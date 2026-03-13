Noticias ¿Qué es un buque SPSS? Así fue la Operación Pacific Viper de EEUU contra narco terroristas La Guardia Costera de EEEU dio a conocer cómo fue la operación en contra de presuntos narcoterroristas

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La Guardia Costera de los Estados Unidos dio a conocer hoy, 13 de marzo de 2026, que interceptaron un buque SPSS, en N+ Univsion te compartimos qué es y cómo fue la Operación Pacific Viper contra presuntos narcoterroristas.

Dicho operativo se realizó como parte de la estrategia antidrogas denominada Operation Pacific Viper y contó con la participación del buque patrullero USCGC Forward (WMEC-911) y el equipo del Escuadrón Táctico de Interdicción con helicópteros (Hitron).

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Así fue la operación contra el narcosubmarino SPSS

De acuerdo con la Guardía Costera de los Estados Unidos, la tripulación del Cutter Forward detectó un semisumergible autopropulsado, conocido como SPSS ( Self-Propelled Semi-Submersible, el aucal es una embarcación utilizada con frecuencia por organizaciones criminales para transportar droga de forma clandestina.

Estas embarcaciones están diseñadas para navegar con la mayor parte del casco bajo el agua, lo que dificulta su detección por radar y vigilancia aérea.

Defending America through Operation Pacific Viper.



The crew of #USCG Cutter Forward, with an embarked Helicopter Interdiction Tactical Squadron (HITRON) team, interdicted a drug-smuggling self-propelled semi-submersible (SPSS) in the Eastern Pacific. Though the SPSS sank… pic.twitter.com/khZsHwifNu — U.S. Coast Guard (@USCG) March 13, 2026



Durante la operación, los agentes lograron interceptar el semisumergible y detener a cuatro personas que viajaban a bordo. Sin embargo, luego de la captura, la embarcación terminó hundiéndose en el océano.

El buque SPSS suele ser utilizado para transportar grandes cantidades de drogas; según estimaciones de la Guardia Costera, el narcosubmarino transportaba aproximadamente 17,600 libras de cocaína (cerca de 8,000 kilogramos).

Las autoridades señalaron que esa cantidad equivale a más de seis millones de dosis potencialmente letales, las cuales presuntamente tenían con destino el mercado estadounidense.

La intercepción forma parte de los operativos que realiza la Guardia Costera para frenar el tráfico de drogas en las rutas marítimas del Pacífico. La estrategia busca interrumpir las cadenas de suministro del narcotráfico mediante patrullajes navales, vigilancia aérea y operaciones conjuntas con unidades espacializadas.

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