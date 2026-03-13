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Seguirá la guerra en Irán: Trump lanza advertencia de ataques

El presidente de Estados Unidos aseguró este viernes 13 de marzo de 2026 que las fuerzas armadas estadounidenses planean intensificar sus ataques contra objetivos iraníes durante la próxima semana

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Por:N+ Univision y AFP
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Video Guerra Irán | Líder supremo de Irán, Mojtabá Jameneí, está herido, desesperado, escondido: Pete Hegseth

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes 13 de marzo de 2026 que las fuerzas armadas estadounidenses planean intensificar los ataques contra objetivos iraníes durante la próxima semana.

De concretarse, sería la tercera semana consecutiva de ofensivas militares desde el inicio del actual conflicto bajo la Operación Furia Épica de Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciada el 28 de febrero.

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¿Qué dijo Trump hoy sobre Irán?

Durante una entrevista con Fox News Radio, el mandatario afirmó que las acciones militares continuarán con mayor fuerza en los próximos días.

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“Vamos a golpearlos muy fuerte la próxima semana”, declaró Trump, de acuerdo con la agencia de noticias Agence France-Presse (AFP).

Busca presión interna en Irán

En la misma entrevista, Trump expresó su expectativa de que la presión derivada de los ataques militares estadounidenses e israelíes pueda provocar una reacción dentro de Irán. Según dijo, existe la posibilidad de que la población iraní busque reemplazar a su actual gobierno.

No obstante, el presidente estadounidense reconoció que ese escenario no ocurriría de forma inmediata.

“Realmente creo que es un gran obstáculo que superar para gente que no tiene armas. Creo que es un obstáculo muy grande… Sucederá, pero quizás no inmediatamente”, señaló.

Pentágono anticipa jornada de ataques

Horas antes de las declaraciones del presidente, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó desde el Pentágono que las fuerzas estadounidenses han incrementado su presencia operativa en la región.

Durante una conferencia de prensa, el funcionario indicó que la intensificación de las operaciones podría traducirse en la jornada con el mayor número de ataques desde que comenzó la campaña militar.

“Hoy será el día con más ataques que se han visto en Irán. Hemos incrementado nuestra presencia”, afirmó.

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Las declaraciones del jefe del Pentágono se produjeron horas antes de que Trump reiterara sus advertencias dirigidas a Irán, en medio de una escalada que mantiene en alerta a la región.

JICM

Video Líder de Irán está herido: Pete Hegseth, Secretario de Defensa | Conferencia completa
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