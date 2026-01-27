estados unidos Revelan los 26 países miembros fundadores de la Junta de Paz impulsada por Trump Revelan los 26 países fundadores de la Junta de Paz, impulsada por el presidente Donald Trump, para supervisar el alto el fuego en Gaza.

Video ¿Podría la Junta de Paz debilitar a Naciones Unidas? Análisis en N+ Univision

La Junta de Paz impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump dio a conocer este martes a los 26 países que integran su lista de miembros fundadores.

El anuncio se realizó a través de la cuenta oficial del organismo en X, donde durante varias horas se publicaron mensajes individuales para dar la bienvenida a cada nación, acompañados de imágenes con la bandera del país correspondiente junto a la de Estados Unidos.

Según la Casa Blanca, el objetivo de la Junta de Paz busca supervisar el alto el fuego, coordinar la reconstrucción y administrar la transición civil en Gaza, así como prevenir que estallen nuevos conflictos, dando un papel más activo a países miembros fuera de marcos tradicionales como la ONU.

Lista de países que formarán parte

Vietnam

Turquía

República de Uzbekistán

Emiratos Árabes Unidos

Arabia Saudita

Qatar

Paraguay

Pakistán

Marruecos

Mongolia

Kuwait

Kosovo

Kazajistán

Jordania

Indonesia

Hungría

Egipto

El Salvador

Camboya

Bulgaria

Bielorrusia

Bahréin

Albania

Azerbaiyán

Armenia

Argentina