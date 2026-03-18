Noticias Bromazolam se suma a lista de sustancias prohibidas de la DEA donde están marihuana, éxtasis y heroína La DEA anunció que, tras detectar un incremento en el tráfico y consumo de Nuevas Sustancias Psicoactivas en EEUU, decidió incluir la sustancia en la lista de control de emergencia de la Clasificación de la Ley de Sustancias Controladas



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La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos ( DEA, por sus siglas en inglés), incorporó un nuevo compuesto a su listado de sustancias prohibidas, una clasificación donde ya figuran drogas como la marihuana, el éxtasis y la heroína, debido a su alto potencial de abuso y riesgos para la salud pública.

El miércoles 18 de marzo de 2026, la DEA anunció que, tras detectar un incremento en el tráfico y consumo de Nuevas Sustancias Psicoactivas ( NSP) en Estados Unidos, decidió incluir al bromazolam dentro de la lista de control de emergencia de la Clasificación de la Ley de Sustancias Controladas ( CSA, por sus siglas en inglés).

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¿Qué es el bromazolam?

Este compuesto es una benzodiacepina sintética utilizada frecuentemente en la fabricación de tabletas falsificadas de Xanax. De acuerdo con la DEA, las benzodiacepinas, también conocidas como tranquilizantes, actúan como depresores del sistema nervioso central.

Generan efectos sedantes e hipnóticos, ayudan a reducir la ansiedad y los espasmos musculares, disminuyen las convulsiones y se emplean en tratamientos para el insomnio, así como en procesos médicos que requieren sedación o anestesia.

¿Por qué se incluyó en la lista?

La presencia de bromazolam en el mercado ilegal ha sido ampliamente registrada en Estados Unidos, convirtiéndose en una de las benzodiacepinas más detectadas en decomisos analizados por los laboratorios de la DEA.

Este aumento en su circulación y consumo motivó su incorporación a la lista de emergencia de la Ley de Sustancias Controladas. Dicha legislación agrupa fármacos, sustancias y compuestos químicos en cinco categorías, tomando en cuenta su uso médico aceptado y su potencial de generar abuso o dependencia.

Sustancias en la misma categoría

El bromazolam fue ubicado en la Lista I, donde se concentran sustancias sin uso médico aceptado actualmente y con un alto riesgo de abuso.

En esta misma categoría se encuentran drogas como la heroína, la dietilamida del ácido lisérgico ( LSD), la marihuana, la metilendioximetanfetamina ( éxtasis), la metaqualona y el peyote.

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Efectos del bromazolam en la salud

El consumo de bromazolam puede provocar efectos adversos importantes, entre ellos dificultad para hablar, pérdida de coordinación motora o ataxia, alteraciones mentales y depresión respiratoria, especialmente cuando se abusa de este tipo de compuestos conocidos como benzodiazepinas de diseño.

Estas sustancias ralentizan la actividad del sistema nervioso central, generando somnolencia y relajación. También se asocian con problemas de memoria, irritabilidad, conductas hostiles y sueños intensos o perturbadores.

Sobredosis puede causar la muerte

En casos de sobredosis, los síntomas incluyen somnolencia extrema, confusión, disminución de reflejos, alteraciones en la coordinación, depresión respiratoria, coma e incluso la muerte.

El riesgo se incrementa significativamente cuando se combinan benzodiacepinas con opioides, ya que esta mezcla puede causar sedación profunda, insuficiencia respiratoria, estado de coma y desenlaces fatales.

Según la DEA, el aumento en el consumo simultáneo de opioides y benzodiazepinas sintéticas representa una preocupación creciente, especialmente en un contexto donde el abuso de opioides sigue siendo un problema relevante en Estados Unidos.

JICM