Universidad ¿Qué pasó en la UVA? Amenaza de bomba alerta a Virginia luego del tiroteo en Old Dominion El Departamento de Policía de la Universidad de Virginia reportó una alerta de bomba en la institución

Video Old Dominion University: Investigan como acto de terrorismo tiroteo en Virginia por sujeto vinculado a ISIS

El Departamento de Policía de la Universidad de Virginia dio a conocer que hoy, 13 de marzo de 2026, se reportó una amenaza de bomba en la UVA, en N+ Univision te compartimos qué pasó en el plantel.

Las autoridades educativas señalaron que a las 10:49 horas (tiempo local) se reportó la amenaza de bomba en la institución educativa, ubicada en 160 McCormick Rd y pidió evitar la zona.

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Por ello, también desalojaron la biblioteca Shannon y Clemons de la UVA, como medida preventiva mientras se realizaban las inspecciones.

Comparten actualizaciones sobre el reporte de amenaza de bomba en la UVA

Las autoridades emitieron varias actualizaciones durante la mañana y primeras horas de esta tarde:

El Departamento de Policía de la UVA indicó que a las 11:14 horas, las autoridades universitarias estaban en el lugar de los hechos para investigar.

Las bibliotecas Shannon y Clemons permanecían evacuadas.

En breve más información.