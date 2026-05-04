Donald Trump

Donald Trump aparece en redes sociales como mandaloriano en el Día de Star Wars

Esta no es la primera vez que el presidente utiliza inteligencia artificial, sino que ha sido retratado en varias ocasiones en distintos contextos y situaciones.

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Por:Armando López Muñoz
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Este lunes 4 de mayo, la Casa Blanca publicó una foto del presidente Donald Trump como el “Mandaloriano” en conmemoración al Día de Star Wars con la frase "en una galaxia que exige fortaleza, Estados Unidos está listo".

En la foto se puede ver al republicano como el pistolero galáctico cargando a Grogu o , como todos lo conocen, el “ baby Yoda”. En la mano derecha tiene la bandera de los Estados Unidos y en la mano izquierda su casco. Al igual que hay una luz que lo ilumina por detrás.

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Esta no es la primera vez que el presidente utiliza inteligencia artificial, sino que ha sido retratado en varias ocasiones en distintos contextos y situaciones. Te mencionamos algunas a continuación.

La inteligencia Artificial y Donald Trump

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El año pasado, también en el Día de Star Wars, la cuenta de la Casa Blanca publicó una foto creada con IA donde el mandatario republicano se ve como un jedi musculoso con sable rojo, haciendo referencia a los sith, que son los villanos de la franquicia.

En la publicación del 2025, felicitó a todos por el 4 de mayo, diciendo que incluyen a los lunáticos de izquierda radical que luchan para traer de vuelta a la galaxia a “señores sith, asesinos, narcotraficantes”, etc.

Trump y su pelea con el Papa León XIV

El pasado 12 de abril, el papa León XIV y el presidente Donald Trump tuvieron una disputa referente al conflicto bélico de Estados Unidos e Israel contra Irán. El republicano no dudó en usar inteligencia artificial para compararse con Jesús, y después borrarla de su Truth Social, esto ocasionó una oleada de comentarios negativos por parte de la comunidad cristiana.

En la foto se le puede ver frente a un hombre enfermo, con una tunica blanca, una bandera de los Estados Unidos ondeando, aviones de combate, águilas y una enfermera rezando.

Trump se defendió ante la prensa alegando que creyó que era un médico al lado de una enfermera rezando.

El pasado 15 de abril, el mandatario <b> </b>estadounidense subió una imagen generada con IA a su cuenta de Truth Social, de él junto a Jesús. En donde puso que podía que a los <b>“</b>lunáticos <b> </b>de izquierda” radical no les gustaría, pero que le parecía genial
El pasado 15 de abril, el mandatario estadounidense subió una imagen generada con IA a su cuenta de Truth Social, de él junto a Jesús. En donde puso que podía que a los lunáticos de izquierda” radical no les gustaría, pero que le parecía genial
Imagen Fotos: de @realDonaldTrump

Groenlandia y Trump

Asimismo, el presidente Trump usó la IA para crear una imagen y publicarla en su Truth Social, en la que se le atribuye la conquista de la isla ártica. Tema el cual ha reavivado en el inicio de su segundo mandato, en donde tiene interés de anexionar a Groenlandia a Estados Unidos.

En la imagen se le puede ver acompañado del vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, plantando la bandera de los Estados Unidos en Groenlandia.

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