Noticias ¿Cuándo es Sábado de Gloria 2026? Este es el día de Vigilia Pascual por Semana Santa En N+ Univision te contamos cuándo se celebra el Sábado de Gloria en 2026 y cuál es su significado dentro del calendario litúrgico de la Iglesia católica

Video Visita histórica al Santo Sepulcro en Semana Santa

El fin de la Cuaresma se acerca y, con él, uno de los momentos más importantes para los fieles católicos: el Sábado de Gloria. Esta fecha forma parte central de la Semana Santa y representa la preparación espiritual rumbo a la Pascua, cuando los creyentes conmemoran la resurrección de Jesucristo.

En N+ Univision te contamos cuándo se celebra el Sábado de Gloria en 2026 y cuál es su significado dentro del calendario litúrgico de la Iglesia católica.

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Fecha del Sábado de Gloria 2026

De acuerdo con el Calendario de Actividades de la Santa Sede, publicado por el Vaticano, el Sábado de Gloria en 2026 se celebrará el sábado 4 de abril. Este día corresponde al Sábado Santo, jornada que antecede al Domingo de Resurrección y que marca el momento de espera y reflexión antes del anuncio pascual.

Para millones de fieles en el mundo, esta fecha simboliza el paso de la muerte a la vida, ya que durante la noche se realiza la Vigilia Pascual, celebración que conmemora la resurrección de Jesús.

¿Qué es Vigilia Pascual?

La noche del Sábado Santo se celebra la Vigilia Pascual, considerada la celebración más importante del año para el cristianismo. La Iglesia la denomina la “madre de todas las vigilias”, ya que es el momento en el que se anuncia la resurrección de Cristo y el triunfo de la vida.

Durante esta ceremonia los fieles permanecen en oración y participan en una liturgia especial que inicia con la bendición del fuego nuevo y el encendido del Cirio Pascual, símbolo de Cristo como luz del mundo.

Posteriormente se realiza la liturgia de la palabra con lecturas bíblicas sobre la historia de la salvación, seguida de la liturgia bautismal, en la que se bendice el agua y se renuevan las promesas del bautismo. Finalmente se celebra la eucaristía, momento que culmina la Vigilia Pascual y marca el inicio de la Pascua cristiana.

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Según la información difundida por el Vaticano, esta celebración representa el corazón de la fe cristiana al recordar la resurrección de Jesucristo.

JICM