Noticias ¿Por qué cliente quería que Los Tacos No. 1 le pagaran 100.000 dólares? Llevan el caso ante juez Un turista acudió a Los Tacos No. 1, en Nueva York, y consideró que la experiencia que vivió era motivo para demandar al lugar. Te contamos qué pasó

Video Festival de tacos

Una noticia ha llamado la atención por lo particular del caso: un turista pidió que Los Tacos No. 1, en Nueva York, lo indemnizaran con 100.000 dólares por algo que consideró una experiencia que le afectó la salud.

La taquería, ubicada en Nueva York, ofrece en su menú asada, pollo, adobada y nopal y, siguiendo la tradición mexicana, también tiene las típicas salsas para acompañar a los tacos.

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La taquería abrió en 2013 y desde entonces ha aparecido en distintas reseñas y recibido cientos de comentarios en sus publicaciones en redes sociales.

¿Qué pasó en taquería en Nueva York?

Esta semana se dio a conocer que un cliente que comió en la taquería ubicada en Nueva York pretendía ser indemnizado con 100.000 dólares.

De acuerdo con los reportes, un turista de Alemania fue a Los Tacos No. 1 en 2024 y al comer la salsa dijo que ésta le quemó la boca y lengua, lo cual le causó ampollas.

El turista argumentó que sufrió problemas en su salud por el nivel de picante de la salsa, lo cual le causó náuseas y diarrea.

El caso lo llevó ante un juez, el cual desestimó el caso antes de que llegara a un gran jurado.

El juez consideró que cuando se trata de salsa es prácticamente un hecho que será picante, y ello no sería un problema de la sociedad, sino de la persona que no supo qué se metió en la boca, y por ello la demanda no procedió.