5% más impuestos adicionales del 5.7%
Pago único: $473.5 millones.
Anualidades de: $34.4 millones. Monto total después de 30 anualidades: $1,032 millones.
Kentucky
Impuestos estatales del 4%
Pago único: $487.6 millones.
Anualidades de: $35.4 millones. Monto total después de 30 anualidades: $1,063 millones.
Louisiana
Impuestos estatales del: 3%
Pago único: $495.8 millones.
Anualidades de: $36 millones. Monto total después de 30 anualidades: $1,081 millones.
Maine
Impuestos estatales del 5% más impuestos adicionales del 7.15%
Pago único: $461.5 millones.
Anualidades de: $33.5 millones. Monto total después de 30 anualidades: $1,006 millones.
Maryland
Impuestos estatales para residentes del: 9.5%
Impuestos estatales para no residentes del 8.75% más un adicional de 9.5%
Pago único: $442.1 millones.
Anualidades de: $32.1 millones. Monto total después de 30 anualidades: $964.2 millones.
Massachusetts
Impuestos estataes del 5% más un adicional del 9%
Pago único: $446.2 millones.
Anualidades de: $32.4 millones. Monto total después de 30 anualidades: $973.2 millones.
Michigan
Impuestos estatales del 4.25%
Pago único: $485.5 millones.
Anualidades de: $35.2 millones. Monto total después de 30 anualidades: $1,058 millones.
Minnesota
Impuestos estatales del 7.25% y adicionales del 9.85%
Pago único:$439.2 millones.
Anualidades de: $31.9 millones. Monto total después de 30 anualidades: $957 millones
Mississippi
Impuestos estatales del 4.4%
Pago único: $484.3 millones.
Anualidades de: $35.2 millones. Monto total después de 30 anualidades: $1,056 millones.
Missouri
Impuestos estatales del 4.4% y un adicional del 4.7%
Pago único: $481.8 millones.
Anualidades de: $35 millones. Monto total después de 30 anualidades: $1,050 millones.
Montana
Impuestos estatales del 5.9%
Pago único: $471.9 millones.
Anualidades de: $34.3 millones. Monto total después de 30 anualidades: $1,029 millones.
Nebraska
Impuestos estatales del 5% además de un impuesto adicional del 5.2%
Pago único: $477.7 millones.
Anualidades de: $34.7 millones. Monto total después de 30 anualidades: $1,041 millones.
Nueva Hampshire
No tiene impuestos estatales para los premios de la loteria.
Pago único: $520.6 millones.
Anualidades de: $37.8 millones. Monto total después de 30 anualidades: $1,135 millones.
Nueva Jersey
Impuestos estatales del 8% más adicionales del 10.7%
Pago único: $431.8 millones.
Anualidades de: $31.3 millones. Monto total después de 30 anualidades: $941 millones.
Nuevo Mexico
Impuestos estatales del 5.9%
Pago único: $471.9 millones.
Anualidades de: $34.3 millones. Monto total después de 30 anualidades: $1,029 millones.
Nueva York
Impuestos estatales del 8.82% y adicionales del 10.9%
Pago único: $430.5 millones.
Anualidades de: $31.3 millones. Monto total después de 30 anualidades: $939 millones.
Ohio
Impuestos estatales del 3.12%
Pago único: $494.8 millones.
Anualidades de: $35.9 millones. Monto total después de 30 anualidades: $1,079 millones.
Oklahoma
Impuestos estatales del 4.75%
Pago único: $481.4 millones.
Anualidades de: $34.9 millones. Monto total después de 30 anualidades: $1,049 millones.
Oregon
Impuestos estatales del 8% y adicionales del 9.9%
Pago único: $438.8 millones.
Anualidades de: $31.9 millones. Monto total después de 30 anualidades: $957 millones.
Pennsylvania
Impuestos estatales del 3%
Pago único: $495.3 millones.
Anualidades de: $36 millones. Monto total después de 30 anualidades: $1,080 millones.
Puerto Rico
No tiene impuestos estatales para los premios de la lotería
Pago único: $520.6 millones.
Anualidades de: $37.8 millones. Monto total después de 30 anualidades: $1,135 millones.
Rhode Island
Impuestos estatales del 5.9%
Pago único: $471,1millones.
Anualidades de: $34.2 millones. Monto total después de 30 anualidades: $1,027 millones.
Tennessee
No tiene impuestos estatales para los premios de la lotería
Pago único: $520.6 millones.
Anualidades de: $37.8 millones. Monto total después de 30 anualidades: $1,135 millones.
Texas
No tiene impuestos estatales para los premios de la lotería
Pago único: $520.6 millones.
Anualidades de: $37.8 millones. Monto total después de 30 anualidades: $1,135 millones.
Vermont
Impuestos estatales del 6% y un impuesto adicional del 8.75%
Pago único: $448.3 millones.
Anualidades de: $32.5 millones. Monto total después de 30 anualidades: $977 millones.
Virginia
Impuestos estatales del 4% y un impuesto adicional del 5.75%
Pago único: $473.1 millones.
Anualidades de: $34.3 millones. Monto total después de 30 anualidades: $1,031 millones.
West Virginia
Impuestos estatales del 4.82%
Pago único: $480.8 millones.
Anualidades de: $34.9 millones. Monto total después de 30 anualidades: $1,048 millones.
Washington
No tiene impuestos estatales
Pago único: $520.6 millones.
Anualidades de: $37.8 millones. Monto total después de 30 anualidades: $1,135 millones.
Washington DC
Impuestos estatales del 10.75%
Pago único: $431.8 millones.
Anualidades de: $31.3 millones. Monto total después de 30 anualidades: $941 millones.
Wisconsin
Impuestos estatales del 7.65%
Pago único: $457.4 millones.
Anualidades de: $34.3 millones. Monto total después de 30 anualidades: $997 millones.
Wyoming
No tiene impuestos estatales
Pago único: $520.6 millones.
Anualidades de: $37.8 millones. Monto total después de 30 anualidades: $1,135 millones.
Las probabilidades de acertar los seis números son de 1 entre 292.2 millones. En comparación, las probabilidades de sufrir una mordedura de tiburón durante un chapuzón en el océano son mucho menores, según el Museo de Historia Natural de Florida.
El último ganador del premio mayor del Powerball fue un afortunado de California, que el 31 de mayo se llevó $205 millones. Antes, un jugador de Kentucky resultó agraciado con un premio de $168 millones el 26 de abril.
