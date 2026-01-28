Noticias Irán envía mensaje de advertencia a Estados Unidos mientras ejecuta a hombre por espiar El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, advirtió que no habrá negociaciones mientras Estados Unidos mantenga amenazas contra la República Islámica

Video Trump marca agenda internacional: Presión a Irán, regreso petrolero a Venezuela y planes militares en Groenlandia

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, advirtió el miércoles 28 de enero de 2026 que no habrá negociaciones con Estados Unidos mientras el gobierno del presidente Donald Trump mantenga amenazas contra la República Islámica.

La declaración se produce en un contexto de creciente tensión bilateral, marcado por la represión de las recientes protestas en Irán y la ejecución de un hombre acusado de espiar para Israel.

PUBLICIDAD

Teherán rechaza negociaciones bajo amenazas de Trump

Araqchi afirmó que la diplomacia basada en presiones militares no puede ser eficaz ni útil. Según reportó la agencia Agence France-Presse (AFP), el canciller iraní subrayó que, si Washington desea reactivar un proceso de diálogo, debe poner fin a las amenazas, a las demandas excesivas y a lo que calificó como planteamientos ilógicos del presidente Trump

Asimismo, precisó que no ha tenido contactos recientes con el enviado estadounidense para Oriente Medio, Steve Witkoff, y recalcó que “Irán no ha buscado negociaciones”.

Ejecución por espionaje eleva preocupación internacional

En paralelo a estas advertencias diplomáticas, las autoridades iraníes ejecutaron este miércoles al amanecer a Hamidreza Sabet Esmailpour, detenido en abril de 2025 y condenado por colaborar con el servicio de inteligencia israelí, el Mosad.

De acuerdo con el medio judicial iraní Mizan, Esmailpour fue hallado c ulpable de transferir información clasificada, adquirir equipos para apoyar operaciones de sabotaje contra bases de misiles iraníes y transportar vehículos con explosivos.

Grupos de derechos humanos señalan que al menos 12 personas han sido ejecutadas en Irán por cargos similares desde la guerra de 12 días con Israel en junio pasado. También han manifestado su alarma ante la posibilidad de que manifestantes detenidos durante la reciente ola de protestas enfrenten la pena de muerte.

Protestas, represión y récord de ejecuciones en Irán

Las manifestaciones estallaron a finales de diciembre debido al aumento del costo de la vida, pero evolucionaron rápidamente hacia un movimiento masivo contra el sistema teocrático iraní. La respuesta de las autoridades fue una represión que, según activistas, ha dejado miles de muertos; luego del conflicto con Israel, Irán prometió juicios rápidos para los sospechosos de colaborar con su principal enemigo regional.

PUBLICIDAD

Organizaciones defensoras de derechos humanos indican que Irán es el segundo país con más ejecuciones en el mundo, solo por detrás de China. De acuerdo con Iran Human Rights, al menos 1,500 personas fueron ahorcadas en el país el año pasado.