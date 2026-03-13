Noticias

¿Qué es un buque SPSS? Así fue la Operación Pacific Viper de EEUU contra narco terroristas

La Guardia Costera de EEEU dio a conocer cómo fue la operación en contra de presuntos narcoterroristas

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Guerra Irán | EEUU usa inteligencia artificial para lanzar hoy los peores ataques contra Irán en el conflicto

La Guardia Costera de los Estados Unidos dio a conocer hoy, 13 de marzo de 2026, que interceptaron un buque SPSS, en N+ Univsion te compartimos qué es y cómo fue la Operación Pacific Viper contra presuntos narcoterroristas.

Dicho operativo se realizó como parte de la estrategia antidrogas denominada Operation Pacific Viper y contó con la participación del buque patrullero USCGC Forward (WMEC-911) y el equipo del Escuadrón Táctico de Interdicción con helicópteros (Hitron).

PUBLICIDAD

Así fue la operación contra el narcosubmarino SPSS

Más sobre Buque

Cómo EEUU busca llevar ante la justicia a la empresa detrás del carguero que derribó el puente de Baltimore
2 mins

Cómo EEUU busca llevar ante la justicia a la empresa detrás del carguero que derribó el puente de Baltimore

Estados Unidos
El buque Dali es movido casi dos meses después de provocar el derrumbe letal del puente de Baltimore
3 mins

El buque Dali es movido casi dos meses después de provocar el derrumbe letal del puente de Baltimore

Estados Unidos
Por qué la tripulación del buque que chocó contra el puente de Baltimore sigue en el barco
4 mins

Por qué la tripulación del buque que chocó contra el puente de Baltimore sigue en el barco

Estados Unidos
El 'milagroso' rescate de tres marineros varados en una pequeña isla cuyo mensaje de “AYUDA” fue visto desde el cielo
4 mins

El 'milagroso' rescate de tres marineros varados en una pequeña isla cuyo mensaje de “AYUDA” fue visto desde el cielo

Estados Unidos
El carguero que provocó el colapso del puente de Baltimore tuvo cortes de energía antes del choque
5 mins

El carguero que provocó el colapso del puente de Baltimore tuvo cortes de energía antes del choque

Estados Unidos
Así fue la compleja operación para recuperar los cuerpos de dos de los desaparecidos tras el choque del barco con el puente en Baltimore
5 mins

Así fue la compleja operación para recuperar los cuerpos de dos de los desaparecidos tras el choque del barco con el puente en Baltimore

Estados Unidos
La historia del puente Francis Scott Key, una de las grandes obras de ingeniería de Baltimore que colapsó tras el choque de un barco
5 mins

La historia del puente Francis Scott Key, una de las grandes obras de ingeniería de Baltimore que colapsó tras el choque de un barco

Estados Unidos

De acuerdo con la Guardía Costera de los Estados Unidos, la tripulación del Cutter Forward detectó un semisumergible autopropulsado, conocido como SPSS ( Self-Propelled Semi-Submersible, el aucal es una embarcación utilizada con frecuencia por organizaciones criminales para transportar droga de forma clandestina.

  • Estas embarcaciones están diseñadas para navegar con la mayor parte del casco bajo el agua, lo que dificulta su detección por radar y vigilancia aérea.


Durante la operación, los agentes lograron interceptar el semisumergible y detener a cuatro personas que viajaban a bordo. Sin embargo, luego de la captura, la embarcación terminó hundiéndose en el océano.

El buque SPSS suele ser utilizado para transportar grandes cantidades de drogas; según estimaciones de la Guardia Costera, el narcosubmarino transportaba aproximadamente 17,600 libras de cocaína (cerca de 8,000 kilogramos).

Las autoridades señalaron que esa cantidad equivale a más de seis millones de dosis potencialmente letales, las cuales presuntamente tenían con destino el mercado estadounidense.

La intercepción forma parte de los operativos que realiza la Guardia Costera para frenar el tráfico de drogas en las rutas marítimas del Pacífico. La estrategia busca interrumpir las cadenas de suministro del narcotráfico mediante patrullajes navales, vigilancia aérea y operaciones conjuntas con unidades espacializadas.

Video Ataques de Irán a buques disparan el precio del crudo y supera los 100 dólares por barril, por segunda ocasión

FBPT

Relacionados:
NoticiasNarco submarinos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Un hombre por semana
Polen
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX