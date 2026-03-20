Noticias Departamento de Justicia de EEUU investiga a Gustavo Petro por posibles nexos con narcotráfico Según una investigación del diario The New York Times, fiscales federales en Nueva York analizan posibles reuniones del presidente de Colombia con narcotraficantes, así como aportaciones del crimen organizado a su campaña presidencial.



Video EEUU inicia investigación contra Gustavo Petro por presuntos nexos con el narcotráfico

A casi un año de la escalada diplomática entre los presidentes de Estados Unidos y Colombia, Donald Trump y Gustavo Petro, este viernes 20 de marzo de 2026 se dio a conocer un nuevo elemento que podría reactivar el conflicto bilateral.

De acuerdo con reportes periodísticos, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ( DOJ, por sus siglas en inglés) mantiene una presunta investigación penal contra el mandatario colombiano por supuestos vínculos con el narcotráfico.

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DOJ investiga a Gustavo Petro

Según una investigación de The New York Times ( NYT), fiscales federales en Manhattan y Brooklyn, en la ciudad de Nueva York, analizan posibles reuniones de Petro con narcotraficantes, así como eventuales aportaciones del crimen organizado a su campaña presidencial.

Ambas fiscalías operan de manera independiente y, hasta el momento, las indagatorias se encuentran en etapas preliminares. Por ello, no existe claridad sobre si derivarán en cargos formales.

No obstante, las pesquisas involucran a especialistas en narcotráfico internacional, además de agentes de la Administración de Control de Drogas ( DEA, por sus siglas en inglés) y de Investigaciones de Seguridad Nacional ( HSI) -la principal rama investigativa del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE)-, de acuerdo con fuentes citadas por el medio estadounidense.

Conflicto entre EEUU y Colombia

Las tensiones entre Washington y Bogotá se intensificaron durante 2025, cuando el gobierno colombiano rechazó recibir vuelos con migrantes deportados desde Estados Unidos. En ese contexto, Trump lanzó acusaciones directas que vinculaban a Petro con actividades ilícitas, lo que deterioró rápidamente la relación bilateral.

Como respuesta, la administración estadounidense impuso sanciones significativas, incluyendo la inclusión de Petro y su círculo cercano en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros ( OFAC, por sus siglas en inglés). Las medidas contemplaron el bloqueo de activos, cancelación de visas y advertencias de aranceles de hasta 25% a productos colombianos.

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¿Nuevo episodio de tensión?

Aunque a inicios de 2026 ambas naciones lograron reducir fricciones mediante acuerdos migratorios y encuentros diplomáticos, la revelación de esta investigación del diario neoyorquino podría marcar un nuevo punto de quiebre.

Por ahora, el caso se mantiene en fase inicial y sin conclusiones oficiales. Sin embargo, su impacto político y diplomático ya genera incertidumbre sobre el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y Colombia, en un contexto donde la cooperación bilateral resulta clave en temas de seguridad y migración.

Hasta el momento, ni el Departamento de Justicia de Estados Unidos ni el Gobierno de Colombia han confirmado esta información ni han emitido declaraciones oficiales al respecto; sin embargo, se espera que durante los próximos días revelen más detalles.

JICM