Revelan los 26 países miembros fundadores de la Junta de Paz impulsada por Trump
Revelan los 26 países fundadores de la Junta de Paz, impulsada por el presidente Donald Trump, para supervisar el alto el fuego en Gaza.
La Junta de Paz impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump dio a conocer este martes a los 26 países que integran su lista de miembros fundadores.
El anuncio se realizó a través de la cuenta oficial del organismo en X, donde durante varias horas se publicaron mensajes individuales para dar la bienvenida a cada nación, acompañados de imágenes con la bandera del país correspondiente junto a la de Estados Unidos.
Según la Casa Blanca, el objetivo de la Junta de Paz busca supervisar el alto el fuego, coordinar la reconstrucción y administrar la transición civil en Gaza, así como prevenir que estallen nuevos conflictos, dando un papel más activo a países miembros fuera de marcos tradicionales como la ONU.
Lista de países que formarán parte
Vietnam
Turquía
República de Uzbekistán
Emiratos Árabes Unidos
Arabia Saudita
Qatar
Paraguay
Pakistán
Marruecos
Mongolia
Kuwait
Kosovo
Kazajistán
Jordania
Indonesia
Hungría
Egipto
El Salvador
Camboya
Bulgaria
Bielorrusia
Bahréin
Albania
Azerbaiyán
Armenia
Argentina
FTA