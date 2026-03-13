Universidad

¿Qué pasó en la UVA? Amenaza de bomba alerta a Virginia luego del tiroteo en Old Dominion

El Departamento de Policía de la Universidad de Virginia reportó una alerta de bomba en la institución

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Old Dominion University: Investigan como acto de terrorismo tiroteo en Virginia por sujeto vinculado a ISIS

El Departamento de Policía de la Universidad de Virginia dio a conocer que hoy, 13 de marzo de 2026, se reportó una amenaza de bomba en la UVA, en N+ Univision te compartimos qué pasó en el plantel.

Las autoridades educativas señalaron que a las 10:49 horas (tiempo local) se reportó la amenaza de bomba en la institución educativa, ubicada en 160 McCormick Rd y pidió evitar la zona.

PUBLICIDAD

Más sobre Universidad

Universidad de Villanova dice que el reporte de un tiroteo en el campus fue un "cruel engaño"
2 mins

Universidad de Villanova dice que el reporte de un tiroteo en el campus fue un "cruel engaño"

Estados Unidos
Esta profesora donó $1,000 millones a una facultad de medicina. Puso una condición: la matrícula debe ser gratuita
4 mins

Esta profesora donó $1,000 millones a una facultad de medicina. Puso una condición: la matrícula debe ser gratuita

Estados Unidos
La policía detiene a un sospechoso de publicar amenazas contra estudiantes judíos de la Universidad de Cornell
2 mins

La policía detiene a un sospechoso de publicar amenazas contra estudiantes judíos de la Universidad de Cornell

Estados Unidos
Muere una persona en un tiroteo en la Universidad de Carolina del Norte: el sospechoso fue detenido
3 mins

Muere una persona en un tiroteo en la Universidad de Carolina del Norte: el sospechoso fue detenido

Estados Unidos
Bryan Kohberger, el sospechoso de asesinar a cuatro estudiantes universitarios, fue deportado a Idaho para enfrentar cargos criminales
2 mins

Bryan Kohberger, el sospechoso de asesinar a cuatro estudiantes universitarios, fue deportado a Idaho para enfrentar cargos criminales

Estados Unidos
Un grupo de "ángeles" protege a los alumnos LGTBQ de una universidad mormona en Utah
2 mins

Un grupo de "ángeles" protege a los alumnos LGTBQ de una universidad mormona en Utah

Estados Unidos
"La peor novatada de la historia": un rito de iniciación en una fraternidad lo deja ciego y con daño cerebral
3 mins

"La peor novatada de la historia": un rito de iniciación en una fraternidad lo deja ciego y con daño cerebral

Estados Unidos

Por ello, también desalojaron la biblioteca Shannon y Clemons de la UVA, como medida preventiva mientras se realizaban las inspecciones.

Comparten actualizaciones sobre el reporte de amenaza de bomba en la UVA

Las autoridades emitieron varias actualizaciones durante la mañana y primeras horas de esta tarde:

  • El Departamento de Policía de la UVA indicó que a las 11:14 horas, las autoridades universitarias estaban en el lugar de los hechos para investigar.
  • Las bibliotecas Shannon y Clemons permanecían evacuadas.

En breve más información.

FBPT

Relacionados:
UniversidadAmenazas de BombaNoticiasDesalojos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Un hombre por semana
Polen
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX